Trump fallengelassen

OliverxContreras/imago images/ZUMA Wire Will nicht gehen, muss aber: US-Präsident Trump in Washington (17.9.2020)

Die US-Bundesverwaltungsbehörde GSA hat am Montag den Weg für die schrittweise Übergabe der Regierungsgeschäfte an den designierten Präsidenten Joseph Biden freigemacht. Die Leiterin der Behörde, Emily Murphy, erklärte, sie habe die Entscheidung »unabhängig« getroffen. Diese Behauptung ist so unwahr wie das endlose Mantra ihres Chefs, Präsident Donald Trump, er sei der wahre Sieger der Präsidentschaftswahl vom 3. November und alles andere »Wahlbetrug«.

Dass Murphy ihre Blockade gegen Biden aufgab, erfolgte nicht unter dem Eindruck, dass Trump mit mehr als 30 Klagen vor Gerichten in mehreren Bundesstaaten gescheitert war. Dies war der oberflächliche Deutungsversuch bürgerlicher Medien, nachdem selbst der erzkonservative Richter Matthew Brann aus Pennsylvania eine Klage von Trumps Winkeladvokaten mit der Begründung abwies, sie hätten ihre unbewiesenen Behauptungen »willkürlich zusammengeflickt wie Frankensteins Monster«.

Tatsächlich war die GSA-Entscheidung Folge des öffentlichen Drucks, wie etwa hundert Beratern der nationalen Sicherheit, allesamt Republikaner oder Exbeamte republikanischer Regierungen. Sie hatten am Montag an Kongressabgeordnete ihrer Partei appelliert, Trump zum Nachgeben zu drängen. Ebenso besorgt, dass dessen stoische Blockadehaltung dem Land schade, hatten laut der US-Tageszeitung New York Times (NYT) am Montag »mehr als 160 amerikanische Topführungskräfte« die Trump-Regierung in einem Schreiben aufgefordert, Biden »sofort als gewählten Präsidenten anzuerkennen und den Übergang zu einer neuen Regierung einzuleiten«.

Zu den Unterzeichnern gehören unter anderem die Vorstandsvorsitzenden der Kreditkartennetze Mastercard und Visa und »einige der wichtigsten Akteure der Finanzindustrie«, wie David M. Solomon, Vorstandschef der US-Großbank Goldman Sachs, und in gleicher Funktion Laurence D. Fink vom Vermögensverwaltungsgiganten Blackrock. Unterzeichnet hatten auch George H. Walker, Vorstandsvorsitzender der Investmentgesellschaft Neuberger Berman und Cousin zweiten Grades von Expräsident George W. Bush sowie Jeff T. Blau, Vorstandschef der Related Companies, einem der größten privaten Bauträger in New York City.

Stephen A. Schwarzman, Chef der Private-Equity-Firma Blackstone und »einer von Mr. Trumps treuen Anhängern«, so die NYT, gehörte zwar nicht zu den Unterzeichnern, proklamierte aber in einem separaten Schreiben am Montag, das Wahlergebnis sei jetzt »sehr sicher«. Es müsse »weitergehen mit dem Land«, weshalb er bereit sei, »dem gewählten Präsidenten Biden und seinem Team zu helfen«.

Plötzlich lag die Gefahr in der Luft, die Republikanische Partei könnte einige ihrer wichtigsten Großspender verlieren. Denn laut NYT sickerte durch, vier der Unterzeichner hätten in »einer Telefonkonferenz am Freitag« diskutiert, Wahlkampfspenden für die beiden republikanischen Senatskandidaten im Bundesstaat Georgia zurückzuhalten, es sei denn, die Parteiführung stimme dem Beginn des Machtübergangs zu. Die beiden Stichwahlen in Georgia Anfang Januar 2021 werden ausschlaggebend sein für das Kräfteverhältnis im US-Senat.

Emily Murphy ist eine leitende Verwaltungsbeamte, streng weisungsgebunden und ohne Spielraum für eigenständige politische Entscheidungen. Hinter dem, was nun als »Rückkehr zu demokratischen Gepflogenheiten« gefeiert wird, steckt nicht ihr Sinneswandel, sondern das widersprüchliche Verhältnis zwischen Trump und der zerstrittenen Republikanischen Partei, die noch dabei ist, sich von dem Wahldebakel zu erholen.

Trump selbst akzeptiert anscheinend nur das Wahlergebnis: Eingelenkt hat er lediglich partiell gegenüber seiner »Grand Old Party« (Republikaner), doch er will seine Wahlniederlage offensichtlich weder jetzt noch in den wenigen Wochen bis zum Amtswechsel am 20. Januar 2021 zugeben. Als er am Montag gespielt großzügig twitterte, er lasse nun den Übergang »im besten Interesse unseres Landes« beginnen, und die GSA müsse »tun, was getan werden muss«, war es das, was Teile der Parteiführung von ihm verlangt hatten. Persönlich streut Trump unablässig seine Behauptung aus, der Sieg sei ihm »durch massiven Wahlbetrug gestohlen worden«. Er kämpfe weiter, twitterte er mit Blick auf seine 70 Millionen Wählerinnen und Wähler, »und ich glaube, wir werden gewinnen«.

Wann er diesen Sieg erringen will, lässt Trump offen und strickt weiter an den Legenden, mit denen er und das ihn tragende ultrakonservative bis faschistische Lager den permanenten ideologischen Wahlkampf gegen die Regierung Biden führen will. Nach Einschätzung des US-Historikers Sean Wilentz gehe es dabei um die Bildung einer »Trumpschen Exilregierung«, die nicht vom Ausland, sondern im Innern des Landes agieren werde, wie die britische Tageszeitung The Guardian am 13. November berichtete.

Der Mythos von der »gestohlenen Wahl« ist in der Welt. Bei den Zwischenwahlen zum US-Kongress 2022 und der nächsten Präsidentschaftswahl 2024 wird er eine Rolle spielen. Die »Trumpsche Exilregierung« werde vom Boden einer »virtuellen neuen Konföderation« aus agieren, wie Wilentz den Staat im Staate nennt. Und selbstverständlich unter dem Primat einer militanten antisozialistischen Politik unter weißer Vorherrschaft.