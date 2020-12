»Also, ich hab’ gehört, in Deutschland kommen auf 100.000 Einwohner 800 Krankenhausbetten. Demnach teile ich mir mit 125 Leuten ein Krankenhausbett.« – »Ach was?!«– »In anderen Ländern, Italien zum Beispiel, teilen sich 500 Patienten ein Krankenhausbett!« – »Is’ ja kein Wunder, dass die sich da alle anstecken …«

Mittags ergeben sich regelmäßig Gespräche beim »Businesslunch« vor »Udos Probierstübchen«, dem Bistro, in dem ich mit meiner Reiseleiterkollegin Roswitha zur Zeit arbeite. Die Gäste löffeln dabei ihren Asiaeintopf, den Roswitha heute am Fenster ausgibt. »Ich habe mir noch nie in irgendeinem Land der Welt mit irgend jemandem ein Krankenhausbett teilen müssen«, mischt sie sich ein, »das sind doch Zahlenspiele nach dem Motto ›Statistisch gesehen, hat jeder Mensch einen Hoden‹.« – »Genau!« Ein Wutbürger meldet sich zu Wort: »Die New Yorker Krankenhäuser kriegen 11.000 Dollar Bonus pro Covid-19-Patient und 39.000 Dollar pro Patient, der ans Beatmungsgerät angeschlossen wird. 50.000 Piepen, Alter! Manche hatten nur Bronchitis, sind ins Koma geschickt worden und nicht mehr aufgewacht. Die gehen da über Leichen für’n Profit, und dann jaulen sie wegen hoher Sterberate!« – »Mein Schwager hat eine Schulfreundin, die hat einen Cousin, und dem seine Oma ist wohl an, mit oder in Zusammenhang mit Corona gestorben. Schrecklich!« erzählt Ulrike. – »Wie alt?« – »87.« - »Ick sare euch, sie zerstören unsere Demokratie mit ihrem neuen Jesetz zum Schutz von Dings wegen Dongs«, mischt sich Camouflage-Torben ein. »Wat is’n dit hier überhaupt für’n gelbet Zeug? Dit ess ick nich’!«

Rosenkohlcurry.

500 g Rosenkohl putzen, die Röschen halbieren. 400 g Kartoffeln schälen und würfeln. Drei Stangen Staudensellerie putzen und in 1 cm große Stücke schneiden. Zwei Zwiebeln schälen und würfeln. 4 EL Olivenöl in einer Pfanne erhitzen, eine frische, zerkleinerte Chilischote und die Zwiebeln darin anbraten. Mit 1 TL Currypulver und 1/2 TL Kurkumapulver bestreuen. 3 EL Tomatenmark zugeben und kurz mit anschwitzen (je nach Geschmack 1 EL braunen Zucker zugeben). Rosenkohl, Kartoffeln und Sellerie zugeben. Kurz andünsten und 300 ml Gemüsebrühe angießen. 50 g Rosinen zugeben und mit geschlossenem Deckel ca. 15 Minuten köcheln. Zwei Bananen schälen und in Scheiben schneiden. Die Bananenscheiben und den Saft einer halben Zitrone zugeben und noch einmal zehn Minuten köcheln lassen. 150 g Schlagsahne nicht ganz steif schlagen und unter das Rosenkohlcurry heben. Mit Petersilie bestreut servieren. Achtung! Wer eine Sellerieallergie hat, kann mit, an oder in Zusammenhang mit dem Rosenkohlcurry sterben.

Udo stellt ein Tablett Schnäpse aufs Fensterbrett. »Worauf wir nur mit Spinoza antworten können: ›Ignorantia non est argumentum – die Unwissenheit ist kein Beweisgrund‹, mein lieber Torben.« Er rupft dem Gast die Deutschland-Strickmütze vom Kopf. »War ’n Zitat, Kleener. Geht aufs Haus, Leute! Auf unseren Jubilar Friedrich Engels: ›Der Arbeiter hat kein Vaterland.‹ Prost!«