Niedriglöhnen ausgeliefert

imago images/localpic Paketboom in der Coronakrise. Doch die Beschäftigten haben nichts davon

Um fast zehn Prozent ist die deutsche Volkswirtschaft allein im dritten Quartal des laufenden Jahres eingebrochen. Die seit Jahren wachsende Paketbranche hingegen profitiert von der Coronakrise. So lagen die Umsätze der Zustelldienste in den Monaten Januar bis September um satte 21,2 Prozent über dem Vorjahresniveau. An den Beschäftigten geht der Boom jedoch vorbei.

So sind die Bruttolöhne bei Post-, Kurier- und Expressdiensten im Zeitraum 2010 bis 2019 mit 15,9 Prozent nur unterdurchschnittlich gestiegen, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Branchenübergreifend lag der Lohnzuwachs in diesem Zeitraum bei 25,6 Prozent. Ohnehin gehören die Kuriere »innerhalb des produzierenden Gewerbes und Dienstleistungs­bereichs zu den Branchen mit den niedrigsten Verdiensten«, so die Statistikbehörde. Vollzeitbeschäftigte verdienten dort im vergangenen Jahr »durchschnittlich 2.924 Euro brutto im Monat und damit rund 1.000 Euro weniger als der Durchschnitt aller Beschäftigten.« Nochmal deutlich niedriger fallen die Bezüge jenes Drittels der Paketzusteller aus, die angelernt beziehungsweise ungelernt sind. Die Angelernten erhielten zuletzt in Vollzeit durchschnittlich 2.403 Euro, die Ungelernten sogar nur 2.019 Euro.

Dafür wird rund um die Uhr geschuftet. So zeigen die Daten auch, dass die Branche zu jenen gehört, in denen am häufigsten auch nachts und am Wochenende gearbeitet wird: 63 Prozent der Zulieferer waren 2019 auch an Feiertagen oder am Wochenende unterwegs. Nur in der Beherbergungsbranche und der Gastronomie lag dieser Wert höher. Nachtarbeit wurde demnach von 15 Prozent der Paketzusteller geleistet. In der Gesamtwirtschaft waren es elf Prozent.

Der Boom führt derweil auch zu einem Zuwachs der Beschäftigung und damit zu einer weiteren Vergrößerung des deutschen Niedriglohnsektors. So ist die Zahl der Erwerbstätigen bei Post,- Kurier- und Expressdiensten laut der Statistikbehörde zwischen 2010 und 2018 um 17,2 Prozent auf 521.000 Beschäftigte gestiegen. In der Gesamtwirtschaft lag der Zuwachs in diesem Zeitraum bei lediglich 9,3 Prozent.

Während die Zahl der ausgebeuteten Zulieferer immer größer wird, schrumpft jene der Profiteure aufgrund voranschreitender Konzentrationsprozesse: Mittlerweile entfallen 80 Prozent des Umsatzes auf nur 26 der über 16.000 Unternehmen des Sektors. »Die Branche wird von vielen kleinen umsatzschwachen und wenigen großen umsatzstarken Unternehmen dominiert«, schreiben die Statistiker. Insgesamt lag der jährliche Branchenumsatz zuletzt bei 42,6 Milliarden Euro. Neben Lohndumping sind hierfür auch kräftige Preissteigerungen verantwortlich. So lag die Teuerungsrate zwischen 2015 und 2020 mit 11,2 Prozent deutlich über dem Durchschnitt.

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi beklagt die skandalösen Zustände in der Paketbranche schon länger. Ende vergangenen Jahres war es allerdings gelungen, die sogenannte Nachunternehmerhaftung in der Paketbranche durchzusetzen. Dadurch wurden die großen Zulieferdienste verpflichtet, Sozialabgaben für säumige Subunternehmer nachzuzahlen. Ein Jahr nach Inkrafttreten des Gesetzes zog Verdi Anfang der Woche eine positive Bilanz: Die Regelung habe »ein Umdenken in der Branche angestoßen; die Eigenbeschäftigung bei den Paketdiensten nimmt langsam zu«, so die stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft, Andrea Kocsis. Der Erfolg des Gesetzes stehe und falle allerdings mit der Kontrolle. Auch um Verstöße gegen das Mindestlohngesetz und Schwarzarbeit zu ahnden, müssten die Behörden aktiver werden.