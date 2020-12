Nachschlag: Auch nur Menschen

20th Century Fox Film Corporation Den Alien vor der Flinte: Arnold Schwarzenegger

Gibt es außerirdisches Leben? Wenn ja, wie viele? Die Debatte darum krankt an ihrem hypothetischen Charakter – gefunden hat die Menschheit im All schließlich nichts. Man kann es sich einfach machen und die Extraterrestrischen als menschenähnliche Monster zeichnen. Wer mag, kann das alles als Allegorie auf irdische Pro­bleme sehen. Der »Predator«, der im Film im Dschungel auf Menschenjagd geht, zerfetzt reihenweise GIs, die Parallelen zum – für den Feind ebenso unsichtbaren – »Vietcong« sind greifbar. Erst Major Schaefer (Arnold Schwarzenegger) geht seinerseits auf Pirsch. Das Monster entpuppt sich als zweibeiniges Wesen, das zum Schluss noch in höhnisches Gelächter ausbricht. Die Lehre aus dem Ganzen? Außerirdische sind auch nur Menschen. Und der Vietnamkrieg ging verloren, weil der Gegner taffer und besser an den Urwald gewöhnt war. Den »Predator« sollte eigentlich Jean-Claude Van Damme spielen, doch der war nur 178 cm groß und passte nicht ins Kostüm. Nach zwei Drehtagen wurde er ersetzt. (sc)