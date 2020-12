Gegenwind von zwei Seiten

Reichwein/imago images Teilnehmende einer Demonstration in Düsseldorf gegen staatliche Maßnahmen in der Pandemie (15.11.2020)

Die Luft für die sogenannte Querdenken-Bewegung wird dünner. So fordern immer mehr Politikerinnen und Politiker, die dort organisierten Gegnerinnen und Gegner staatlicher Maßnahmen im Kampf gegen die Coronapandemie vom Verfassungsschutz überwachen zu lassen. Nachdem sich im November Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) für eine Überwachung der »Querdenker« ausgesprochen hatte, da bei ihnen »ein wachsendes Konglomerat von Rechtsextremen, Reichsbürgern, Antisemiten und absurden Verschwörungstheoretikern, die der Politik sogar Satanismus vorwerfen«, zusammenkomme, betonte am Donnerstag auch Stephan J. Kramer, SPD-Politiker und Präsident des Thüringer Verfassungsschutzes, dass die Bewegung in Kürze als »Verdachtsfall« eingestuft werden könnte.

Kramer verwies dabei im Gespräch mit dem RBB auf ein Treffen von maßgeblichen Organisatoren der »Querdenker«-Proteste mit weitgehend als extrem rechts und gewalttätig geltenden »Reichsbürgern« in Saalfeld, an dem Mitte November rund 100 Personen aus dem gesamten Bundesgebiet teilgenommen hätten. Neben dem »Querdenken«-Anführer Michael Ballweg soll auch der selbsternannte »König von Deutschland«, Peter Fitzek, dabei gewesen sein. Ballweg ist bei offiziellen Auftritten bemüht, den Eindruck zu erwecken, dass er eine Kooperation mit Nazis, »Reichsbürgern« und anderen extremen Rechten ablehne. Laut dem Thüringer Verfassungsschutzchef haben »Rechtsextremisten, Reichsbürger, Impfgegner« in der Bewegung aber mittlerweile »das Regiment« übernommen, nachdem sie zunächst nur als Trittbrettfahrer aufgetreten seien.

Am Donnerstag befasste sich auch der Geheimdienstausschuss des baden-württembergischen Landtags mit den Aktivitäten Ballwegs und seiner Anhängerschaft. Nach Angaben des dortigen Landesamtes für Verfassungsschutz sollen »bekannte Extremisten« bei »Querdenken 711« aktiv sein. Die Initiative sei aber bisher kein Beobachtungsobjekt, teilte die Behörde am Donnerstag mit. Vor der Ausschusssitzung hatte der Antisemitismusbeauftragte der baden-württembergischen Landesregierung, Michael Blume, den »Querdenkern« am Donnerstag im ZDF-»Morgenmagazin« »Demokratiefeindlichkeit« vorgeworfen.

Tatsächlich verschwimmen seit Monaten die Grenzen zwischen »besorgten Bürgern«, Esoterikern, Hippies, evangelikalen Fundamentalisten, Trump-Fans, Neonazis und anderen Rassisten. So kam es in den vergangenen Wochen und Monaten unter anderem in Berlin und Leipzig zu gewalttätigen Protesten, bei denen vor allem Journalistinnen und Journalisten, aber bei der Anreise der Demonstranten auch Zugbegleiter attackiert worden waren.

Für den 12. Dezember mobilisieren die »Querdenker« nach Frankfurt am Main. Am 31. Dezember ist eine bundesweite Demonstration in Berlin angemeldet, während die traditionelle Silvesterparty am Brandenburger Tor aus Infektionsschutzgründen nicht stattfinden darf.

Bereits für diesen Sonntag ab 12.30 Uhr ruft das antifaschistische Bündnis »Düsseldorf stellt sich quer« (DSSQ) zu Protesten gegen zeitgleich in der Stadt geplante »Querdenken«-Aktionen auf. Zu den Protesten der »Coronakritiker« werde auch eine hohe Zahl bewusst eingeladener rechter Hooligans und organisierter Neonazis erwartet, so das DSSQ-Bündnis.

»Es gibt viele Gründe, den Regierungskurs in der Coronakrise zu kritisieren«, sagte Thomas Zmrzly, Krankenpfleger und Sprecher des »Düsseldorfer Bündnisses für mehr Personal im Krankenhaus«, am Donnerstag gegenüber jW. Eine »wie auch immer geartete« Kooperation mit militanten Faschisten, »wie wir sie in NRW zunehmend beobachten«, sei jedoch durch nichts zu rechtfertigen. »Hass und Hetze helfen weder den Erkrankten noch dem Personal in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen«, so Zmrzly. Unabhängig davon sei es aber ein »Versagen der politischen Linken«, bisher weitgehend auf eigene Protestaktionen verzichtet zu haben und den »Sozialdarwinisten und Rechten« damit das Feld zu überlassen.