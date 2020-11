© SWR/BasisBerlin Adrien und Melodie haben unterschiedliche Zukunftspläne: »Nos amours – Unsere Lieben«

Sie sind männlich, neonazistisch und demonstrieren schon vor dem Spiel ihre Stärke. Die Lauta Army von Lokomotiw Plowdiw in Bulgarien ist eine der übelsten Hooligangruppen Europas. Die Reportage begleitet Petar, den Chef der Gruppe, vom Treffpunkt der Gang zum Stadtderby und zeigt sein Leben. D 2020

Jetzt red i

Geforderte Kliniken, gestresste Ärzte, genervte Patienten

Die große Coronabilanz gibt es erst nächstes Jahr, und wir wissen nicht: Wird die Gesellschaft fortschrittlich-vergesellschaftend reagieren oder privatisierend-faschistisch. Beide Optionen liegen auf dem Tisch.

Einer wie Erika

1966 feiert Österreich Erika Schinegger, die frischgebackene Weltmeisterin in der Damen-Abfahrt. Ihre Karriere wird 1968 durch eine Geschlechtskontrolle abrupt beendet. Es stellt sich heraus, dass aufgrund von Pseudohermaphroditismus, also nach innen gewachsenen Geschlechtsteilen, Erika als Baby irrtümlich als weiblich eingestuft worden war. Mit 19 Jahren entscheidet sich Schinegger für eine OP. A/D 2018. Eine wahre Geschichte, aus der ein guter Film geworden ist.

Die geheimen Depots von Buchenwald

Im Steinbruch des ehemaligen Konzentrationslagers Buchenwald entdeckten Angehörige der US-Armee im April 1945 zwei Bunker, gefüllt mit Raubgut. Mehr als 40 Jahre später tauchte in den National Archives in Washington eine Skizze auf: Sie verzeichnet neben den zwei geöffneten Stollen sechs weitere. Im Oktober 2019 begleitete ein Filmteam Ausgrabungsarbeiten in der Gedenkstätte. D 2020.

Nos amours – Unsere Lieben

Wie ticken die 18- bis 30jährigen in Sachen Liebe? Wir sehen Valentin und Zelda, die in einer Beziehung zu dritt leben, sowie das Transgenderpaar Valeria und Leo. Und Leni, die mit Remo das Ende ihrer Beziehung überwindet. Zur Liebe allgemein empfehlen wir Rilkes »Briefe an einen jungen Dichter«. D 2020.

Störfall Corona

Wie die Pandemie die Globalisierung verändert

Die Risiken der globalen Vernetzung: Lieferausfälle aus China und Europa bringen die Produktion in deutschen Fabriken zeitweise zum Stillstand. Verheerender ist die Pandemie für Länder wie Bangladesch. Europäische Konzerne profitieren dort von Niedriglöhnen, um ihre Waren zu Dumpingpreisen auf dem europäischen und US-amerikanischen Markt zu verkaufen. Fallen massenweise Aufträge weg, drohen Armut und Hunger.

