Protest gegen Unternehmen Hochschule

Thomas Frey/dpa Studierende bei der Erstsemesterbegrüßung (Archivbild, Koblenz, 2014)

Seit Wochen organisieren sich Kritiker gegen die Pläne der bayerischen Staatsregierung von Ministerpräsident Markus Söder (CSU), das Hochschulgesetz im Freistaat neu zu regeln. Am Dienstag protestierten mehrere hundert Menschen in den drei bayerischen Hochschulstädten München, Nürnberg und Augsburg gegen die mögliche Novellierung. Konkret sollen die Hochschulen »zu reinen Personalkörperschaften des öffentlichen Rechts« werden. Neben Forschung und Lehre soll vor allem der Wissenstransfer ihre Aufgabe sein. Kritiker sehen darin jedoch nur den letzten Schritt einer Ökonomisierung der Hochschulen zugunsten einer schnellen Verwertbarkeit von Forschung für Unternehmen.

Die Neuregelung »als Teil von Söders Hightechagenda« sei vor allem auf die sogenannten MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) ausgerichtet, erklärte der Organisator der Münchner Protestkundgebung, Eduard Meusel von der »Initiative Geistes- und Sozialwissenschaften«, am Dienstag gegenüber junge Welt. Die Humanwissenschaften spielten dabei fast keine Rolle, »obwohl diese in den vergangenen Jahrzehnten bereits mit Finanzierungslücken und Verdrängung zu kämpfen hatten«. Betroffen sei allerdings auch die Grundlagenforschung, die sich nicht unmittelbar verwerten lasse. Es brauche Reformen, insbesondere im Bereich der Grundfinanzierung, um Wissenschaftsfreiheit und kritische Wissenschaft sicherzustellen, da sei man sich einig. Gerade diese Grundfinanzierung stehe mit der neuen Reform allerdings auf der Kippe, so Meusel weiter.

Die Bundestagsabgeordnete Nicole Gohlke (Die Linke), hochschulpolitische Sprecherin ihrer Fraktion, stimmte dieser Kritik in ihrer Rede auf der Kundgebung in München zu. Mit dem Gesetz käme es zum Ausverkauf der Wissenschaft an den Markt. Die Staatsregierung verbräme dies in ihrem Eckpunktepapier als mehr Freiheit und Flexibilität an den Hochschulen. »Statt dessen wird damit die ›unternehmerische Hochschule‹ – ein Traum aller Neoliberalen – gesetzlich festgeschrieben.« Auch Verena Osgyan (Bündnis 90/Die Grünen), wissenschafts- und hochpolitische Sprecherin ihrer Fraktion im Landtag, sprach auf der Kundgebung. Sie nannte die geplante Reform die »größte Umwälzung seit den 68ern«. Diese »Entstaatlichung der Hochschulen« laufe zugunsten einer über allem stehenden schnellen ökonomischen Verwertbarkeit.

Tatsächlich sollen die Hochschulen nach den Plänen der Staatsregierung mehr Autonomie erhalten, unterstrich der Soziologe Stephan Lessenich in seinem Redebeitrag. Allerdings bekämen »nicht die Räte mehr Autonomie, sondern der Hochschulrat«. Die bisher gesetzlich festgelegte Gremien- und Organisationsstruktur solle künftig von den Hochschulen selbst festgelegt werden. Kritiker bezeichnen das als Präsidialdiktatur.

Bereits in anderen Bundesländern hätten Kolleginnen und Kollegen Erfahrungen mit ähnlichen Vorhaben gehabt, erläuterte Meusel, der selbst als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig ist, gegenüber jW. »In NRW gab es die Umstellung auf Körperschaften. Dies ermöglichte ein neues Befristungsunwesen.« Ein positives Beispiel sei Thüringen. »Im Prozess um ein neues Hochschulgesetz wurden offene Dialogforen eingerichtet, über längere Zeit Befragungen an den Unis durchgeführt.« Welchen Bedarf die Beschäftigten an den Hochschulen haben, sei erörtert und daraufhin erst ein neues Gesetz entworfen worden. In Bayern hingegen herrsche das absolute Gegenteil, so Meusel.

Erst im Oktober kam es im Landtag auf Initiative von SPD und Grünen zu einer Anhörung im Wissenschaftsausschuss, in dessen Rahmen das 21seitige Eckpunktepapier erst wirklich offengelegt wurde. Meusel zufolge habe man zwar ein Gesprächsangebot vom Staatsminister für Wissenschaft und Kunst, Bernd Sibler (CSU), bekommen, um über kritische Punkte zu reden. Allerdings brauche es jetzt große Proteste, um die Neuregelung in einem offenen Prozess zu gestalten.