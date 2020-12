Beton wird zu Gold

Schöning/imago Mieter als Beute. Finanzkonzerne sind auf der Suche nach rentablen Geschäften

Der deutsche Wohnimmobilienmarkt wird zunehmend von Finanzakteuren wie Vermögensverwaltungen, Private-Equity-Fonds und börsennotierten Unternehmen dominiert. Doch wie konnte es soweit kommen?

Lange Zeit mieden Finanzkonzerne die BRD. Die Gründe waren vielfältig. Die kleinteiligen Besitzstrukturen des Wohnungsmarktes verhinderten, dass Konzerne im großen Stil einsteigen konnten. Die großen Bestände der öffentlichen Wohnungsunternehmen wirkten preisdämpfend. Außerdem war die strenge Regulierung des Finanzmarktes für viele Investoren abschreckend.

Spätestens mit Helmut Kohl erreichte der Neoliberalismus die BRD. Durch den Anschluss der DDR, in der 1968 das Recht auf Wohnen sogar Verfassungsrang hatte, gewann die BRD quasi über Nacht Millionen von Wohnungen. Der Antrag in der gemeinsamen Verfassungskommission, Wohnen als Grundrecht in das Grundgesetz aufzunehmen, scheiterte. Die Neoliberalen hatten anderes im Sinn. Das Problem der kleinteiligen Besitzstrukturen bestand nicht mehr. Die Kohl-Regierung begann umgehend mit der Privatisierung der Ostimmobilien. Gleichzeitig wurden ehemals öffentliche Wohnungsgesellschaften in Westdeutschland privatisiert. Kohl und später die »rot-grüne« Bundesregierung liberalisierten den Kapital- und Finanzmarkt. Mit den Finanzmarktförderungsgesetzen wurden Private-Equity-Fonds faktisch von Steuern befreit. Diese Gelegenheit ergriffen institutionelle Investoren (Banken, Versicherungen, Pensionsfonds usw.), indem sie die Fonds als Investmentvehikel benutzten. In einer ersten Phase waren die Käufer der ehemals öffentlichen Wohnungsgesellschaften fast ausschließlich Spekulanten. Die En-bloc-Privatisierungen waren besonders profitabel für die neuen Eigentümer. Schon wenige Jahre später waren mehr als eine Million Wohnungen im Besitz dieser Schattenbanken. Sie verfolgten gegenüber traditionellen substanzorientierten Eigentümern eine kurzfristige Strategie. Das Geschäftsmodell ist simpel: Die Mieten erhöhen, an allen Service- und Reparaturleistungen sparen und nach wenigen Jahren die Immobilien gewinnbringend weiterverkaufen.

Kern der Private-Equity-Strategie ist der profitable Exit. Dafür bietet sich ein Börsengang an. Die meisten der neu entstandenen Aktienunternehmen haben einen Geierfonds-Hintergrund. So auch die beiden größten Wohnimmobilien AGs, Vonovia und Deutsche Wohnen. Letztere wurde 1998 als Private-Equity-Fonds von der Deutschen Bank gegründet. Im Jahr 2001 wurde die Deutsche Annington vom Londoner Investmenthaus Terra ins Leben gerufen, einem Ableger der japanischen Nomura Holdings. Später nannte sich die Deutsche Annington in Vonovia um. Die Deutsche Bank plazierte 1999 die Deutsche Wohnen am Aktienmarkt, während erst 2013 die Vonovia hinzukam. Mittlerweile sind beide Konzerne im Dax gelistet und zählen damit zu den 30 größten Unternehmen Deutschlands.

Im Gegensatz zu Schattenbanken verfolgen Wohnimmobilien-AGs eine längerfristige Strategie. Die Häuser sollen nicht nach wenigen Jahren verkauft, sondern möglichst gewinnbringend bewirtschaftet werden. Handlungsleitend sind die Interessen der Aktionäre und nicht die der Mieter. Die einfache Gewinnformel lautet: Instandhaltungskosten runter, Modernisierungskosten hoch. Denn rechtlich lassen sich nur durch letztere höhere Mieten verlangen. Damit sind die Aktiengesellschaften sehr erfolgreich – keiner anderen Anbietergruppe gelang es, so schnell die Mieten im Durchschnitt zu heben. Unternehmen wie die Deutsche Wohnen können daher als Avantgarde der Mietpreiserhöhung gelten.

Die Relevanz von Aktiengesellschaften auf dem Immobilienmarkt steigt kontinuierlich. Mittlerweile besitzen sie schon mehr als eine Million Wohnungen und haben in den Metropolen wie Berlin einen Marktanteil von zwölf Prozent. Beim Neubau hingehen spielen börsennotierte Unternehmen keine Rolle. Man profitiert schließlich vom Mangel. Die Profite und Ausschüttungen an die Aktionäre steigen von Jahr zu Jahr. Auch in der Coronakrise haben alle Player sowohl die Mieten als auch die Dividenden erhöht.