Immobilienwirtschaft motzt

Christian Mang Macht wenig Sinn: Gegner des Mietendeckels demonstrieren mit unverständlichen Sprüchen (Berlin, 9.12.2019)

Seit neun Monaten sind die Mieten in Berlin gedeckelt. Für Hunderttausende Einwohner der Bundeshauptstadt kommt es jetzt noch besser. Mit der am Montag in Kraft getretenen zweiten Stufe des »Gesetzes zur Neuregelung gesetzlicher Vorschriften zur Mietenbegrenzung« müssen Hausbesitzer die Wohnkosten absenken, sofern diese 20 Prozent über den festgelegten Obergrenzen liegen. Nach Schätzungen der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung betrifft dies rund 340.000 Einheiten, laut einer aktuellen Analyse des Forschungsinstituts F und B mithin sogar mehr als eine halbe Million. Während die »rot-rot-grüne« Landesregierung ihr wohl wichtigstes sozialpolitisches Projekt als Vorbild für ganz Deutschland preist, versteigt sich die Immobilienwirtschaft zu Drohungen.

Gegenüber dem RBB kündigten die Konzerne Deutsche Wohnen und Vonovia einen »Investitionsstopp« als direkte Antwort auf die Regulierungsmaßnahme an. Wegen des Mietendeckels könne man »keine energetische Modernisierung mache, und somit können wir keine guten Wohnungen vermieten«, zitierte der Sender einen Vonovia-Sprecher. Die Ausfälle für sein Unternehmen bezifferte er mit jährlich zehn Millionen Euro, bei rund einem Drittel des Wohnungsbestands müssten die Mieten reduziert werden. In einer ähnlichen Größenordnung rechnet die Deutsche Wohnen, die berlinweit 116.000 Einheiten ihr Eigen nennt. Vorhaben im Bereich Sanierung und Neubau mit einem Volumen von einer Milliarde Euro habe man zurückgestellt, äußerte sich Marko Rosteck vom Pressestab. »Insofern hoffen wir auf ein möglichst rasches Urteil aus Karlsruhe.«

Beim Bundesverfassungsgericht sind Klagen von CDU- und FDP-Bundestagsabgeordneten sowie Vermietern anhängig, über die voraussichtlich im zweiten Quartal 2021 entschieden wird. Bereits Ende Oktober hatten die höchsten deutschen Richter einen Antrag auf Aussetzung des Gesetzes abgelehnt. Dessen erste Stufe ist seit dem 23. Februar wirksam, die Mieten von etwa 1,5 Millionen Wohnungen wurden damit auf dem Stand von Juni 2019 eingefroren. Sie dürfen ab 2022 um maximal 1,3 Prozent angehoben werden, im Falle einer Neuvermietung müssen die Eigentümer bei der Festsetzung des Preises vom Land fixierte Vorgaben entsprechend Baujahr, Ausstattung und Lage berücksichtigen. Der Mietendeckel ist auf fünf Jahre befristet.

Die besagte Studie des F-und-B-Instituts kalkuliert mit jährlichen Mietmindereinnahmen infolge der fälligen Kostenabsetzung in Höhe von jährlich 250 Millionen Euro. Insgesamt seien etwa 512.000 Wohnungen von der Neuregelung betroffen, was »37,6 Prozent des Berliner Gesamtbestands relevanter Wohnungen in Gebäuden mit drei und mehr Wohnungen« entspreche, heißt es in der Auswertung. Anders als die Immobilienkonzerne malen Wohnungsgenossenschaften und kommunale Wohnungsanbieter nicht den Teufel an die Wand. Die Mindereinnahmen hätten nicht unmittelbar Einfluss auf laufende oder geplante Neubau- und Instandsetzungsmaßnahmen, heißt es etwa von der Wohnungsbaugesellschaft Mitte (WBM).

Der Senat hat eine Preistabelle vorgelegt, in der die Wohnungen nach den fraglichen Kriterien gestaffelt und mit einer Höchstmiete versehen sind. Ein dazu online gestellter Rechner ist unter mietendeckel.berlin.de zu finden. Dort ist ab sofort auch ein Kontaktformular abrufbar für Fälle, in denen Hausbesitzer nicht von sich aus die Kosten kappen.