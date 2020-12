Spaltung als Programm

Jörg Carstensen/dpa Demo »Wer hat, der gibt«. Um zu geben, muss genommen werden – bei den Reichen, versteht sich (Berlin, 19.9.2020)

Geld ist genug da. Es ist nur in den falschen Händen. Die Privatvermögen in der Coronakrise steigen dank der üppigen Finanzhilfen vom Staat: Nach Angaben der Deutschen Bundesbank stieg das Geldvermögen der privaten Haushalte in Form von Bargeld, Wertpapieren, Bankeinlagen sowie Ansprüchen gegenüber Versicherungen auf den Rekordwert von rund 6,63 Billionen Euro. Das waren 253 Milliarden Euro oder vier Prozent mehr als im ersten Vierteljahr. Zu den 2,1 Millionen Einkommensmillionären in Deutschland haben sich, laut Zahlen der Credit Suisse, in diesem Jahr weitere 58.000 hinzugesellt.

Die Lohnabhängigen werden hingegen im Regen stehengelassen. So berichtet die Hans-Böckler-Stiftung in ihrem jüngsten »Verteilungsbericht«, dass die Einkommen in Deutschland bereits vor der Coronakrise ungleich verteilt waren. Im Zuge des Shutdowns hätten »insbesondere die unteren Einkommensgruppen Einbußen erlitten«. Die Pandemie wirkt wie ein Brandbeschleuniger: Ein Trend werde verschärft, der nach der Finanzkrise von 2008 eingesetzt hat: »Die 20 Prozent der Haushalte mit den geringsten Einkünften blieben von einer insgesamt recht positiven Einkommensentwicklung weitgehend abgekoppelt.« Bei Niedriglöhnern mit unter 900 Euro im Monat erlitten knapp 20 Prozent Einbußen von mehr als der Hälfte ihres Einkommens. Neben Selbständigen seien vor allem prekär Beschäftigte wie Leiharbeiter und Minijobber besonders oft von Einkommensverlusten betroffen. Stärker treffe es außerdem Menschen mit Migrationshintergrund und mit Kindern. Aber auch die sogenannte Mittelschicht werde in Mitleidenschaft gezogen. Wenn nicht ausreichende Schutzmechanismen in Aussicht gestellt würden, werde »die Ungleichheit auf allen Ebenen wieder wachsen«.

Besonders die von der Regierung vielfach beschworene Kurzarbeit könne für betroffene Beschäftigte empfindliche Einbußen bedeuten. Niedriglöhnern biete die Maßnahme zu geringen Schutz. Denn sie »arbeiten seltener in tarifgebundenen, mitbestimmten Betrieben, sie haben also eine geringere Chance auf Aufstockungen. Und nur mit dem gesetzlichen Kurzarbeitergeld landen Niedrigverdienerinnen und Niedrigverdiener schnell unterhalb des Existenzminimums«, schreiben die Forscher.

Das bleibt nicht ohne Folgen. Eine Sprecherin des Kinderschutzbunds sagte am vergangenen Freitag gegenüber jW, zwar gebe es noch keine verlässlichen Zahlen zu den tatsächlichen Auswirkungen der Coronapandemie auf die Situation in gewaltbelasteten Familien. »Wir befürchten allerdings, dass gerade in Familien, die in beengten Verhältnissen wohnen müssen und in denen zunehmend Ängste vor dem Jobverlust herrschen, der Druck im Kessel steigen könnte.«

Die Hans-Böckler-Stiftung schlussfolgert, dass die soziale Ungleichheit deutlich zunehme, liege daran, dass sich die Vermögen bislang als »sehr resistent« gegen die Krise erwiesen hätten. Um einer wachsenden Kluft zwischen Arm und Reich entgegenzusteuern, bedürfe es zielgerichteter Instrumente wie einer Anhebung des Kurzarbeitergeldes, der Verlängerung der Bezugsdauer von Arbeitslosengeld I für den gesamten Zeitraum der Krise, die dauerhafte Anhebung des Hartz-IV-Regelsatzes auf ein »armutsfestes« Niveau sowie die Auszahlung eines allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns auf dem Niveau von 60 Prozent des mittleren Lohns von Vollzeitbeschäftigten. Um zu geben, muss auch genommen werden. Über die Rückkehr zu einer progressiven Besteuerung von Kapitalerträgen und zu höheren Abgaben auf sehr hohe Erbschaften würde die weitere Konzentration von Vermögen begrenzt. Da könnte sogar die Regierung drauf kommen.