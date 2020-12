»Dieser Gedächtnisakt schuf historische Fakten«

Jorge Sanz/imago/Pacific Press Agency »Die Universität Granada identifizierte meinen Großvater durch eine DNA-Probe. Und wir konnten ihn endlich neben meiner Großmutter begraben«: Opfer des spanischen Faschismus zwischen 1936 und 1975

Im Oktober 2000 haben Sie die Überreste Ihres Großvaters, Emilio Silva Faba, exhumieren lassen, den 1936 Mitglieder der faschistischen Falange ermordet hatten. Es war die erste Exhumierung von Opfern des Franquismus, die nach wissenschaftlichen Methoden erfolgte. Was geschah damals?

Ein Kindheitsfreund meines Vater hatte von jemandem, der auf demselben Lastwagen wie mein Großvater verschleppt wurde, aber fliehen konnte, erfahren, wo sich das Massengrab ungefähr befand. Nachdem der Artikel »Mein Großvater war ein Verschwundener« in einer Lokalzeitung erschienen war, rief mich der Archäologe Julio Vidal an. Er kannte den Ort von klein auf, denn als Kinder rannten sie an dieser Stelle immer vorbei, da sie wussten, dort liegen Tote. Er bot mir seine Hilfe an, auch die seiner Frau, einer forensischen Anthropologin. Als wir mit den Arbeiten begannen, verständigten sie drei weitere Archäologen, eine Biologin und den Gerichtsmediziner Francisco Etxeberria, der seit damals die meisten Exhumierungen in Spanien geleitet hat. Sie machten das nach ihren Richtlinien und erarbeiteten daraufhin ein Protokoll, das bis heute angewendet wird. Drei Jahre später identifizierte die Universität Granada meinen Großvater durch eine DNA-Probe. Und wir konnten ihn endlich neben meiner Großmutter begraben.

Die Exhumierung hatte auch einen internationalen Aspekt: Sie nennen Ihren Großvater einen »Verschwundenen«, in Anlehnung an die Opfer der lateinamerikanischen Diktaturen der 1970er und 1980er Jahre.

In den Jahren vor der Exhumierung hatte ich Kontakte zu Personen, die versuchten, Pinochet in Chile und die Generäle der argentinischen Diktatur vor Gericht zu bringen. Daher verwendete ich fast unbewusst das Wort »Verschwundener«, als ich mit den Nachforschungen über das Schicksal meines Großvaters begann, obwohl es in Spanien nicht gebräuchlich war. Für mich war es normal, denn sie haben meinen Großvater illegal festgenommen, gefoltert – zumindest psychologisch –, ermordet und seine Leiche verschwinden lassen. Es war genauso wie bei den lateinamerikanischen Verschwundenen, von denen wir hier viel gehört hatten. Wir machten auch etwas, das, glaube ich, sehr wichtig war und an das wir uns in den letzten zwanzig Jahren gehalten haben: unsere Arbeit im Bereich der Menschenrechte anzusiedeln. Als Verband haben wir keine Beziehungen zu Parteien. Wir haben uns darauf beschränkt, zu arbeiten und vom Staat das zu verlangen, was er unserer Ansicht nach machen sollte. Und wir haben uns in diesen zwanzig Jahren mit der Regierung gestritten – egal, welche Partei gerade an der Macht war –, da sie die Standards der Erklärung der Menschenrechte und der UN-Konvention gegen das Verschwindenlassen nicht erfüllten.

In Spanien hat sich in diesen zwanzig Jahren die bedeutende Bewegung der Memoria histórica, des historischen Gedächtnisses, herausgebildet, die einen wichtigen theoretischen Hintergrund und starke internationale Beziehungen hat. 2007 wurde ein erstes, vielfach kritisiertes »Gesetz des historischen Gedächtnisses« verabschiedet, dank dem der Richter Baltasar Garzón begann, die Verbrechen des Franquismus zu untersuchen – bis man ihn aus der Judikatur entfernte. 2014 kam ein Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen, Pablo de Greiff, nach Spanien und kritisierte den Staat wegen seines Umgangs mit den Opfern des Franquismus. Vor einem Jahr wurden die Überreste des Diktators Franco vom »Tal der Gefallenen« in eine Familiengruft überstellt. Was hat sich wirklich geändert?

Vieles hat sich geändert. Jetzt passiert fast jeden Tag etwas. Jüngst etwa hat die Stadtregierung von Huelva beschlossen, das dortige Gefängnis zu einem Gedächtnisort zu erklären. Bei Google konnte man früher einen Begriff eingeben, und in der Folge erhielt man eine Grafik, die zeigte, wie oft dieser Begriff in den Medien verwendet worden war. Ich habe das mit »Opfer des Franquismus« zwischen 1980 und 2010 gemacht. Bis 2005 kam der Ausdruck nicht vor, die Rede war damals von republikanischen Offizieren oder von den Internationalen Brigaden. Die Opfer des Franquismus waren bloß Kriegstote. Dann war der Begriff plötzlich sehr präsent. Seit 2000 ist eine interessante Debatte über unsere Vergangenheit losgetreten worden, auch wenn es manchmal sehr viel Lärm gibt, vor allem im Parlament. Lärm, damit die Menschen nicht nachdenken. Der Soziologe Jesús Ibáñez meint, die großen sozialen Änderungen seien große Dialoge.

Damals hat sich eine Polyphonie in der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit entwickelt, die das Schweigen gebrochen hat. Und dafür waren die Exhumierungen fundamental, denn wir haben die Verbrechen des Franquismus sichtbar gemacht. Wir haben nicht über sie gesprochen, sondern sie gezeigt: die Einschusslöcher, die Drahtfesseln an den Handgelenken. Das war sehr wichtig, und in diesem Dialog haben wir auch mit den Toten gesprochen. Sie konnten uns an ihren Körpern zeigen, was der Faschismus mit ihnen gemacht hat, als sie ermordet wurden. Das war ein Prozess, der immer komplexer wurde, bei dem ein Teil der Historiker uns unterstützte, ein anderer Teil gegen uns war – nicht nur die rechten Historiker, sondern auch progressive, die den Begriff »historisches Gedächtnis« kritisierten. Dabei ist der Begriff einfach zu erklären: Wir gelangen an den Ort eines historischen Ereignisses dank dem Gedächtnis eines Zeugen.

Das Massengrab, in dem mein Großvater lag, habe ich zwanzig Jahre lang gesucht, und ich habe kein einziges Dokument gefunden, auf dem seine Festnahme verzeichnet gewesen wäre, auch keine Liste von Ermordeten, auf der sein Namen gestanden hat. Nur dank der Erinnerung von zwei Personen, Arsenio Marcos und Francisco Cubero, fanden wir das Grab. Dieser Gedächtnisakt schuf historische Fakten. Und das hat Unbehagen unter gewissen spanischen Historikern hervorgerufen, denn das forensische Gutachten zu einem Massengrab ist ein wichtiges historisches Dokument. Und so hat der Dialog auch einige Monologe bestimmter Personen beendet. Dieser Dialog ändert das Leben von Menschen, das von Familienangehörigen, die ihre Vorfahren identifizieren und begraben können. Unter anderem, weil wir sie zu Wort kommen lassen. Viele Menschen, die mit uns sprechen, hatten davor nie öffentlich darüber gesprochen, was sie uns erzählen.

Warum scheint in Spanien der Umgang mit der Vergangenheit so viel schwieriger zu sein als in anderen Ländern?

Kein Land hat ein leichtes Verhältnis zu seiner Vergangenheit, weder Deutschland noch die lateinamerikanischen Länder. In Spanien hatten wir einerseits eine äußerst brutale Repression, deren wirkliches Ausmaß wir nie erfahren werden. Andererseits vierzig Jahre eines Regimes, das den Leuten Lügen erzählt hat. Das hat eine soziale Struktur geschaffen, die die Wiege der Straffreiheit war. Wir haben eine Studie gemacht und die Stammbäume der Minister und Ministerinnen der spanischen Regierungen der letzten Jahrzehnte erstellt. Der Prozentsatz an Kindern des Regimes ist gleich groß, egal, welche Partei an der Macht war.

Es gibt einen Mythos, demzufolge uns die Kinder des Franquismus regieren, wenn die konservative Partido Popular, kurz PP, an der Macht ist. Dieser Mythos ist falsch: Wir sind immer von Kindern von Franquisten regiert worden, bis zur jetzigen Regierung von Pedro Sánchez, bei der dies nicht mehr so ist. Daher ist das Problem weniger eines der Parteien als vielmehr eines der sozialen Struktur, auch wenn die sozialistische Partei PSOE in der Öffentlichkeit einen anderen Diskurs führt als die PP. Der Soziologe Robert Michels hat dies das »eherne Gesetz der Oligarchie« genannt, und in Spanien hat keine Regierung seit der Wiedereinführung der Demokratie 1977 dieses Gesetz gebrochen. Hier herrschte eine Art spanische Cosa Nostra, die durch die Ausbeutung des Landes durch den Franquismus und seine Korruption reich geworden war. Das Problem besteht darin, dass diese Leute überall zu finden sind, bis heute, in den politischen Parteien, in der Wirtschaft, in den Regierungen, im Kulturbetrieb, in den Universitäten.

Ein anderes Element, das diese soziale Struktur gefördert hat, ist die lange bestehende Angst. Wenn die Politik die Blase der Angst nicht aufplatzen lässt, wird diese Blase nicht kleiner. Bis heute gibt es Menschen, die Angst haben. Vor allem auf dem Land, wo man leicht identifizieren kann, wer wer ist. Die Gründe für diese späte Aufarbeitung in Spanien liegen in diesem Kräfteverhältnis.

Im Parlament wird gerade ein neues »Gesetz des demokratischen Gedächtnisses« erarbeitet, das umfassender und effizienter als das von 2007 sein soll. Was halten Sie von diesem Gesetz?

Wir sind nicht sehr zufrieden damit, allein schon wegen des Begriffs des »demokratischen Gedächtnisses«. In den Schulen soll die Geschichte der Personen unterrichtet werden, die für die Menschenrechte gekämpft haben, etwa die der Feministin Clara Campoamor als ein Symbol für die Durchsetzung des Frauenwahlrechts. Aber es soll nicht vom General Queipo de Llano die Rede sein, der in seinen Radioansprachen sagte, man müsse Frauen wie Clara Campoamor vergewaltigen. Uns wäre es lieber, wenn es ein explizit antifranquistisches Gesetz wäre, denn in seiner derzeitigen Form ist es nichts anderes als eine Neuauflage der Transición (des Übergangs von der Diktatur zur Demokratie in den 1970er Jahren, jW), in der die franquistischen Verbrechen auch nicht zur Sprache kamen. Wenn dieses Gesetz nicht Partei für die Opfer der Diktatur ergreift, wenn es einfach von »Opfern des Bürgerkriegs« spricht, dann erzählt es der spanischen Gesellschaft nicht, dass Franco Abermillionen für die ausgab, die »für Gott und Spanien« gefallen waren – für diejenigen also, die den faschistischen Aufstand unterstützt hatten –, während die andere Seite brutal unterdrückt wurde. Daher werden wir in den kommenden Monaten alles daransetzen, dass diese Punkte im Gesetz korrigiert werden und es einen antifranquistischen Geist bekommt.

Das Gesetz sieht auch vor, eine Staatsanwaltschaft zu schaffen, die die Verbrechen des Franquismus aufklären soll. Das ergibt keinen Sinn, solange die Amnestiegesetze in Kraft sind, die gerade dies verbieten. Doch vielleicht hat es einen anderen Zweck. 2010 brachten wir in Argentinien eine Klage gegen die franquistischen Verbrechen zwischen 1936 und 1977 ein, eine Klage, die sich auf das Weltrechtsprinzip stützt, da in Spanien diese Verbrechen nicht verfolgt werden. Wenn es nun aber in Spanien eine Staatsanwaltschaft gibt, die angeblich diese Verbrechen untersucht, so kann das ein Argument sein, um den argentinischen Gerichten zu sagen, dass sie hierzulande nichts mehr zu untersuchen hätten.

Ein anderer Kritikpunkt ist, dass der Staat die Exhumierungen nicht selbst organisiert.

Unser Verband hat 180 Exhumierungen ausgerichtet, und von jeder einzelnen haben wir Dokumente: einen archäologischen Bericht, einen gerichtsmedizinischen Bericht und die Ergebnisse der DNA-Analysen. Wenn diese Dokumente vom Staat erstellt worden wären, dann hätte er eine offizielle Wahrheit geschaffen. Wenn er es aber uns überlässt, so gibt er zu verstehen, dass er keine solche schaffen will. Das ist gravierend. Das neue Gesetz will die Äquidistanz des Staates nicht aufbrechen: Was wir in den letzten vierzig Jahren gesehen haben, ist ein äquidistanter Staat, der sich weder den Franquisten noch ihren Opfern angenähert hat, um ihnen zu ihren Rechten zu verhelfen. Schließlich soll es auch ein Delikt sein, »Viva Franco« zu rufen. Und das in einem Land, in dem das »Verschwinden« von 114.226 Menschen nie untersucht wurde und nie jemand deswegen vor Gericht kam. Eine unverschämte Doppelmoral.

Für mich ist es schwer, der Meinungsfreiheit Grenzen zu setzen. Es ist wichtig zu wissen, wer spricht und von wo aus er spricht. Es ist nicht dasselbe, wenn jemand in einer Bar »Viva Franco« ruft oder wenn ein rechtsextremer Abgeordneter im ­Madrider Stadtparlament die »13 Rosen« – junge Frauen einer sozialistischen Organisation, die unschuldig hingerichtet wurden – als Mörderinnen bezeichnet. Denn er weiß ganz genau, was er sagt, dass er lügt und Geschichtsfälschung betreibt, und daher ist seine Verantwortung ungleich größer.

Der konservative Madrider Bürgermeister José Luis Martínez-Almeida hat auf dem Almudena-Friedhof eine Gedenktafel für 3.000 Opfer der franquistischen Repression abmontieren lassen. Straßen, die nach den sozialistischen Politikern Francisco Largo Caballero und Indalecio Prieto benannt sind, sollen andere Namen erhalten, all dies auf Betreiben der extrem rechten Partei Vox. Welche Rolle spielen diese Parteien im Zusammenhang mit der Gedächtnispolitik?

Was mit diesen Tafeln in Madrid geschah, ist auch passiert, als die PSOE das Gefängnis von Carabanchel, in dem viele Regimegegner gefangen waren, abreißen ließ. Oder als die sozialistische Regierung von Extremadura die Stierkampfarena von Badajoz zerstörte, in der 4.000 Republikaner niedergemetzelt worden waren. Das Auslöschen der Vergangenheit ist Teil einer Tradition, die aus der Transición stammt. Das Ganze ist heute etwas schwerer zu bewerkstelligen, da es eine soziale Bewegung gibt, die dagegen protestiert und im Internet darüber informiert.

Ein anderes Problem, an dem alle Regierungen mitgewirkt haben, ist das enorme Unwissen über die eigene Vergangenheit. Es gibt sicher viele Menschen, die den Namen Largo Caballero zum ersten Mal gehört haben. Und viele werden diesen Namen zum ersten Mal aus dem Mund eines rechtsradikalen Stadtrats gehört haben. Warum zum ersten Mal? Weil der Name in ihren Schulbüchern nicht erklärt wurde. Und nach welchen Kriterien sollen diese Personen nun beurteilen, ob die Namensauslöschung gut oder schlecht ist? Sie haben keine Kriterien, denn alle Regierungen haben dafür gesorgt, dass die Menschen davon nichts erfuhren und mit dem franquistischen Diskurs abgespeist wurden.

Was wäre nötig, um in Spanien eine effektive Gedächtnispolitik zu betreiben?

Es fehlt vor allem am politischen Willen, mit dem franquistischen Regime zu brechen. Vor einem Jahr wurden die Überreste von Franco aus dem »Tal der Gefallenen« in eine, übrigens vom Staat bezahlte, Familiengruft überstellt. Die Aktion ging total schief, denn es hätte die Umdeutung dieses Gedächtnisortes sein können. Doch ­daraus wurde ein zweites Staatsbegräbnis, mit einem riesigen Sarg, einem Hubschrauber, mit einer Justizministerin, die »Viva Franco«-Rufe hörte. Das ist gesetzlich verboten, aber sie zuckte mit keiner Wimper. Die Ministerin, die eine Gedenkveranstaltung im KZ Mauthausen verließ, da dort die Vertreterin einer katalanischen Organisation von »politischen Gefangenen« gesprochen hatte, hörte nun Hochrufe auf Franco und rührte sich nicht. Wie schön wäre es gewesen, wenn am Tag vor der Überstellung der Ministerpräsident in seinem Amtssitz eine Rede gehalten hätte, um zu erklären, ­warum man diesen Leichnam umbetten müsse. Es hätte ein Gründungsakt sein können, um diesem so komplizierten Gedächtnisort eine neue Bedeutung zu verleihen. Tut man dies aber nicht, so fehlt es an politischem Willen.