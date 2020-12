Ein Revolutionär zum Liebhaben

Kunstwerk Valentina Manojlov »Es dürfen viele Leute mitmachen« – Poträtfotos der Gratulanten und des Jubilars

»Friedrich Engels wäre heute Generalsekretär der UNO. Er würde sich für eine gerechtere Verteilung der Ressourcen und Reichtümer der Welt einsetzen. Dazu wünsche ich ihm Durchhaltevermögen und Weitblick, dass alle Nationen und Länder an einem Strang ziehen!« Manche der 200 Wuppertaler und Wuppertalerinnen, die im Rahmen eines »partizipativen Kunstprojekts« mit dem Titel »Inside Out Engels« in Kurzform Vorstellungen zu Engels heute äußern konnten, wollen hoch hinaus. Andere sind bescheidener: »Mit Friedrich Engels gäbe es heute in Wuppertal ein Zentrum für ›Faire Bekleidung‹: Er wäre erfolgreich gegen Kinderarbeit und Ausbeutung der Menschen in den ›Entwicklungsländern‹, und er wäre für faire Arbeitsbedingungen, gerechte Bezahlung, Gesundheitsversorgung, Aus- und Weiterbildung sowie Wohnraum.« Mehrere der Befragten, deren Botschaften zum 200. Geburtstag des berühmtesten Sohnes der Stadt am vergangenen Sonnabend im Internet veröffentlicht wurden, könnten ihn sich als Wuppertaler Oberbürgermeister vorstellen oder – wegen seines ökonomischen Sachverstands – als Stadtkämmerer. Als »Dezernent für Soziales« könnte er sich hingegen als »das soziale Gewissen im Stadtrat« einbringen: »Ich wünsche Engels, dass die Revolution gelingt« (die der Stadtrat in diesem Geburtstagsgruß offensichtlich gegen sich selbst anzettelt).

Andere denken pragmatischer: »Ich würde Friedrich Engels als ›Stadtwappen‹ sehen, er hat die Textilindustrie in Wuppertal geprägt und vorangetrieben. Toll wäre es, wenn er Wuppertal als Standort für große namhafte Textilgruppen vermarkten würde, um so den Arbeitsmarkt anzukurbeln.« Manche sehen ihn in der SPD, manche in der Linkspartei, doch möglicherweise würde er »die Ungerechtigkeit in der globalen Welt anprangern und mit den Grünen sympathisieren«. Er könnte »als Vorbild in den Schulen die Jugend zum freiheitlichen Denken erziehen«, und dabei (so eine andere Teilnehmerin) als »der ›deutsche Nawalny‹ viele unbequeme Wahrheiten aussprechen«. Vielleicht aber sollte man ihn sich besser als »ein Mischmasch aus Friedrich Merz und Gregor Gysi« vorstellen.

Der Hohn über derlei Vorstellungen von der Wirklichkeit ist leicht zu haben und vielleicht etwas zu billig. Viele der Antworten benennen wichtige Politikfelder: ökologische Gefahren, Flüchtlingselend, soziale Ungleichheit und auch Ausbeutung, die freilich nicht marxistisch gefasst ist, sondern moralisch – Ausbeutung sei da, wo die Not sichtbar wird. Was Marx und Engels über die kapitalistische Aneignung von Mehrwert geschrieben haben, ist offensichtlich unbekannt. Entsprechend ist häufig die Rede von »gerecht« oder »Gerechtigkeit«, worunter wohl zu verstehen ist, dass die Kapitalisten, die meist »Unternehmer« heißen, bitte nicht gar zu gierig werden sollten.

Nur ganz wenige Beiträge erweisen sich als rebellisch. Das kann anarchisch erscheinen, mit der Idee, dass Engels »als Punker in der EU den Laden rocken« und »soziale Gerechtigkeit, kulturelle Vielfalt, Vereinigung aller Länder« bewerkstelligen würde, nicht ohne eine »Formel zur Sinnerweiterung« einzusetzen. Ziemlich isoliert steht der Aufruf: »Engels, erwache! Gehe mit uns auf die Barrikaden! Stehe denen bei, die von der herrschenden, abgehobenen Klasse, den Parvenues, den Neureichen ins soziale Abseits gedrängt wurden, damit nach 200 Jahren gesellschaftlicher Demütigung und des Raubs der Arbeitskraft dem Menschen Genugtuung widerfährt.« Ansonsten findet man einen Engels zum Liebhaben. Dass all die tatsächlich wichtigen Themen, die die Teilnehmer benennen, harte gesellschaftliche Auseinandersetzungen erzwingen, scheint unvorstellbar. Vielleicht deshalb fehlt unter den genannten Problemen die Kriegsgefahr völlig: Dass der Imperialismus wirklich schießen könnte, gleich nebenan gegen Russland, passt nicht in die mehrheitlich harmonischen Weltbilder. Wenn Engels »visionärer Wegbereiter unseres modernen, demokratischen Sozialstaates« war statt Feind des Kapitalismus, braucht es nur noch wenige Reformschritte.

Wo der Kommunismus fehlt, verliert der Antikommunismus seinen Zweck. Gibt es nicht wenigstens ein paar aufrechte Rechte in Wuppertal, mit denen man streiten könnte? Gewiss, eine Teilnehmerin hat Angst vor Leuten, die »wie Religionskrieger durch die Welt streunen« und fragt hoffnungsvoll dringlich: »Geht es auch ohne Ideologie?« Ein anderer kramt das abgegriffenste antikommunistische Klischee hervor: »Die Idee an sich war nicht schlecht. Der Mensch war es. Damals wie heute.« Aber in einer Umgebung, wo alle sich alles Gute wünschen, fast immer ohne etwas von den notwendigen Mitteln wissen zu wollen, wirkt es fast schon sympathisch, wenn jemand überhaupt einen Einwand wagt.

Ist das »partizipativ«? Gewiss, es dürfen viele Leute mitmachen. Ist das Kunst? Zwar ist die Internetpräsentation – abrufbar unter engels2020.de – eine Notlösung. Ursprünglich sollten Porträtfotos der Teilnehmenden, wie bereits bei anderen Aktionen der Serie »Inside Out. The People’s Art Project«, auf ein Gebäude projiziert werden. Es ist bislang schwer vorstellbar, worin der ästhetische Gewinn bestanden hätte.

Bei wem lernt man was? Dass es den Linken nicht um ein moralgestütztes Miteinander gehen sollte, sondern um Genuss, und zwar für alle, hat am klarsten der Teilnehmer Uli K. formuliert: »Wer einen 1848er-Chateau Margaux für das größte Glück hält, kann kein schlechter Kerl sein.«