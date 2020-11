Nachschlag: Nicht nur Geldgeber

© WDR/Martin Becker Das »Kommunistische Manifest« wurde in mehr als 100 Sprachen übersetzt: »Friedrich Engels – Der Unterschätzte«

Am Sonnabend vor 200 Jahren wurde Friedrich Engels geboren. Grund für den TV-Sender Arte, den »turbulenten Lebensweg« des »heute in Vergessenheit« Geratenen in der Dokumentation »Friedrich Engels – Der Unterschätzte« zu beleuchten. Das gelingt mit Hilfe von Bildern aus der Gegenwart, historischen Aufnahmen aus Fabrikhallen in den industriellen Zentren der damaligen Zeit sowie Graphic Novels und netten Anekdoten zumindest im Ansatz. Allerdings bleibt die Dokumentation an der Oberfläche. Es wird zwar deutlich, wie wichtig Engels für die Entstehung von Werken wie dem »Kapital« war – nicht nur als Geldgeber für Karl Marx, sondern als maßgeblicher Ideengeber für die gesamte Wissenschaft des Marxismus. Worin diese besteht, wird jedoch nicht erklärt. Da ist es nur schlüssig, dass die Doku am Ende nicht umhinkann, die Keule des Antikommunismus auszupacken und – mit prominenter Hilfe in Gestalt von Gregor Gysi – von dem »Missbrauch« dieser Ideen im 20. Jahrhundert zu schwadronieren. (fres)