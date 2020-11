Nachschlag: Ganz investigativ

Jannis Große/imago images Linke Freiräume, hier das geräumte Hausprojekt »Liebig 34«, gelten so manchem »Investigativjournalisten« als Gewalthotspot

Da kennt sich einer aus. Ein ganz investigativer Schreiber, der für tagesschau.de am Montag abend nach einer noch investigativeren Recherche folgendes an die Oberfläche befördert hat: die »wachsende Gewaltbereitschaft« in der linksradikalen Szene. Als Beleg muss eine 25jährige Studentin, Lina E., herhalten. Die Kasslerin wurde seitens der Behörden zur »Rädelsführerin« einer »kriminellen Vereinigung« in Leipzig stilisiert. Und sitzt seit dem 5. November in U-Haft.

Der Autor hat sein Quellenstudium verstanden, checkt beim Verfassungsschutz zwecks Sachstandsbericht nach. Der liefert den Stoff. Tenor: Die Attacken Linksradikaler sollen eine »neue Dimension« erreicht haben. Offenbar bewegen wir uns in einer Eskalationsspirale. Geschäftsmäßiges Sirenengeheul, mehr nicht. Nebenbei erfährt man in dem Text auch, dass das linksradikale Milieu gewissermaßen erodiere. In Berlin etwa »gebe es nur noch halb so viele Linksextremisten wie 2001«. Na denn: »Freiheit für Lina E.!« (or)