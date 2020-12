Aufrüstung als Credo

Thomas Frey/dpa Kriegstraining da, wo auch Atombomben lagern: Soldaten während der Übung »Resilient Guard 2020« auf dem Fliegerhorst Büchel

Das Motto des 27. Friedensratschlags, der am 6. Dezember coronabedingt online und nicht wie gewohnt in den Räumen der Universität Kassel stattfindet, lautet: »Weltkriegsgefahren entgegentreten – Wandel zum Frieden einleiten«. Die Tagung ist ein zentraler Vernetzungs- und Diskussionsort der deutschen Friedensbewegung mit Hunderten Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Sie bietet Anlass, sich mit den enormen friedenspolitischen Herausforderungen dieser Zeit zu beschäftigen.

Aktuell vollzieht sich international eine immense Militarisierung und eine deutliche Beschleunigung der Aufrüstungsspirale. Die Weltkriegsgefahr steigt durch den Kampf der Weltmächte um Hegemonie. Dieser ist vor allem gekennzeichnet durch den Aufstieg Chinas und den Abstieg der USA, den diese mit militärischen Mitteln zu verhindern suchen, sowie das Fortbestehen Russlands als Großmacht. Im konfliktreichen Übergang hin zur Multipolarität versuchen weitere Staaten ihre Positionen zu finden.

Das Friedensforschungsinstitut SIPRI in Stockholm beziffert die weltweiten Militärausgaben im Jahr 2019 auf beinahe zwei Billionen US-Dollar. Damit sind sie höher als nach dem Ende des Kalten Krieges 1989. Die Bundesrepublik Deutschland nahm im letzten Jahr Platz sieben der Liste der Länder mit den weltweit höchsten Militärausgaben ein, hinter Frankreich und knapp vor dem Vereinigten Königreich. Sie verzeichnete unter den ersten 15 Staaten prozentual den größten Zuwachs.

In der nächsten Woche entscheidet der Bundestag über eine substantielle Erhöhung des Wehretats mit dem Ziel, die Bundeswehr weiter aufzurüsten. Dabei geht es auch um die Beschaffung bewaffneter Drohnen, 93 neuer »Eurofighter« oder 45 F-18-Kampfjets aus den USA. Bis zum Jahr 2031 soll die Bundeswehr zu einer global und in allen Bereichen – zu Lande, zur See, in der Luft und im Cyberspace – einsatzfähigen Armee werden. Gleichzeitig treibt die Bundesregierung die Militarisierung der EU unter deutscher Führung voran, betont dabei aber stets die Rolle der USA als unverzichtbarer Partner. »Die Idee einer strategischen Autonomie Europas geht zu weit, wenn sie die Illusion nährt, wir könnten Sicherheit, Stabilität und Wohlstand in Europa ohne die NATO und ohne die USA gewährleisten«, bekräftigte die deutsche Verteidigungsministerin, Annegret Kramp-Karrenbauer, in ihrer Grundsatzrede vor der Universität der Bundeswehr in Hamburg vom 17. November 2020. Mit »Europa« ist nur die EU unter Ausschluss Russlands gemeint, das stets zum Aggressor hochstilisiert wird. Russland setze unbeirrt seine Aufrüstung mit konventionell und nuklear bestückten Raketensystemen fort, in direkter Nachbarschaft der Europäischen Union und unmittelbar an der Ostgrenze der NATO, so die Kriegsministerin in ihrer Rede.

Ignoriert wird, dass es die US-Regierung war, die den INF-Vertrag über das Verbot landgestützter Mittelstreckenraketen zum 2. August 2019 einseitig aufgekündigt hat. Zwar hatte sie dies mit dem angeblichen Verstoß Russlands gegen den Rüstungskontrollvertrag begründet. Doch bereits im September 2014 hatte John Bolton, der später als Nationaler Sicherheitsberater Donald Trumps den Austritt der USA vorantrieb, im Wall Street Journal den wirklichen Grund benannt: Er halte den INF-Vertrag für ein »überholtes Abkommen«, der Ausstieg daraus gäbe »Amerika« die Möglichkeit, überholte Beschränkungen aus dem Kalten Krieg loszuwerden. Derzeit droht das letzte verbliebene Rüstungskontrollabkommen zwischen den USA und Russland, der »New START«-Vertrag über die gegenseitige Begrenzung und Kontrolle strategischer Nuklearwaffen, am 5. Februar 2021 auszulaufen. Die Folge: ein neues atomares Wettrüsten. Ignoriert wird ferner, dass es die NATO war, die entgegen internationaler Vereinbarungen seit den 1990er Jahren nach und nach an die russischen Grenzen vorgerückt ist und in deren unmittelbarer Nähe 2016 vier NATO-»Battlegroups« (Kampfverbände) mit schwerem Kriegsgerät in Polen und im Baltikum stationiert hat.

Über Russland hinaus geht es gegen die Volksrepublik China und ihre Bedeutung im indopazifischen Raum. Die Leitlinien der deutschen Indopazifik-Politik vom September 2020 sehen eine stärkere militärische Präsenz der Bundeswehr in der Region vor. So soll die Fregatte »Hamburg« in den Indopazifik verlegt werden, um dort die wirtschaftlichen Interessen Deutschlands abzusichern.

Aufrüstung ist das Credo, Scharfmacher ist der Westen. Die Friedensbewegung ist gefragt.