Wiederholter Tabubruch

Kunipatz/Lausitzer Rundschau/dpa-Zentralbild/dpa Noch Chef der Fraktion Die Linke, aber aus der Partei ausgeschlossen: Kommunalpolitiker Ingo Paeschke (Forst, 1.2.2018)

Zwei weiteren Kommunalvertretern der Partei Die Linke in Brandenburg droht der Parteiausschluss. Anlass ist ihr Abstimmungsverhalten in der Stadtverordnetenversammlung (SVV) der Kleinstadt Forst (Kreis Lausitz). Dort votierten die drei Mitglieder der Linke-Fraktion in einer Sondersitzung mit der AfD und dem lokalen Wählerbündnis »Gemeinsam für Forst« für einen gemeinsamen Antrag. Diese Konstellation gab es bereits: Zuvor hatte schon das gemeinsame Beantragen der Sondersitzung für Empörung in der Partei gesorgt. Den Fraktionsvorsitzenden Ingo Paeschke aus Forst hatte die Landesschiedskommission bereits Ende September aus der Partei ausgeschlossen, nachdem dieser gemeinsam mit dem Wählerbündnis und der AfD bei einer Pressekonferenz Pläne für den Neubau eines Jugendklubs präsentiert hatte.

Stein des Anstoßes ist das Votum der drei Fraktionen im Frühjahr gegen Pläne, ein bestehendes Gebäude zu sanieren, damit dort ein Jugendzentrum untergebracht werden kann. Ohne die Stimmen der AfD hätte der Beschluss damals keine Mehrheit gehabt. Später erklärte die Kommunalaufsicht den Stopp des geplanten Umbaus für rechtswidrig. Dadurch werde die »Pflicht zum sparsamen Haushalten« verletzt. Gegen diesen Bescheid wiederum wollten die Fraktionen Die Linke, »Gemeinsam für Forst« und die der AfD klagen. Der Antrag dafür erhielt am Montag abend in der Stadtverordnetenversammlung eine knappe Mehrheit, wie der Spiegel am Dienstag berichtete.

Der mittlerweile parteilose Linke-Fraktionsvorsitzende Paeschke sagte am Dienstag im Gespräch mit junge Welt, ihm gehe es primär um die Umsetzung des von ihm bevorzugten Plans für ein neues Jugendzentrum. Den ursprünglichen Plan, ein altes FDJ-Kreisgebäude kernzusanieren, kritisierte der Kommunalpolitiker als zu teuer. Zu den erneut drohenden Parteiausschlussverfahren werden man sich beraten, so Paeschke weiter. Ihm zufolge wolle die Parteiführung von Die Linke in Brandenburg »den ganzen Ortsverband zerstören« und ein Exempel statuieren. Auf kommunaler Ebene in einer Region mit Wahlergebnissen von teils 30 bis 35 Prozent für die AfD müsse man »damit umgehen«, sagte Paeschke und meinte damit mögliche gemeinsame Abstimmungen mit der Partei. CDU und SPD seien keine verlässlichen Partner für Mehrheiten.

Mit Blick auf den von Paeschke betonten Pragmatismus äußerte der Linke-Landesgeschäftsführer Stefan Wollenberg ernsthafte Zweifel. Im Endeffekt gehe es dem Fraktionschef in Forst nur um die »Blockade eines ausfinanzierten Projekts«, sagte Wollenberg am Dienstag gegenüber jW. Angesichts des wiederholten gemeinsamen Abstimmens mit der AfD gebe es keinen anderen Spielraum als ein Parteiausschlussverfahren. »Der Zweck heiligt nicht die Mittel. Es gibt keine Legitimation für solches Agieren«, erklärte Wollenberg. Früher sei die PDS in Brandenburg auch in der Situation gewesen, oft keine Mehrheit für Projekte auf kommunaler Ebene zu finden. Dennoch habe man an den historisch begründeten Prinzipien festgehalten. In Forst sei nun ein kompletter Neuanfang notwendig, ist sich Wollenberg sicher.