Nachschlag: Repeat after me, please

Des Willie/Netflix via AP Es darf gelitten werden: Die Netflix-Serie »The Crown« über Königin Elisabeth II.

Während alle Welt schon über Staffel vier von »The Crown« spricht, in der Gilian Anderson Margaret Thatcher spielt, bin ich noch bei Staffel zwei, Episode fünf. Die Story: Ein gewisser Lord Altrincham, aufstrebender Zeitungsverleger mit Spezialgebiet Adelskritik, nennt Queen Elisabeth »a priggish schoolgirl«. Den Begriff kann sich noch eine Weile auf der Zunge zergehen lassen, wer eine Leidenschaft für die englische Sprache hat. Neben den gut geschriebenen Dialogen sind das eigentlich Interessante an der Serie die »English Lessons«, diesmal ohne das »Repeat after me, please« des Englischunterrichts im Bildungsfernsehen. But never mind the Grundlagenkenntnisse. Was man damals gelernt hat, kann man heute mit Vergnügen anwenden. Die Serienmacher bemühen sich, was die Vorgänge im Vereinigten Königreich angeht, auch um historische Korrektheit. Immerhin spielen Suez-Krise, Premierwechsel und die Rolle der Monarchie als reine Showveranstaltung eine große Rolle. Und es wird gelitten … (mis)