Verbot »gerichtsfest«

Rolf Vennenbernd/dpa Auch NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) warnte am Dienstag vor Ideologie und Gewaltbereitschaft der Gruppe

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat am Dienstag die militante Neonazigruppierung »Wolfsbrigade 44«, auch bekannt als »Sturmbrigade 44«, verboten. Nach Angaben des Ministeriums durchsuchten ab den frühen Morgenstunden 187 Einsatzkräfte die Wohnungen von elf Vereinsmitgliedern und weitere Objekte in Hessen, Mecklenburg-Vorpommern und Nordrhein-Westfalen mit dem Ziel, Beweismittel zu sichern und Vereinsvermögen zu beschlagnahmen.

Die neonazistische Vereinigung »Sturm-/Wolfsbrigade 44« richte sich mit ihrer menschenverachtenden Ideologie »in aggressiv kämpferischer Weise« sowohl gegen die verfassungsmäßige Ordnung als auch gegen den Gedanken der Völkerverständigung, erklärte das Innenministerium. »Die Vereinsmitglieder bekannten sich offen zu Adolf Hitler und strebten die Wiedereinrichtung eines NS-Staats unter Abschaffung des demokratischen Rechtsstaats an.«

Entsprechende Razzien waren am Dienstag laut Seehofers Ressort auch in Sachsen-Anhalt geplant. Das Verwaltungsgericht Halle und das Oberverwaltungsgericht in Magdeburg hätten hier aber keine ausreichende Grundlage für Durchsuchungsbeschlüsse erkannt, hieß es. In den anderen drei Bundesländern seien insgesamt 25 Objekte durchsucht worden, davon 20 in Hessen, vier in Nordrhein-Westfalen und eines in Mecklenburg-Vorpommern. Neben klassischen Nazidevotionalien wurden zunächst Speichermedien und Waffen wie Einhandmesser, eine Armbrust, Bajonette und eine Machete sichergestellt.

Vorgewarnt war die Gruppe bereits durch Razzien im Juli 2019, die weitere Ermittlungen nach sich gezogen und zu einer parlamentarischen Anfrage der Fraktion Die Linke an die Bundesregierung geführt hatten. Die Regierungsantwort vom 8. November 2019 wirft die Frage auf, warum die damals schon als gewaltbereit erkannte Gruppe nicht früher verboten wurde. Zur Art der Erkenntnisgewinnung und der Rolle möglicher V-Leute wollte die Regierung »aus Gründen des Staatswohls« keine Auskunft geben, »da Arbeitsmethoden, Vorgehensweisen und Aufklärungsprofile der Sicherheitsbehörden des Bundes im Hinblick auf deren künftige Aufgabenerfüllung besonders schutzbedürftig sind«.

Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) hatte damals die Bewertung abgegeben, die »Wolfsbrigade« sei eine »rechtsextremistische Gruppierung mit überregionalen Strukturen«, die sich »bewusst in eine nationalsozialistische Tradition« stelle und »zur Umsetzung ihrer politischen Ziele die Anwendung von Gewalt« propagiere. Damit stelle sie das Gewaltmonopol des Staates in Frage, wird der Inlandsgeheimdienst in der Regierungsantwort zitiert. Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums erklärte am Dienstag auf Nachfrage von junge Welt nur, diese Bewertung sei damals noch nicht »gerichtsfest« gewesen. Das sei aber jetzt der Fall.

Bereits mit dem Zahlencode in ihrem Namen hatte sich die »Wolfs«- beziehungsweise »Sturmbrigade 44« in die Tradition von SS-Kriegsverbrechen gestellt. Die 44 steht für ein doppeltes D – den vierten Buchstaben im Alphabet – und somit für »Division Dirlewanger« und bezieht sich auf den als besonders sadistisch berüchtigten Kommandeur einer Sondereinheit der Waffen-SS, Oskar Dirlewanger. Ziel der Gruppierung sei ein »Wiedererstarken eines freien Vaterlandes« nach dem »germanischen Sittengesetz«, hatte die Bundesregierung in ihrer Antwort auf die Anfrage der Linksfraktion ausgeführt. Einer der von den Razzien im Sommer 2019 Betroffenen war demnach bereits als »Gefährder« eingestuft.

Schneller als im Fall von »Combat 18« waren die Sicherheitsbehörden im Fall der 2016 als »Sturmbrigade 44« gegründeten Vereinigung aber allemal: »Combat 18« wurde hierzulande erst im Januar dieses Jahres verboten, existiert aber seit den 1990er Jahren und gilt als bewaffneter Arm des in Deutschland bereits im Jahr 2000 verbotenen faschistischen Netzwerks »Blood and Honour«. Seehofer hatte im Juni 2020 außerdem die ultrarechte Vereinigung »Nordadler« verboten, sich aber monatelang gegen eine Studie über Rassismus bei der Polizei gesperrt, obwohl immer wieder entsprechende Chatgruppen aufgeflogen waren.