Eine Art Bachmaninow

Lorenzo Doganan Weicher Klang: Angela Hewitt am Fazioli

Ein seltsamer Anblick ist das schon. Die Thomaskirche, Johann Sebastian Bachs Wirkungsstätte in Leipzig, völlig leer, mit nichts als einem riesigen schwarzen Flügel im Altarraum, und daran Angela Hewitt. Am vergangenen Dienstag gab die Kanadierin das Konzert. Anlass war die Verleihung der Bach-Medaille der Stadt Leipzig, die sie als erste Frau erhielt. In der ersten Minute der Aufzeichnung, die noch bis zum 15. Februar auf der Website von Arte angehört werden kann, sitzt sie schweigend, dann streckt sie sich ein bisschen und setzt ein: die minimalistische Basslinie mit Oberstimme, aus der der Komponist einen der berühmtesten Variationenzyklen des klassischen Repertoires entwickelt hat, die »Goldberg-Variationen«. Ganz piano.

Wenn man Hewitts Spiel mit dem ihres Landsmanns Glenn Gould vergleicht, dessen Interpretationen dieses Zyklus für lange Zeit richtungsweisend waren, dann fallen zwei Unterschiede auf: Sie nimmt sich Zeit durch mäßigere Tempi und das Ausspielen aller Wiederholungen, und sie spielt deutlich kantabler als der bei aller technischen Perfektion eher kühl daherkommende Gould. Die Wahl des Instruments mag ihren Teil dazu beitragen: Gould spielte einen Steinway, Hewitt nutzt einen Fazioli. Das Instrument aus Italien klingt weicher, zumal Hewitt, anders als Gould, nicht zögert, auch mit Pedal zu spielen.

Als ich Klavier spielen lernte, galt es als ahistorische Sünde, Bach mit Pedal zu spielen. Vielleicht ein ganz bisschen im C-Dur-Präludium des »Wohltemperierten Klaviers«, aber eigentlich, so lernte ich, gehe es ja gerade darum, die gebrochenen Akkorde in perfektem Legato vorzutragen, ohne mit dem Pedal herumzumogeln. Man muss Hewitt aber zugestehen, dass sie dadurch überraschende Hörerlebnisse schafft. Vor allem gegen Ende des Zyklus, wo sich die Variationen immer weiter vom Thema entfernen, hört man so einen Bach, den man überhaupt nicht kannte. Mit einem Wortspiel könnte man sagen: Es ist eine Art Bachmaninow.

Auf der anderen Seite holt Hewitt aus Variationen, die bei Gould und vielen anderen Interpreten nur als virtuose Bravourstücke daherkommen, ganz neue Strukturen heraus. So in der fünften (ab Minute 12.15), die unter angehenden Spielern wegen ihres Überkreuzspiels der Hände berüchtigt ist; so, wie Hewitt artikuliert, wird deutlich, dass dieses Überkreuzspielen nicht einfach eine Schwierigkeit ist, die sich aus der auf dem modernen Klavier nicht nachzuvollziehenden Zweimanualigkeit des Cembalos ergibt, für das der Zyklus ja ursprünglich komponiert wurde. Bei ihr wird die Basslinie akustisch nochmals in zwei miteinander kontrapunktisch agierende Perlschnüre angetupfter Töne zerlegt.

Was Hewitt wunderbar herausspielt, sind die unterschiedlichen musikalischen Affekte, die die einzelnen Variationen tragen. Sie unterstützt sie mit ihrer eigenen Mimik; so sieht sie während der in g-Moll stehenden 15. Variation (ab 35.15) mit ihren chromatisch-dissonanten Harmonien selbst aus wie eine von Caravaggio gemalte Märtyrerin – so, wie auch das ganze Stück an die finstersten Stellen von Bachs Passionsmusiken erinnert. Und dann, als sie nach einer etwas längeren Pause als sonst zur strahlenden französischen Ouvertüre in Nr. 16 (ab 40.00) übergeht, zieht ein ebensolches Lächeln über ihr Gesicht. Solche Hell-dunkel-Kontraste sind keine Manier der Interpretation. Sie sind auskomponiert: Es gibt etwas Ähnliches im »Wohltemperierten Klavier« zwischen den Seufzerfiguren der fis-Moll-Fuge und dem direkt anschließenden brillanten G-Dur-Präludium.

Am Ende des Zyklus, in dem entzückenden Quodlibet über drei Volksliedthemen, wirkt Hewitt ganz entspannt, sicher auch froh, dass die Anstrengung, bis auf die noch ausstehende Wiederholung des Themas, vorbei ist. Man kann es ihr nachfühlen. Und sollte sich die Gelegenheit, diesen grandiosen Klavierabend nachzuhören, nicht entgehen lassen. Es ist nun mal Pandemie, ein anderes Musikleben als dieses gibt es im Moment nicht. Eigentlich sollten schon aus diesem Grund und bei dieser Gelegenheit die Löschfristen für die aus Gebührengeldern finanzierten Programmschätze, die den öffentlich-rechtlichen Sendern im Interesse der privaten Musikindustrie auferlegt worden sind, gestrichen werden.