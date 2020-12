Konzerne als Krisengewinner

Carsten Koall/dpa Volksbegehren: Protest für die Enteignung der Immobilienhaie (Berlin, 18.5.2020)

Es ist der heftigste Konjunktureinbruch in der Geschichte der BRD: Das Bruttoinlandsprodukt fiel im zweiten Quartal 2020 um 10,1 Prozent – doppelt so stark wie während der Finanzkrise 2008. Ganze Branchen stehen am Rande ihrer Existenz. Millionen von Lohnabhängigen sind von Kurzarbeit betroffen. Nur in der Wohnimmobilienbranche geht die Party weiter. Steigende Mieteinnahmen, wachsende Profite, und die Aktionäre freuen sich über erhöhte Dividenden.

Bei den Finanzkonzernen auf dem deutschen Immobilienmarkt herrscht seit 30 Jahren Goldgräberstimmung. Bisher war man immer Krisengewinner. Die Spekulanten profitierten vom Anschluss der DDR und der darauffolgenden Wirtschaftskrise im Osten Deutschlands. Die Währungsreform führte dazu, dass sich die Schulden der öffentlichen Wohnungsunternehmen im Osten über Nacht um ein Vielfaches erhöhten. Die Regierung unter Kanzler Helmut Kohl drängte auf die Privatisierung. Die internationalen Finanzkonzerne schlugen zu und kauften die Immobilienbestände zu Schleuderpreisen.

Während der Finanzkrise 2008, die ihren Ursprung im US-Immobiliensektor hatte, war anfangs noch unklar, ob es diesmal auch den deutschen Häusermarkt treffen könnte. Die Aktien der Deutsche Wohnen brachen zunächst um 93 Prozent ein. Von gut 29 Euro Anfang 2007 auf rund zwei Euro Ende 2008. Aber der Konzern hatte nicht mit Mietausfällen zu kämpfen. Im Gegenteil, die Einnahmen stiegen, und in den folgenden Jahren erreichte auch die Aktie neue Höchststände. Die Krise 2008 hat ironischerweise sogar zu einer verstärkten Finanzialisierung des deutschen Wohnungsmarktes geführt. Aufgrund der Euro-Krise wurde besonders viel Kapital aus Südeuropa abgezogen und in Deutschland investiert. Der deutsche Immobilienmarkt gilt international als sicherer Hafen. Während der Krise stieg die Bedeutung von institutionellen Investoren. In der Folge kletterten die Preise in Ballungszentren in die Höhe.

Auch in der Coronakrise hält die Gewinnsträhne der Finanzkonzerne auf dem Immobilienmarkt weiter an. Die Mieten steigen, die Profite sprudeln und die »Große Koalition« denkt nicht ernsthaft darüber nach, sich mit der Immobilienlobby anzulegen. Zu Beginn der Krise sackte der Aktienkurs von Vonovia zwar etwas ab, aktuell befindet er sich jedoch oberhalb des Vorkrisenwerts. Die Dividende wurde von 1,44 Euro auf 1,57 Euro erhöht. Blackrock, der größte Aktionär bei Vonovia, wird sich freuen. So macht Krise Spaß.

Anfang des Jahres gab Vonovia das Ziel einer Mietsteigerung von vier Prozent aus. Dieser Wert scheint trotz Corona und Mietendeckel nach wie vor realisierbar zu sein. Lediglich ein Prozent der Mieter hat den Bochumer Konzern aufgrund finanzieller Probleme um Stundungen gebeten. Konzernchef Rolf Buch bemerkte, dass die 3.500 Mieter, die Probleme haben, »ehrlich gesagt nichts« seien und deshalb auch keine nennenswerte Auswirkung auf die Bilanz hätten. Für den Bochumer Konzern läuft also alles nach Plan.

Beim Konkurrenten aus Berlin scheint es ähnlich gut zu laufen. Am 22. Juni gelang der Aufstieg in die erste Börsenliga. Eine weitere gute Nachricht für die Deutsche Wohnen war, dass ihr Geschäftsmodell von der Coronakrise faktisch unberührt geblieben ist. Neben der reinen Vermietung hat der Konzern mittlerweile auch die Bewirtschaftung von Pflegeheimen für sich entdeckt – ein Zukunftsmarkt. Auch hier hatte die Pandemie kaum Auswirkung aufs Geschäft. Der Aktienkurs blieb stabil und die Mieteinnahmen konnten um 2,6 Prozent im ersten Halbjahr erhöht werden.

In der Branche läuft es so gut, dass es sogar zu einer Elefantenhochzeit kam: Ado Properties und Adler Real ­Estate fusionierten Anfang des Jahres. Die neu entstandene Adler Group mit Sitz in Berlin ist mit ihren 75.000 Wohnungen jetzt das drittgrößte börsennotierte Wohnimmobilienunternehmen.

Auch jenseits der Aktiengesellschaften wird aufgrund der Krise weiter Geld auf den deutschen Immobilienmarkt fließen. Das zeigen die weiter steigenden Preise im Sektor. Private-Equity-Fonds werden davon profitieren. Diese haben das simple Geschäftsmodell: Mieten hoch, Instandhaltung runter, Beschäftigte raus. Und nach maximal fünf Jahren: alle Wohnungen höchstmöglich verkaufen. Mittlerweile spielen die Schattenbanken eine viel größere Rolle auf dem Berliner Mietenmarkt als angenommen. Private-Equity-Fonds wie Branchenprimus Blackstone besitzen alleine in der Hauptstadt schon mehr als 3.000 Wohnungen – Tendenz steigend. Während viele Mieter an Weihnachten den Gürtel enger schnallen müssen, knallen die Sektkorken bei den Investoren und Spekulanten.