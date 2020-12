Dem »Flügel« auf der Spur

Hendrik Schmidt/dpa Von nicht wenigen an der Basis der AfD wie ein Messias verehrt: Der Thüringer Landes- und Fraktionschef Björn Höcke

Sie hatte mit Sicherheit keine einfache Zeit in den vergangenen Jahren. Eva Kienholz besuchte undercover zahlreiche Veranstaltungen des »Flügels« der AfD. Das Ergebnis liegt nun mit »Ihr Kampf – Wie Höcke & Co. die AfD radikalisieren« vor, eine spannende Melange aus Reportage und Analyse. Den Kern von Kienholz’ Beobachtungen bildet die offiziell Ende April 2020 aufgelöste völkische Gruppierung der Partei um den Thüringer Landes- und Fraktionschef Björn Höcke.

Die Selbstauflösung des »Flügels« fand laut Kienholz nur zum Schein statt, das Netzwerk existiere noch immer. Auf 160 Seiten befasst sich die Journalistin detailreich mit der Geschichte der Gruppierung, geht auf die Rhetorik von deren Vertretern ein und zeigt ihre Verflechtungen. Auch die Biographien einzelner Akteure des männerdominierten »Flügels« beleuchtet die Autorin. Besonders wertvoll am vorliegenden Band sind die zahlreichen Schilderungen diverser AfD-Veranstaltungen. Kienholz nimmt den Leser mit auf das »Neue Hambacher Fest«, das »Kyffhäuserfest« oder das Sommerfest der »Identitären Bewegung«. Bei letzterem trieben sich diverse Kader der AfD herum, obwohl es offiziell einen sogenannten Unvereinbarkeitsbeschluss der Partei bezüglich der IB gibt.

Die Autorin identifiziert Björn Höcke und Andreas Kalbitz als bedeutende »Flügel«-Akteure. Mittlerweile ist die AfD-Mitgliedschaft des früheren Brandenburger Landes- und Fraktionschefs annulliert, wogegen er sich derzeit juristisch wehrt. Kienholz zeigt, wie es den beiden mit ihren Gewährsleuten in nur wenigen Jahren gelang, aus der zweiten Reihe die Partei zu unterwandern. Anhand anschaulicher Beispiele legt der vorliegende Band dar, wie die Zustimmung zum »Flügel« innerhalb der AfD als Gradmesser für dessen Einfluss gewertet werden kann.

So distanzierte sich die Kovorsitzende der Bundestagsfraktion, Alice Weidel, noch Anfang 2017 von der Gruppe und unterstützte Versuche, Höcke aus der Partei auszuschließen. Im Wahlkampf für die Bundestagswahl im selben Jahr sprach sie plötzlich davon, »Seite an Seite« zu arbeiten. Im Sommer 2019 hielt sie schließlich im neurechten »Institut für Staatspolitik« einen Vortrag und machte sich mit verbalradikalen Phrasen beliebt. Ein ziemlicher Umschwung, parallel zum parteiinternen Machtzuwachs der Rechtsaußengruppe.

Diesem Machtzuwachs und den Kämpfen innerhalb der AfD widmet sich Kienholz später im Buch sehr ausführlich. Den Widersprüchen zwischen den »gemäßigten« Protagonisten und den Hardlinern sowie den damit verbundenen Austritten, wie denen von Frauke Petry, Hubertus Rybak und André Poggenburg, räumt sie dabei viel Platz ein. Auch das rhetorische Mittel der Diskursverschiebung untersucht die Autorin und verweist auf immer extremere Aussagen im Internet, bei Veranstaltungen sowie im Bundestag. Kienholz stellt dies als ganz bewusste Strategie der völkischen Akteure der Partei heraus.

Im zweiten Teil des Buches wird der Werdegang von Frontmann Höcke und der von Strippenzieher Kalbitz nachgezeichnet. Doch neben den Fakten, dass einer als Lehrer, der andere als Soldat begann, geht sie auch auf deren Persönlichkeit ein, macht ihre Wirkung auf Menschen nachvollziehbar und nimmt sich auch Publikationen und Reden der beiden vor. Im Anschluss betrachtet die Autorin noch weitere Akteure aus dem Hintergrund und geht beispielsweise auf Dubravko Mandic, Stefan Räpple oder Dirk Spaniel ein. Auch die Geschlechterfrage stellt sie kurz. Man muss feststellen, dass keine Frau in den ersten Reihen des »Flügels« steht.

Eine Rarität dürften die Gespräche von Kienholz mit Aussteigern aus der AfD darstellen. Steffen Königer berichtet ihr, dass er sich von Kalbitz »an das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte erinnert« fühlt. Auch Uwe Kamann, der für die AfD in den Bundestag einzog, mittlerweile aber ausgetreten ist, redet über seinen Bruch mit der Partei. Mittlerweile der als Abspaltung von der AfD gegründeten Partei Liberal-Konservative Reformer beigetreten, sagt er, dass die »Flügel«-Leute nicht mehr geworden seien, jedoch an Einfluss gewonnen hätten.

Dem Buch fehlt ein Schlagwortverzeichnis. Dabei ist es derart dicht gefüllt mit Informationen, dass es sich als Nachschlagewerk eignet. Außerdem wünscht man sich zu einigen Punkten noch weiterführende Analysen. So widmet Kienholz beispielsweise dem Wahlerfolg der Partei in Ostdeutschland ein ganzes Kapitel. Sie beschreibt eingehend Veranstaltungen in Cottbus mit Bratwurst, Hooligans, dem Türöffnerthema Bergbau und einer Verehrung Björn Höckes, die der für einen Messias gleicht. Warum die völkisch-nationalistische Gruppe hier besonders erfolgreich ist, verrät die Lektüre nicht. Eine Antwort hätte Kienholz jedoch sicher, denn ihr Buch beweist, dass die Autorin nicht nur akribisch recherchieren, sondern auch hervorragend Zusammenhänge und Hintergründe erläutern kann. Dabei verzichtet sie keineswegs auf Humor oder eine eigene Meinung – was das Buch angesichts seines ernsten Gegenstands lesenswert macht.