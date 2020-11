Eine ganz andere Dynamik

Wolfgang Thieme / dpa-Zentralbild »Wusste, wie die Leute tickten«: Siegfried Lorenz (r.) im Oktober 1989 mit Arbeitern aus dem VEB Plamag Plauen

Es gibt ein Foto vom SED-Sonderparteitag Anfang Dezember ’89, das das Politbüro zeigt, zumindest dessen Rest. Von den Abgebildeten leben noch drei. In der Mitte, nach vorn gebeugt, mit zerfurchtem Haar und distanziert-skeptischem Blick, sitzt Siegfried Lorenz. Vier Wochen zuvor hatte die 10. ZK-Tagung ein Aktionsprogramm beschlossen. Es sollte dem Sozialismus in der DDR mit mehr Demokratie neue Dynamik geben, hatte Generalsekretär Egon Krenz erklärt. Die Grenzöffnung wenige Stunden später verlieh der Entwicklung weitaus mehr Dynamik als geplant. Und eine ganz andere. Sie machte das Papier, das die Handschrift von Lorenz trug, zu Makulatur.

Lorenz war seit fast anderthalb Jahrzehnten Parteichef im Bezirk Karl-Marx-Stadt. Er kannte sich im Leben aus, wusste, wie die Leute tickten, was sie bewegte, was sie wütend machte. Etwa dass, wie er Erich Honecker erregt ins Gesicht geschleudert hatte, »unsere Medien die Volksseele dauernd reizen«. Unmut und Hoffnung waren in das Reformkonzept eingeflossen. Zu spät. Das Aktionsprogramm war rascher vergessen als sein Autor. Aber das lässt sich nicht aus dem Gesicht von Lorenz auf jenem Foto schließen. Mit dem heutigen Wissen sollte man meinen: Man sieht seine Sorge, dass die Erneuerung der Partei – der er seit ihrer Gründung 1946 als ehemaliger Sozialdemokrat angehörte – ein frommer Wunsch bleiben könnte. Dass er nicht ihrem Aufschwung, sondern ihrer Beerdigung beiwohnte. Vielleicht war die SED auch schon am 9. November zu Grabe getragen worden. Oder sogar noch früher.

Siegfried »Siggi« Lorenz gehörte zu den Aufrechten und Anständigen in dieser Partei. Die Justiz der BRD, die ihm – wegen der Zugehörigkeit zum Politbüro – »Beihilfe zum dreifachen Mord« anhängen wollte, flüchtete sich 2004 zur Gesichtswahrung in eine alberne Bewährungsstrafe. Vermutlich fürchtete das Gericht die Wiederauferstehung der SED und ihres Politbüros und traf Vorsorge. Nicht einmal die sich selbst zerfleischende Nachfolgepartei, deren Schiedskommission im Januar 1990 Tabula rasa machte, hatte Lorenz was am Zeug flicken können. Er durfte, im Unterschied zu manchem Freund und Weggefährten, sein Parteibuch behalten.

Der am 26. November 1930 im erzgebirgischen Annaberg und in der Weimarer Republik Geborene kam aus einfachen Verhältnissen – der Vater Färber, die Mutter Schneiderin. Lorenz nutzte die Chancen, die die neue, die antifaschistisch-demokratische Ordnung ihm und seiner Generation bot: Arbeiter-und-Bauern-Fakultät, Universitätsstudium, Besuch von Bezirks- und Parteihochschulen … Nach dem Mauerbau 1961 war Lorenz bis Mitte der 60er Jahre 1. Sekretär der FDJ-Bezirksleitung Berlin, danach wechselte er in den ZK-Apparat, leitete etwa zehn Jahre lang die Abteilung Jugend. Schließlich schickte man ihn – seit dem VIII. Parteitag der SED 1971 Mitglied des Zentralkomitees – in den Arbeiterbezirk im Süden der DDR.

Als im Oktober 1989 im Politbüro die Würfel gefallen waren, schlug Krenz Hans Modrow als Ministerpräsidenten vor. Gerhard Schürer hätte lieber Siegfried Lorenz in dieser Funktion gesehen. Krenz berichtete etwas später: »Lorenz hatte mir aber gesagt, dass er für dieses Amt nicht zur Verfügung stehe. Wie würde er heute reagieren? Ich bin mir sicher: Im Politbüro und gewiss auch im ZK bekäme er eine Mehrheit.« Damals blieb Lorenz »bei seiner Ablehnung«, notierte Krenz, bis heute ein enger Freund und Vertrauter.

Siegfried Lorenz ist klug und konsequent. Und bis heute Kommunist. Das schließt Realismus, Zurückhaltung und Bescheidenheit, gar Demut, mit ein. Nie erlebte man ihn laut oder wütend. Allenfalls betrübt. Wie eben auf jenem Foto.

Und vielleicht ein wenig auch heute. Denn die Feier zum 90. Geburtstag fällt aus. Wegen Corona. Es fehlt ein Aktionsprogramm.