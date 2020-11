Betten retten

Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild Fachpersonal des Städtischen Klinikums Dresden bereitet Aufnahme von Covid-19-Patienten vor

Fragt man Jonas Leuwer, wie Pflege aussehen sollte, überlegt der gelernte Kranken- und Gesundheitspfleger aus Dresden nicht lange. Man brauche »eine Entkoppelung des Gesundheitssystems von wirtschaftlichen Zwängen«, so Leuwer am vergangenen Freitag im Gespräch mit junge Welt. In der Gesundheitspolitik müssten Gewerkschaften und Beschäftigte »mitwirken können«.

Die Vorstellungen Leuwers haben mit der Realität in der sächsischen Landeshauptstadt wenig zu tun. Zusammen mit den Wirtschaftsberatern von Ernst & Young hat die Stadt mehrere Versionen eines Zukunftsszenarios für das Städtische Klinikum entwickelt. Gemeinsam ist allen, dass es deutliche Einschnitte in die medizinische Versorgung Dresdens geben soll. Im von der Stadt präferierten Campuskonzept sollen 180 Betten abgebaut, 97 Prozent der stationären Leistungen am Standort Trachau gestrichen und die medizinische Versorgung weitgehend zum Standort Friedrichstadt verlagert werden. Gegenüber der Öffentlichkeit wird dieses Vorhaben von der zuständigen Sozialbürgermeisterin Kristin Kaufmann (Die Linke) mit »mehr Gesundheit für Dresden« betitelt.

Dass dieser Name hält, was er verspricht, bezweifelt indes nicht nur Leuwer. Der Verdi-Gewerkschafter hat inzwischen eine Onlinepetition an den Stadtrat eingereicht, die seit vergangenem Montag unterschrieben werden kann. Diese fordert den Erhalt aller Standorte, Betten und Stellen des Klinikums. Zudem soll die Bezahlung nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) und der städtische Eigenbetrieb erhalten werden. Innerhalb von nur fünf Tagen unterstützten mehr als 1.800 Unterzeichnende dieses Anliegen.

Erarbeitet wurde der Text der Petition von einem Aktivenkreis aus Mitgliedern des »Dresdner Bündnisses für Pflege«, der Verdi-Betriebsgruppe des Städtischen Klinikums und von einzelnen Mitgliedern des Gesamtpersonalrats der Stadt.

Zu diesem Kreis gehört auch Ines Leiteritz. Die Vorsitzende des Gesamtpersonalrats fürchtet, der von der Stadt geplante »Abbau von Betten«, werde sich »nicht gut auf die Arbeitsbedingungen auswirken«, wie sie am vergangenen Freitag gegenüber dieser Zeitung erklärte. Das Vorhaben der Stadt dürfe daher nicht umgesetzt werden.

Auch der Stadtvorsitzende von Die Linke kann den Plänen nicht viel Positives abgewinnen. Die Hoffnung, durch die Streichung von Betten finanzielle Mittel zu erschließen, sei zumindest in der von der Stadt erhofften Größenordnung »trügerisch«, hält Jens Matthis im jW-Gespräch am Freitag fest. Zwar biete der Krankenhausstrukturfonds »unglaublicherweise« Geld für die Schließung von Kliniken, ob die in Aussicht gestellten Mittel jedoch in vollem Umfang fließen würden, sei ungewiss. Es bestehe die Gefahr, dass im Tausch für die weitgehende Stillegung des Standortes Trachau an anderer Stelle lediglich kleinere Neubauten erfolgen würden, erklärt der Linke-Politiker, der auch im Stadtrat sitzt. Im Ergebnis drohe »ein wesentlich verkleinertes Krankenhaus«, so Matthis. Den Mitgliedern des Stadtrats gibt er mit auf den Weg, sich mit der Petition wirklich »ernsthaft« zu beschäftigen.

Für Leuwer geht es derweil um mehr. Für ihn habe die Coronakrise bewiesen, dass »der Markt versagt hat«. Gesundheitsversorgung müsse flächendeckend »in staatlicher Hand« liegen, demokratisch kontrolliert durch die Beschäftigten sowie die Bürgerinnen und Bürger. Die Petition gebe ihnen die Möglichkeit, ihren Interessen Gehör zu verschaffen.