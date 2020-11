Kai Pfaffenbach / Reuters Der Frankfurter Wirt Giuseppe Fichera lädt Pandas in sein geschlossenes Restaurant. Ein Bild zum Träumen

Kneipenkultur gibt es wirklich. Wer wagt es schon, daran zu zweifeln. Und manchmal treibt sie gerade in schweren Zeiten ihre Blüten, nicht zufällig in der alten Trinkerstadt am Main: Pandabären beim Italiener. Im Original vom Aussterben bedroht wie Tausende Tavernen, Bars, Klubs und Kaschemmen, hat der Frankfurter Wirt Giuseppe »Pino« Fichera die Plüschtiere in sein Restaurant plaziert. Vor einem der Situation angemessenen Bier. Darauf ein bärisches Prosit! Es kommt ja sonst keiner. Ist verboten. Da wird die Pinte wahrhaftig zum Sehnsuchtsort. Und das zu Recht. (kf)