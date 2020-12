imago/Lars Berg Partei für geistige Brandstiftung: AfD

Aktuell findet in Frankfurt am Main der Prozess gegen den mutmaßlichen Brandstifter Joachim S. statt. Hintergrund ist eine Serie von Angriffen auf linke Kulturzentren und Wohnprojekte in Hessen. Die meisten der Brandanschläge sind allerdings nicht Teil des Verfahrens. Wie kann das sein?

Joachim S. ist nur für die Taten angeklagt, bei denen er zweifelsfrei durch Zeugen auf frischer Tat ertappt wurde beziehungsweise welche er während polizeilicher Observationen begangen hat. Uns drängt sich der Eindruck auf, dass die Staatsanwaltschaft das Prinzip der »Prozessökonomie« verfolgt, um möglichst einfach und schnell eine Verurteilung zu erzielen. Gleichzeitig soll die politische Dimension des Täters und der Taten negiert werden. Es hat sich im Laufe der vergangenen zwei Jahre gezeigt, dass nur durch Druck unsererseits die politische Dimension in die Öffentlichkeit getragen wurde.

Rechnen Sie damit, dass die politische Dimension der Taten noch aufgearbeitet wird?

Ich bin da nicht zuversichtlich. Die Behörden mauern bei der Frage, ob und wann die Ermittlungen der Anschläge auf linke Projekte abgeschlossen sind. Eine offizielle Nachricht haben wir in den meisten Fällen bislang nicht bekommen. Deshalb haben wir einen Rechercheblog im Internet veröffentlicht. Auf unserer Webseite versuchen wir, eine Gegenöffentlichkeit zu schaffen und die Taten einzuordnen.

Von den Betroffenen werden Ermittlungspannen angemahnt. Was ist Ihrer Ansicht nach falsch gemacht worden?

Die Ermittlungen sind durchzogen von gravierenden Versäumnissen, die mit handwerklichen Fehlern nur schwer zu erklären sind. So hat die Polizei nach einem Anschlag in der Hanauer Metzgerstraße mit keinem betroffenen Projekt Kontakt aufgenommen, um die Informationen über Joachim S. zu erhalten. Auch ist nicht bekannt, dass Nachbarn der Projekte nach ihm befragt wurden, beispielsweise ob er vor den Bränden dort gesehen wurde. Und im Fall des Autonomen Zentrums Metzgerstraße sagte die Polizei den vereinbarten Termin zur Spurensicherung ab, obwohl in einem Haus Feuer gelegt worden war, in dem sich zur Tatzeit Menschen aufgehalten hatten. Auch stellt sich die Frage, warum Joachim S. nach diversen Festnahmen immer wieder laufengelassen wurde. Die Staatsanwaltschaft und der Staatsschutz interessierten sich eher für die Ausforschung linker Zusammenhänge.

Was wissen Sie über den politischen Hintergrund des mutmaßlichen Täters?

Joachim S. hat bereits seit 2015 versucht, Dutzende linke und feministische Wohnprojekte existentiell zu schädigen, indem er sie beispielsweise wegen kleinster Formfehler, die er in öffentlich einsehbaren Bilanzen gefunden hatte, bei den Finanzbehörden denunzierte. Die Rechtsaußenpartei AfD unterstützte er mit mindestens zwei Spenden in den Jahren 2017 und 2018.

Für uns ist die Brandanschlagsserie Ausdruck des voranschreitenden Rechtsrucks in Staat und Gesellschaft. Dabei bildet Hessen einen traurigen Schwerpunkt: Neonazinetzwerke in der Polizei, Drohschreiben des »NSU 2.0«, das rassistische Attentat in Hanau, dem zehn Menschen zum Opfer fielen, der Mordanschlag auf einen Geflüchteten in Wächtersbach und die Ermordung Walter Lübckes in Istha bei Kassel.

Was erwarten Sie sich vom Ausgang des Prozesses, der Ende dieser Woche fortgesetzt wird?

Nicht viel, da bei den bisherigen drei Prozesstagen konsequent die politische Motivation von Joachim S. ignoriert wurde. Wir fordern eine politische Aufarbeitung der Taten und eine Thematisierung der strukturellen Probleme bei Polizei und Justiz. Leider ist dies vom Gericht und der Staatsanwaltschaft Frankfurt nicht zu erwarten. Wir beobachten diesen Prozess sehr genau, haben aber keine Illusionen. Es wird wahrscheinlich ein neuerliches Beispiel dafür sein, wie in Hessen rechte Angriffe entpolitisiert werden und juristisch unaufgearbeitet bleiben.