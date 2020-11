Daimler-Chefs erpressen Beschäftigte

imago images/Stefan Zeitz Schauplatz des Konfliktes: Daimler-Konzernzentrale in Untertürkheim

Bei Daimler schaukelt sich der Streit um die Kürzungspläne der Konzernführung um Vorstandschef Ola Källenius weiter hoch. Nachdem in den vergangenen Tagen Betriebsräte ihren Unmut geäußert hatten, reagierte die Konzernspitze am Mittwoch mit einem Schreiben an die Mitarbeiter. Darin droht sie den Beschäftigten mit einem Aus für das geplante »Kompetenzzentrum Elektromobilität« im Stammwerk Stuttgart-Untertürkheim, wenn die Gewerkschaften weiter auf ihren Forderungen beharrten.

Betriebsräte und IG Metall hatten sich zuletzt immer offener gegen die Umbau- und Kürzungspläne positioniert und am Montag zu einer bundesweiten »Solidaritätsaktion« an sämtlichen Standorten aufgerufen. »In den Werken zittern die Beschäftigten und haben Angst um ihre Zukunft. Die Belegschaft in der Verwaltung fühlt sich verstoßen«, kritisierte Gesamtbetriebsratschef Michael Brecht in einer Mitteilung. Er warf dem Management vor, es agiere »absolut beratungsresistent«.

Im Fokus des Streits steht vor allem das Stammwerk in Untertürkheim. Dort entwickelt und fertigt Mercedes-Benz Motoren, Getriebe und Achsen. Damit ist das Werk deutlich stärker von der Transformation der Branche betroffen als etwa die Fahrzeugfertigung in Sindelfingen, 4.000 der rund 19.000 Stellen sollen nach Angaben der Gewerkschaften bis 2025 wegfallen. Daimler will in Untertürkheim einen »Campus Mercedes-Benz Drive Systems« errichten und Batterien und elektrische Antriebe entwickeln. Der Betriebsrat will das auch, besteht aber darauf, dass für wegfallende Arbeit im Zuge des Umstiegs eine Kompensation in Form anderer Produktionsaufträge geschaffen wird – so wie es einst mit dem Unternehmen vereinbart worden war. Der E-Campus alleine reiche nicht aus, die bei der Produktion von Autos mit Verbrennungsmotor wegfallenden Stellen zu kompensieren. Auch im Lkw-Bereich ist die Stimmung aufgeheizt, denn auch dort stehen Tausende Stellen zur Disposition. »Kahlschlag droht, wenn wir uns nicht wehren«, hatten die Betriebsräte mehrerer Standorte kürzlich an die Beschäftigten geschrieben. (dpa/jW)