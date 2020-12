Zoff um Rundfunkbeitrag

Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Der Konflikt in Sachsen-Anhalts »schwarz-rot-grüner« Koalition schwelt auch nach der Rücktrittsankündigung des CDU-Landesvorsitzenden Holger Stahlknecht weiter. Das über die Erhöhung des Rundfunkbeitrags zerstrittene erste Regierungsbündnis dieser Art steht vor einer entscheidenden Woche. Auch auf Bundesebene drängen einerseits SPD und Bündnis 90/Die Grünen sowie andererseits die CDU das jeweilige Gegenüber, sich zu bewegen. CSU-Chef Markus Söder hält den Kurs der Schwesterpartei dort für falsch. Knackpunkt ist der Umgang mit der AfD, die wie die CDU in Sachsen-Anhalt die von den Landesregierungen bereits ausgehandelte Erhöhung des Rundfunkbeitrags ablehnt. Beide Parteien zusammen hätten eine Mehrheit.

Am Montag und Dienstag stehen in Magdeburg Fraktions- und Koalitionstreffen an. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) will bei den Koalitionspartnern für eine Einigung werben. Am Mittwoch soll der Medienausschuss des Landtags darüber abstimmen, welches Votum er für die Abstimmung im Plenum eine Woche später empfiehlt. Die Vorsitzende der Rundfunkkommission der Länder, Maria Luise Dreyer (SPD), warnte vor einem gemeinsamen Veto von CDU und AfD gegen eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags. »Darüber sind wir in der Länderfamilie sehr einig, wenn CDU und AfD den Medienstaatsvertrag verhindern würden, wäre das ein politischer Dammbruch«, sagte Dreyer, die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz ist, der Deutschen Presseagentur.

Wenn Sachsen-Anhalt dem Staatsvertrag und damit der Beitragserhöhung um 86 Cent auf 18,36 Euro nicht zustimmt, ist er insgesamt gekippt. Alle Länder müssen bis Jahresende zustimmen. Blockiert Sachsen-Anhalt, wird erwartet, dass Sender das Bundesverfassungsgericht anrufen, um die von unabhängiger Seite errechnete Anpassung einzuklagen.

Haseloff will unbedingt vermeiden, dass »seine« CDU alleine mit der AfD abstimmt. Und er will die Koalition auch vor dem Hintergrund der schwierigen Coronakrise unbedingt retten und lehnt Minderheitsregierungen seit Jahren ebenso rigoros ab wie eine Abhängigkeit von Stimmen der AfD. Andererseits wollen die Christdemokraten unbedingt verhindern, im anlaufenden Wahlkampf als Umfaller in letzter Minute dazustehen. (dpa/jW)