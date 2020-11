Aber sie wissen es nicht

Friedrich Stark/imago images/epd Nieder mit den schmalbrüstigen Begründungsversuchen: Eröffnung des Jubiläumsjahres mit dem Ensemble »Rote Socken« im Februar vor dem Opernhaus Wuppertal

Im Vergleich zu dem Werk von Karl Marx, dessen »Kapital« seit der Finanzkrise von 2008 wieder überall fleißig studiert wird, war das seines Freundes Friedrich Engels längere Zeit in der Versenkung verschwunden. Das scheint sich zu ändern. In den Sozialwissenschaften hat man Engels’ Schrift über »Die Lage der arbeitenden Klasse in England« wiederentdeckt und würdigt sie mittlerweile als Glanzstück einer empirisch-kritischen Sozialforschung. Der 2018 verstorbene Politikwissenschaftler Elmar Altvater unternahm in »Engels neu entdecken« (2015) den Versuch, dessen »Dialektik der Natur« für eine sozial-ökologische Kapitalismuskritik fruchtbar zu machen. Anlässlich des 200. Geburtstags von Engels am kommenden Sonnabend fanden in Wuppertal im Februar eine Konferenz und Anfang November eine Tagung statt; zudem widmete die Stadt ihrem »größten Sohn« eine umfangreiche Sonderausstellung, die ihn uns als eine äußerst vielseitige Persönlichkeit zeigt, die wie wohl keine andere die Klassenkämpfe des 19. Jahrhunderts geprägt hat.

Das aktuelle Heft der Zeitschrift Widerspruch wendet sich Engels’ Beitrag zur Philosophie zu, der in der gegenwärtigen Rezeption bisher etwas zu kurz gekommen ist. Das Gespräch mit dem Wuppertaler Philosophen Smail Rapic geht nicht nur den kontroversen »Engels-Bildern« nach, die von der unverbrüchlichen Einheit von Marx und Engels bis hin zur Kritik an Engels als angeblichem Verfälscher der Marxschen Theorie reichen. Es zeigt vor allem die Fruchtbarkeit des von ihm konzipierten Historischen Materialismus in den aktuellen Diskussionen um eine umfassende Gesellschaftsanalyse und -kritik, die darauf abzielt, kapitalistische Profitlogik und ethische Normativität, instrumentelle und emanzipatorische Vernunft, System und Lebenswelt nicht bloß als Gegensätze zu fixieren, sondern sie dialektisch in ein einheitliches Theoriekonzept zu integrieren.

Im anschließenden Beitrag weist der Münchner Philosophieprofessor Alexan­der von Pechmann nach, dass die von Engels in der »Dialektik der Natur« erhobene Forderung an die Naturwissenschaftler, nach der auch sie lernen müssen, dialektisch zu denken, keineswegs so abstrus und abseitig ist, wie dies zuletzt wieder etwa von Georg Fülberth behauptet wurde. Sie denken in der Tat dialektisch, ließe sich pointiert sagen; aber sie wissen es nicht.

Der Artikel von Kaan Kangal, Philosophieprofessor im chinesischen Nanjing, schließt daran an. Er nennt nicht nur eine Reihe namhafter Physiker, Chemiker und Biologen, die Engels darin zugestimmt haben, dass es in der Natur letztlich dialektisch zugeht. Sein Beitrag zeigt auch, wie der schillernde Begriff der Emergenz, das unerwartete Auftauchen neuer Strukturen, mit Hilfe von Engels’ Studien über die Dialektik von Entwicklungen, über Kipp- und Umschlagpunkte klarer gemacht werden kann.

Philosoph und Historiker Martin Küpper schließlich blickt vor dem Hintergrund des von Engels konzipierten Projekts eines Historischen Materialismus auf die aktuellen Versuche einer Neubegründung des Materialismus. Er kann meines Erachtens überzeugend zeigen, dass das von Engels vertretene Programm einer historischen und dialektischen Wissenschaft weit umfassender und komplexer angelegt ist als die in der Tat recht dürftigen und schmalbrüstigen Begründungsversuche der Gegenwart.

Die Lektüre des Hefts, das auch Rezensionen aktueller Bücher über Engels umfasst, ist keine leichte Kost. Aber es zeigt an mehreren Beispielen, wie Engels’ Beiträge zur Philosophie heute fruchtbar gemacht werden können, um das immer prekärer werdende »Mensch-Natur-Verhältnis« als einen untrennbaren und dialektischen Gesamtzusammenhang zu begreifen. Seine Studien zur Dialektik der Natur wie der Gesellschaft erlauben es, die Widersprüche zwischen der kapitalistischen Ökonomie einerseits und den natürlichen Kreislaufsystemen andererseits begrifflich klarer zu fassen, deren Auflösung daher nur in einer anderen, nichtkapitalistischen Produktions- und Reproduktionsweise bestehen kann. Das Fazit des Hefts: Es lohnt sich, Engels zu lesen.