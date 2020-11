imago images/razyphoto Nase voll: Die Zahl neu entdeckter Substanzen wächst

Zwei neue Features laufen heute abend zur selben Zeit: Hadija Haruna-Oelker und Lorenz Rollhäuser beschäftigen sich in »Öffentlich-rechtliche Medienhäuser und die Migrationsgesellschaft« (DLF Kultur 2020; Di., 22 Uhr, DLF Kultur) mit Diversitätsmanagement, Insa Wilke in »Demenz erzählen – Vom Erinnern und Vergessen« (SWR 2020; Di., 22 Uhr, SWR 2) mit einer der sogenannten Volkskrankheiten.

Am morgigen Mittwoch folgt auf Edgar Lipkis Krimi »Texas Damski« (HR 2001; Mi., 21 Uhr, HR 2 Kultur) das neue »ARD-Radiofeature« von Jörn Klare, »Legal Highs – Ein Feature über Drogen im Onlinehandel« (NDR 2020; Mi., 22 Uhr, SWR 2 u. a.). Ins Krimigenre führt tags darauf dann wieder Jan Costin Wagners »Das Schweigen« (WDR 2008; Do., 23 Uhr, 1 live).

Kleinere Tonintervalle als die der üblichen Halbtöne lässt Julia Tieke in ihrer Klangkunstarbeit »Mawjât Martenot – Ein elektronisches Musikinstrument lernt Arabisch« (DLF Kultur 2020; Ursendung Fr., 0 Uhr, DLF Kultur) erklingen. Michael van Orsouw und Judith Stadlin spielen in Willy-Astor-Manier mit Orts- und Städtenamen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, »Neuss Helden Vonz Welte« (RBB 2017; Fr., 19 Uhr, RBB Kultur) bildet den Abschluss einer 2012 begonnenen Trilogie.

Normalerweise liegen auf Friedhöfen keine frisch ermordeten Toten. In Lothar Schönes »Tod auf dem Friedhof« (WDR 2018; Fr., 19 Uhr, WDR 3 und Sa., 17 Uhr, WDR 5) schon. Ein Hörspiel, das nur aus Telefongesprächen besteht, ist Dawn Kings Stalking-Stück »Mein ein und alles« (SWR 2015; Fr., 20 Uhr, SRF 1). Und für Familien moderiert Mona Ameziane »Auf in die Zukunft – ARD-Kinderradionacht 2020« (WDR/BR/HR/MDR/NDR/RB/RBB/SR/SWR 2020; Fr., 20 Uhr, SWR 2 u. a.). Die Hörspielregisseurin Christine Nagel ist mit »Denken ohne Geländer – Die Lange Nacht über Hannah Arendt« (DKultur/DLF 2013; Sa., 0 Uhr, DLF Kultur und 23 Uhr, DLF) zu hören. Und eine Bloggerin mit einer Behinderung porträtiert frühmorgens Isabelle Engels’ »›Love, to find beauty everywhere‹ – Evelyn Brezina, Leben mit Glasknochen« (ORF 2020; Sa., 9 Uhr, ORF Ö1). Etwas später gibt es auf derselben Welle Julian Schuttings Hörspielursendung »Das Los der Irdischen« (ORF 2020; Ursendung Sa., 14 Uhr, ORF Ö1), die sich mit Demenz und Alter beschäftigt.

Wie sich die Kulturarbeit im ehemaligen »Haus der jungen Talente« im Podewilschen Palais gestaltete, lässt Frieder Butzmanns »Es stand ein Haus in Ost-Berlin« (DKultur 2005; Sa., 18 Uhr, DLF Kultur) Revue passieren. In die bürgerliche IKEA-Hölle hinab führt Matthias Abels Hörspiel »Eines Tages hörte er ein leises Rauschen« (WDR 2017; Sa., 19 Uhr, WDR 3 und So., 17 Uhr, WDR 5).

Kathrin Röggla ist mit ihrem Text »Bauernkriegspanorama« (HR 2020; Sa., 23 Uhr, HR 2 Kultur) zu hören. Die Hörspielinszenierung der mit dem »Wortmeldungen«-Literaturpreis ausgezeichneten Vorlage übernahm Leopold von Verschuer. Den Exotismus in der deutschen Volksmusik untersucht Manuel Gogos im Feature »Das Lied von Manuel – Ein Schlagerreiseprogramm« (SWR 2020; So., 14 Uhr, SWR 2). Um DDR-Punk kümmert sich »Subjektiv« (Radio Corax 2020; So., 19 Uhr, FSK). In Lucas Deryckes »Wild« (WDR 2020; Ursendung So., 19 Uhr, WDR 3) lässt eine Klassenlehrerin ihre Schüler Schüler sein und zieht mit Riesenmeerschweinchen durch die Prärie. Ein Non-Mai­gret von Georges Simenon kommt mit »Die Phantome des Hutmachers« (NDR 2020; Ursendung So., 21 Uhr, NDR Info). »Racial Profiling in Stuttgart« thematisiert die gleichnamige Aufnahme einer Podiumsdiskussion (Radio Dreyeckland 2020; Mo., 14 Uhr, FSK).