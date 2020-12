In all ihrer Verlumptheit

imago/CTK Photo Grimmige Geschichtslektion: Deutsche Soldaten an Prager Zeitungskiosk, März 1939

Eine Herausforderung an Geist und Witz und ein beliebtes Gesellschaftsspiel unter Linksintellektuellen: wohin, käm’s hart, zu emigrieren wäre. Schweden? Wird ja auch immer rechter, hat überdies Corona, und Tucholskys Ende ist nicht unbedingt eine Ermutigung. Also Kanada. Aber was genau soll man in Kanada? Im Kaffeehaus sitzen, falls man in Vancouver oder Montreal ein vernünftiges findet?

Nach seiner überstürzten Flucht aus Nazi­deutschland verbringt der jüdische Hamburger Kaufmann Leonhard Glanz seine Tage in Prag bei Kaffee, Wasser und der Zeitung, die Stoff für einen 500seitigen Assoziationsstrom und eine Tour de force durch die dreißiger Jahre des 20. Jahrhunderts bietet. »Ein Mann liest Zeitung« heißt der einzige, erst posthum erschienene, wohl schon im Prager Exil begonnene und in England fortgesetzte Roman des jüdischen Kaufmannssohns, Journalisten, Theatermannes und deutschen Emigranten Justin Steinfeld (1886–1970), der heute völlig vergessen ist; der Titel stammt vom Neuen Malik Verlag, der das Buch 1984 erstmals veröffentlichte. Dass ein Mann Zeitung liest und es ein knappes Halbtausend Seiten da­rum geht, dass er’s tut – schon weil er, der Emigrant, sonst nichts zu tun hat, er darf nämlich nicht arbeiten –, ist formal erst mal ein starkes Stück und wäre gewissermaßen ein Joyce am Kaffeehaustisch, wenn’s beim Assoziieren nicht bisweilen klapperte: »Rot ist die Heide. Rot ist Denheide. Denheide war ein Arbeitervorort von Hamburg und rot. Wie ist es jetzt? Lass man, lass man« und die Zeitgeschichte, um die es geht und die das Buch füllt, nicht doch größer wäre als das formale Besteck, mit dem der Erzähler, bald nah an Glanz, bald streng auf ihn herabsehend (»der infam mittelmäßige Mann«), sie zu fassen versucht.

Das Mittel, aus Zeitungslektüre ein dickes Buch zu machen, ist nämlich, von Holz auf Stock zu kommen, eigentlich: von Stock auf Holz, wenn der Erzähler an den Zeitungsmeldungen entlang ein Bild der politischen Epoche malt. Das ist oft fesselnd, zumal dann, wenn Glanz, den Bekannte nach der faschistischen Machtübernahme nicht mehr grüßen, als Alter ego Steinfelds kenntlich wird. Abseits der Lebensgeschichte – und des kritischen Blicks auf die deutschen Juden, denen der Erzähler Naivität und Trägheit, ja sogar die potentielle Bereitschaft vorhält, bei der Hitlerei mitzumachen (hätte der sie denn gelassen) – muss man Lust haben, längeren Geschichtslektionen zu folgen, die ein grimmiger, darin monochromer Sarkasmus nur bedingt färben kann: »Sie wissen doch, die Äthiopier haben die Italiener so heftig bedroht, dass sie nicht mehr in Ruhe in Rom Kaffee trinken konnten oder in Mailand in die Scala gehen. Überall waren sie von den Äthiopiern bedroht. Dass sie schließlich Krieg führen mussten. Ebenso geht es den armen Japanern in China.«

Dass Steinfeld, wie er in einer fürs PEN-Zentrum deutschsprachiger Exilautoren angefertigten Vita schrieb, Achtung vor der »Majestät der Sprache« forderte, etwa als Chef der Prager Exilzeitung Die Wahrheit, ist aber keine Anmaßung. Steinfeld kann schreiben, mindestens wie ein Tagesschriftsteller, dem literarische Tonfälle zur Verfügung stehen und vor dessen Tempo nicht alles zu Gold werden kann, aber doch die Hälfte (und hier die zweite): »Es ging ihnen allen«, den intellektuellen Mitläufern und Märzgefallenen, »um keine große, geistige Sache, es ging ihnen um Ästhetizismus und höchstpersönliche Manieriertheit und dann konnten sie ganz anders – man sehe sich nur so einen Herbert Ihering in seiner Verlumptheit an –, und wer von ihnen den Staub des Dritten Reiches so prompt von den doppelsohligen Schuhen schüttelte, der hatte oben die großmütterlichen Papiere nicht in Ordnung. So war das und so ist das.« Dass es diesen Herbert Ihering tatsächlich gab (und dass er auch so hieß), versteht sich: Er blieb, die Anmerkungen des Herausgebers Wilfried Weinke wissen es, im »Dritten Reich« Journalist und setzte seine Karriere in der DDR fort.

Doch ist »Ein Mann liest Zeitung« nur gelegentlich mehr als die Summe seiner Teile; der Roman gleicht über weite Strecken einer Zeitung, die Zeile für Zeile zu lesen allenfalls beschäftigungslose Emigranten unterhält. »Zeitung« hieß ja ursprünglich bloß »Nachricht«, und es ist allerdings so, dass das, was dem Text an Kunst abgeht, das Zeitdokument vor der Kunst, soll man sagen: bewahrt? Was immer an und in »Ein Mann liest Zeitung« nicht aufgeht, zu lang erscheint und sowieso unlektoriert geblieben ist, lässt den Autor Steinfeld, der gelegentlich auch als »Autor« in Erscheinung tritt, als Zeugen der Zeitgeschichte bestehen. Steinfelds Roman, soweit er sich nicht von seinem Urheber löst, ist sozusagen das Manuskript, die knappe Not, das Exil, das Steinfeld nach dem Krieg nicht verlassen wollte, obwohl seine Verhältnisse prekäre blieben.

Dass es ein »Zeugnis« sei, lobte Walter Boehlich, als das Buch zuerst erschienen war, und das ist sicher treffender als die Einschätzung eines anderen Rezensenten, der Steinfelds Roman an die Seite von Heinrich Manns »Ein Zeitalter wird besichtigt« und Peter Weiss’ »Ästhetik des Widerstands« rückte und zu einem Höhepunkt der Exilliteratur erklärte. Der Wahrheit ist der Schöffling-Verlag, wenn auch sicher unabsichtlich, näher gekommen, indem auf dem Buchumschlag keine abstrahierende Illustration, sondern der lesende Steinfeld zu sehen ist, ebenjener, der aufschrieb, was war, und dessen Bekanntschaft mit Hans Henny Jahnn für ein Zitat gesorgt hat, dessen dokumentarischer Wert den dünnen fiktionalen Rahmen zwar wiederum zittern macht; doch das ist es wert: »Wenn einmal der Faschismus über Deutschland kommt«, hören wir Jahnn, »dann wird der Teufel los sein. Der leibhaftige Teufel, in seiner barbarischen Gestalt. Unvorstellbar niedrig, gemein und brutal. Das Mittelalter in seiner blutvergorensten Zeit wird übertrumpft werden. Politischer Mord und Folterkammer, multipliziert mit Soldatenstiefeln mal sturer, deutscher Organisation. Das wird der deutsche Faschismus«. Aus welchem Aufsatz ist das? Aus keinem; das ist, wie’s aussieht, ein Original: »So unterhielt Hans Henny Jahnn eine muntere Silvester­gesellschaft, als es erster Januar, vier Uhr morgens, des eben angefangenen Jahres 1932 geworden war. Eigentlich kein Thema für eine Silvester- und Neujahrsfeier? Vielleicht das einzig mögliche Thema. Übrigens, die Gesellschaft unterhielt sich prachtvoll dabei. Es war so angenehm gruselig, und niemand glaubte dem Besessenen auch nur ein Wort.«