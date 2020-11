Zeitlos malochen

imago stock&people Das hätten Unternehmer und FDP-Politiker gern: Sonntags- und Feiertagsarbeit für die Beschäftigten

Schuften und placken – auch an werkfreien Tagen. Eine Dauervision der Wirtschaftsliberalen von der FDP. Am Dienstag holte die Bundestagsfraktion zum nächsten Schlag gegen Beschäftigteninteressen aus, formulierte einen Beschluss zur »bundesweiten Öffnung der Adventssonntage für den Einzelhandel«. Begründet wird dies mit dem coronabedingten Umsatzeinbruch im Handel. Der Branchenverband HDE verzeichnete in der dritten Novemberwoche 2020 einen um ein Drittel geringeren Umsatz als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die FDP-Fraktionäre appellieren: »Kirchen, Gewerkschaften und Arbeitgeber müssen für diese Krisenzeiten ihre ideologischen Gräben überwinden.« So steht es in dem Positionspapier, das jW vorliegt.

Manfred Todtenhausen, Vorsitzender der AG Mittelstand und Handwerk der FDP-Bundestagsfraktion, legte am Freitag auf jW-Nachfrage nach: »Wer florierenden Einzelhandel will, muss unter anderem eine Flexibilisierung bei den Öffnungszeiten anbieten.« Deshalb fordern er und seine Fraktion die Bundesländer auf, in ihren Ladenschlussgesetzen »die restlichen Voraussetzungen zu schaffen, den Einzelhandelsunternehmen an möglichst vielen Sonntagen die Öffnung zu erlauben«.

Davon hält Sabine Zimmermann, arbeitsmarktpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion der Partei Die Linke, nichts und hielt am Freitag auf jW-Anfrage dagegen – denn: »Die Sonntagsöffnungszeiten im Einzelhandel wurden bereits enorm liberalisiert.« Mittlerweile sei Einkaufen beinahe rund die Uhr möglich. »Für eine weitere Lockerung sehe ich definitiv keine Begründung«, so Zimmermann. Die Linke-Politikerin verwies darauf, dass jeder Euro nur einmal ausgegeben werden könne, egal wie lange geöffnet sei. Im Gegensatz zur Position der Freien Demokraten plädiert Zimmermann dafür, »die Öffnungszeiten wieder auf ein vernünftiges Maß zurückzuführen«. Eines ist klar: Würde der FDP-Plan umgesetzt, wären die Einzelhandelskollegen noch stärker belastet. Die Coronakrise zur Begründung eines »Deregulierungs- und Entgrenzungswahns« vorzuschieben sei ein durchsichtiges Manöver der FDP, so Zimmermann. »Im Grundgesetz ist eindeutig festgelegt, dass Sonn- und Feiertage als Tage der Arbeitsruhe zu schützen sind.«

Kontra gibt es auch vom DGB. Vorstandsmitglied Anja Piel, erklärte am Freitag gegenüber jW: Die Beschäftigten im Einzelhandel hätten unter hohem Infektionsrisiko in den vergangenen Monaten dafür gearbeitet, die Nahversorgung zu sichern. »Es ist eine bodenlose Frechheit ihnen gegenüber, jetzt auch noch über Flexibilisierungen und Sonntagsöffnungen zu sprechen.« Das sei ein Angriff auf die Gesundheit der Kolleginnen und Kollegen.

Die Position der FDP dürfte auch vor Gerichten kaum standhalten. Das Oberverwaltungsgericht NRW in Münster hatte am Dienstag einem Eilantrag des Verdi-Landesbezirks gegen die Genehmigung von fünf verkaufsoffenen Sonntagen von Ende November dieses Jahres bis Anfang Januar 2021 stattgegeben. Damit folgten die Richter der Gewerkschaftsargumentation, wonach das Sonntagsgeschäft keinen Beitrag zum Infektionsschutz leiste und Kundenströme nicht entzerre. Silke Zimmer, im Verdi-Landesbezirk Fachbereichsleiterin für den Handel, quittierte den Gerichtsbeschluss entsprechend: »Das ist gut für die Beschäftigten im Einzelhandel.«