Feixen im Gerichtssaal

C. Hardt/imago images/Future Image Das WDR-Funkhaus am Wallrafplatz in Köln

Das Amtsgericht Köln hat am Freitag drei Männer wegen Hausfriedensbruchs zum Nachteil des WDR in Köln zu Geldstrafen verurteilt. Die Männer hatten bei einer Aktion der faschistischen »Identitären Bewegung« (IB) am 5. Januar 2020 das Dach der WDR-Sendezentrale in Köln mit einer Leiter sowie in Bauarbeiterverkleidung erklommen und dort ein Banner mit der Aufschrift: »WDRliche Medienhetze stoppen! GEZ sabotieren!« entrollt. Das Plakat brachten sie gut sichtbar zum zentral gelegenen Wallrafplatz an und warfen mehrere hundert Flyer mit »Einzugswiderrufserklärungen« für die Rundfunkgebühren vom Dach. Die GEZ (Gebühreneinzugszentrale, jW) ist mit dem Einzug der Rundfunkpauschale zur Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks beauftragt. Von der Aktion war später ein »professionell produziertes Video«, wie Staatsanwalt Ruprecht Pfeffer sagte, auf der Internetpräsenz der IB veröffentlicht worden.

Hintergrund des Hausfriedensbruchs war ein Onlinevideo des WDR-Kinderchors, der das Lied »Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad« mit der veränderten Textzeile »Meine Oma ist ’ne alte Umweltsau« gesungen hatte. Anschließend traten rechte Gruppen um die Jahreswende 2019/20 eine Kam­pagne in den sogenannten sozialen Medien gegen den öffentlich-rechtlichen Sender los, obwohl es sich bei dem Song offenkundig um Satire handelte. Gegen die verschiedenen, zum Teil gewalttätigen Kundgebungen von Rechten mobilisierte damals das antifaschistische Bündnis »Köln gegen rechts« einen zahlenmäßig weitaus größeren Protest. Von seiten dieses Bündnisses wurde zudem auch Kritik am WDR-Intendanten Tom Buhrow geäußert. Der war nach den heftigen Reaktionen auf das satirische Lied seinen eigenen Mitarbeitern in den Rücken gefallen. Er hatte das Video löschen lassen und sich öffentlich dafür entschuldigt.

Auf der rechten Empörungswelle surften auch die drei Angeklagten. Man habe mit »Stilmitteln des Aktivismus« einem »sehr anstößigen Angriff auf Rentner« begegnen wollen, sagte Moritz E. Mit dem Lied sei der Sender »deutlich übers Ziel hinausgeschossen«. Der nach eigenen Angaben »freie Künstler« Matz M. erklärte vor Gericht, Ziel der Aktion sei gewesen, »mediale Aufmerksamkeit« zu generieren. Der Mitangeklagte Gregor T. feixte im Gerichtsaal, dass man die auch bekommen habe.

T. trat vor Gericht als einziger Angeklagter mit Verteidiger auf. Bei diesem handelte es sich um Gerhard Vierfuß, der in Oldenburg für die AfD im Stadtrat sitzt. Laut einem Bericht des NDR vom November 2019 vertrat Vierfuß die IB in einem Verfahren gegen den Verfassungsschutz, um diesem die Bezeichnung der IB als »rechtsextrem« verbieten zu lassen. Genutzt hat es nichts, seit einem Urteil des Berliner Verwaltungsgerichts im Juni 2020 gilt die IB als »gesichert rechtsextrem«. Dem Bericht zufolge teilt Vierfuß aber auch die Ziele der IB. So vertrat er bei einem Sommerfestival der »Identitären« im August 2018 in Dresden die rechte Theorie vom »großen Austausch« und sprach in diesem Zusammenhang von »Völkermord«.

Das Amtsgericht setzte jeweils Strafen von 30 Tagessätzen fest. Die Tagessatzhöhe lag, abhängig vom jeweiligen Einkommen, zwischen 20 und 65 Euro. Einen ebenfalls angeklagten Verstoß gegen das Uniformierungsverbot auf Versammlungen sah das Gericht nicht als erfüllt an. Die Beschuldigten hatten gelbe Warnwesten und blaue Schutzhelme getragen. Eine »suggestiv militante, einschüchternde Wirkung« sprach Amtsrichter Daniel Menzel der Bauarbeitermaskerade ab.