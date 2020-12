Mehr Staatsknete für TUI

imago images/nicepix.world Die Reisebranche liegt weitgehend brach, viel anzuschieben ist derzeit nicht (Palma de Mallorca, 16.8.2020)

Kein EU-Staat nimmt in der Coronakrise soviel Geld in die Hand wie die BRD, um die Wirtschaft zu stützen. Profiteure sind vor allem große Konzerne. Der Reiseanbieter TUI bekommt laut einer Einigung vom Mittwoch bald die dritte Milliardenspritze.

So sollen weitere 1,8 Milliarden Euro aus der Staatskasse in jene des Konzerns aus Hannover fließen. Im Frühjahr war TUI das erste Unternehmen, das im Rahmen der Stützungsmaßnahmen ein Darlehen der staatlichen Förderbank KfW erhalten hatte. Auch damals waren 1,8 Milliarden Euro geflossen. Weitere 1,2 Milliarden kamen im September durch eine zweite Kreditlinie sowie eine Anleihe hinzu. Doch die zweite Welle der Pandemie hat die Nachfrage in der Tourismusbranche weiter gedrückt. Für das kommende Jahr herrscht große Unsicherheit.

Im Bundeswirtschaftsministerium heißt es zur Begründung der Großzügigkeit, TUI sei vor der Krise profitabel gewesen. Durch die Pandemie habe die Reisebranche aber mit nie dagewesenen Schwierigkeiten zu kämpfen. »Mit den heute beschlossenen Maßnahmen unterstützen wir den größten Reiseanbieter in Deutschland dabei, diese schwierige Zeit zu überbrücken«, so eine Ministeriumssprecherin am Mittwoch. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Aktie schon in den beiden Jahren vor der Pandemie, 2018 und 2019, mit minus 28,4 und minus 7,3 Prozent deutlich an Wert verloren hatte. Unter anderem hatten die Probleme des Flugzeugbauers Boeing sowie ein mangelhafter Versicherungsschutz gegen Stornierungen die Gesellschaft belastet.

Freuen durften sich die Aktionäre im vergangenen Geschäftsjahr dennoch über eine solide Dividendenausschüttung von 54 Cent pro Aktie. Die Rendite lag damit bei 5,06 Prozent. Auch diese Finanzmittel fehlen nun. Doch der Staat lässt sich nicht lumpen: Die Struktur des Staatseinstiegs ähnelt jener bei der Lufthansa-Rettung vom Sommer. Damals hatte die Regierung neun Milliarden Euro in die Airline gepumpt, obwohl diese nicht mal die Hälfte wert war, und zugleich den Eigentumsanteil so gering gehalten, dass öffentlicher Einfluss auf die Geschäftspolitik ausgeschlossen blieb. So kann das Management weiter mit Massenentlassungen drohen und einen Gehaltsverzicht bei Beschäftigten erzwingen.

Auch im Falle von TUI legt die Regierung keinen Wert darauf, Arbeitsplätze und Einkommensniveaus zu sichern: Am im Mai verkündeten Kahlschlagsplan, dem weltweit rund 8.000 Stellen zum Opfer fallen sollen, ändert sich durch den Staatseinstieg nichts. Auch nichts daran, dass zahlreiche Arbeitsplätze in Gesellschaften mit schlechteren Vergütungsmodellen verlagert werden. Verdi begrüßt die Rettung dennoch, sieht den Konzern aber in der Pflicht. Es sei nun an TUI, die Mittel »zukunftsgerichtet zu verwenden und den Beschäftigten sichere und vor allem auch existentiell absichernde Arbeitsplätze zu garantieren«, sagte die stellvertretende Vorsitzende der Dienstleistungsgesellschaft, Christine Behle, am Donnerstag.

Eine halbe Milliarde des Rettungsgelds soll durch eine sogenannte Bezugsrechtskapitalerhöhung geschultert werden. Hinzu kommen eine Staatsgarantie über 400 Millionen sowie ein weiterer KfW-Kredit in Höhe von 200 Millionen Euro. Die restlichen 700 Millionen fließen als stille Beteiligung in die TUI-Kasse. Sprich: Der Staat kauft Unternehmensanteile, stützt so den Aktienkurs, verzichtet aber auf Mitspracherechte. Lediglich ein Teil dieser Einlagen kann den Plänen zufolge in Aktien umgewandelt werden. Die Regierung könnte dadurch bis zu 25 Prozent plus eine Aktie erwerben und – wie schon bei der Lufthansa – feindliche Übernahmen verhindern.

Derzeit ist der größte Einzelaktionär die Unifirm Limited, die 24,9 Prozent am Grundkapital hält und von der russischen Milliardärsfamilie Mordaschow kontrolliert wird. Unifirm begrüßte das Rettungspaket ausdrücklich. Staatsmilliarden ohne Auflagen werden gerne genommen.

Damit der Deal zustande kommt, braucht es aber noch grünes Licht aus Brüssel. Die EU-Kommission muss prüfen, ob die Rettung in Einklang mit bestehendem Beihilferecht erfolgt. Die Lufthansa-Rettung wurde seinerzeit mit einigen geringen Auflagen durchgewinkt.