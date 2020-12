Sonnenbrille auf

imago images / ZUMA Press »Don’t let your thoughts slow you down«: Neal Casal und die dunkle Seite

Was der Auftaktbeat der Snare­drum für »Like a Rolling Stone« von Bob Dylan ist, ist der Leslie-Schub der Hammondorgel am Anfang von Neal Casals Song »Day in the Sun«, dem ersten auf Casals Debüt aus dem Jahr 1995. Der Song hebt ab.

25 Jahre später, ein Jahr nach Neal Casals Suizid, ist »Fade Away Diamond Time« als Reissue erschienen, erstmals auch als Vinyl. Das CD-Book ist hübsch aufgemacht mit den Texten und Fotos aus dieser Zeit. Wiederveröffentlichungen sind gemeinhin eine etwas fragwürdige Angelegenheit, mit obskurem Bonusmaterial als Lockangebot für den Fan, die alte Melkkuh. Mit etwas Glück freilich wird etwas Wertvolles ins Gedächtnis zurückgeholt.

»Fade Away Diamond Time« ist es wert. Ein übersehener Klassiker. »Die Platte quillt über vor Melodienreichtum, Hooklines, inspiriertem Gesang, großartigen Gitarrensoli, vor sonnigem Westcoast-Feeling und Hammond-/Leslie-Schüben, vor allem, was Musik so großartig macht«, heißt es in einem Text aus der Zeit. Gegenstand der Hymne ist freilich nicht »­Fade Away Diamond Time«, sondern »Field Recordings«, eine Outtakes-Sammlung Casals von 1997. Trotzdem passt jedes Wort.

Reinhard Holstein ist der Name des Autors, seinerzeit war er Label-Chef von Glitterhouse Records in Beverungen, Ostwestfalen, und dafür verantwortlich, dass die Platte nicht komplett in der Versenkung verschwand. Er kaufte die kompletten Lagerbestände der Major-Firma BMG auf, die Casal damals unter Vertrag genommen hatte, seinen Fürsprecher, den A&R-Manager Bud Scoppa, allerdings kurz danach feuerte. Zwar ließ man – wa­rum auch immer – die 100.000 Dollar für die Aufnahmen trotzdem springen, so dass etwa der berühmte Produzent Jim Scott mitwirken konnte, aber nach Fertigstellung des Albums kündigten sie Casal, sagten seine Tour ab und nahmen das Album vom Markt. »Major-Label-Machenschaften«, sagt Holstein dazu.

Alle zwölf Songs des Albums sind sehr gut, der neunte und zehnte fallen qualitativ vielleicht ganz leicht ab. Stärkstes Stück ist zweifellos das zweite, »Maybe California« heißt es. Ein Intro hat es nicht, es geht gleich los mit »He spent his life like a dollar / He ­lived it fast and lived it free«. Wohin die Lebensreise schließlich geht, bleibt offen: »maybe California«.

Die beinahe durchgängig in der zweiten und dritten Person gesungenen Texte lesen sich im Rückblick wie Selbstgespräche Casals. Angst und Scheitern sind allgegenwärtig. Mitunter wird, wie in »Day in the Sun«, eine bessere Zukunft vorsichtig angedacht, doch die Vergeblichkeit der Mühen hängt den Protagonisten in den Kleidern schwer wie Blei. Die dunkle Seite Casals, von der viele allenfalls ahnten, tritt hier zutage. Sehnsucht und Weite von Musik und Texten heben sie allerdings über den Zustand reiner Deprimiertheit deutlich hinaus, machen die Songs zu großer Kunst. Casals weicher, voller Gesang kontrastiert und komplettiert den kraftvoll schillernden Sound der Band, macht ihn erst rund. Die letzten Zeilen lauten: »Don’t let your thoughts slow you down / Not tonight.«

Der eingangs erwähnte Orgel­anschub des Albums wurde von John Ginty mit einem »Wind-up« verglichen, dem Aufziehen einer Uhr. Es sei sein Lieblingsbeitrag zu dem Album, sagte der Organist im September in einem Interview. »Fade Away Diamond Time« höre sich am besten dort an, wo es aufgenommen wurde: »Driving up Pacific Coast Highway on a perfect California day, windows down, shades on, blasting ›Free to Go‹ is the shit brother.« Kann sehr gut sein. Aber schließ die Augen – der Fahrtwind weht auch in Bochum, Berlin oder Beverungen.