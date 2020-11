imago/United Archives International »Organisieren können sie«: Wahlplakat der CPN, circa 1933

»Ich schämte mich für dieses rechte, kapitalistische Nest«, beschrieb Constant Vecht einmal in der niederländischen Tageszeitung Het Parool das ambivalente Verhältnis zu seinem gutbürgerlichen Elternhaus. Der Vater handelte mit Kunst, wie es auch schon der Großvater seit 1902 getan hatte. Constant Vecht war hingegen entschlossen, mit dieser Familientradition zu brechen.

Statt dessen begann er in den 1960er Jahren in Amsterdam Soziologie und Philosophie zu studieren und tauchte tief in die linke Studentenbewegung ein, die wie überall in Westeuropa auch in den Niederlanden gegen die alten Strukturen rebellierte. »Vorher waren fast alle Studenten katholisch, aber plötzlich liefen auf dem Campus viele Marxisten herum«, erinnerte sich der Historiker Jan Brabers auf der Internetseite der Universität in Nijmegen, von der aus die Revolte im Herbst 1968 über das ganze Land geschwappt war.

Am 6. Mai 1969 besetzten Studierende die Katholische Hochschule in Tilburg und benannten sie in Karl-Marx-Universität um. Vecht nahm eine Woche später an der Besetzung des Maagdenhuis teil, in dem die Universität von Amsterdam ihr Sekretariat hatte. Er entpuppte sich als begnadeter Redner und entwickelte sich zu einem der Führer der Studierenden in der Hauptstadt.

Treibende Kraft der Rebellion war die Communistische Partij van Nederland (CPN), der sich auch Vecht inzwischen angeschlossen hatte. Anfang der 70er Jahre erlangten die Kommunisten mehr und mehr Einfluss im Amsterdamer Studentenbund ASVA. Vecht wurde für einige Jahre Vorsitzender. Dem Vater missfiel das Leben des Sohnes, der Sohn fand den Beruf des Vaters nutzlos und unproduktiv – Kunsthandel war für Constant Vecht ein kapitalistisches »Ungeheuer«.

Von 1983 bis 1986 war er Chefredakteur von De Waarheid. Die CPN hatte die Tageszeitung 1940 als Untergrundblatt während der deutschen Besetzung im Zweiten Weltkrieg gegründet. Kurz nach dem Krieg war sie mit 340.000 Exemplaren die auflagenstärkste Zeitung in den Niederlanden. Die Landsleute hatten den hartnäckigen Widerstand der CPN gegen die Nazis nicht vergessen.

Doch der Erfolg war nicht von Dauer, bald sank die Auflage stetig. Den Leserinnen und Lesern missfiel offenbar die Entwicklung der Waarheid zum weitgehend unkritischen Sprachrohr der Sowjetunion unter Stalin. Vecht konnte den Niedergang der Zeitung nicht aufhalten. Er gab nach nur drei Jahren seinen Posten auf. Auch seine Nachfolger scheiterten. Am 27. April 1990 erschien De Waarheid zum letzten Mal. Die Auflage war auf 8.000 Exemplare gesunken. Vecht wechselte als Direktor zur Wochenzeitschrift De Groene Amsterdammer. Anders als der Name vermuten lässt, ist die Zeitschrift keine Gründung einer Ökopartei, sondern eine der ältesten Zeitschriften der Niederlande, gegründet 1877.

Anfang der 1990er veröffentlichte Vecht seine Memoiren. Darin beschäftigt er sich eingehend mit seiner jüdischen Herkunft, was der Vater nicht verstand. »Sein Buch ist viel zu jüdisch. Ich hatte nie etwas mit Juden am Hut, hatte keine Beziehung zu Israel, keine jüdischen Freunde. Nichts. Wo Constant das her hat, ist mir ein Rätsel«, wunderte sich der Vater laut der Internetseite Jonet.nl. Als der 1995 starb, änderte Constant Vecht seine Meinung über den Kunsthandel. »Ein solches Geschäft mit Namen und Ruhm auf der ganzen Welt, mit Sammlungen, die so liebevoll aufgebaut wurden – muss das einfachen enden?« fragte er damals in der Tageszeitung Het Parool. Zunächst versuchte er den Kunsthandel und seinen Job beim Groene Amsterdammer unter einen Hut zu bekommen, aber 1997 verließ er die Zeitschrift.

Der 2002 verstorbene, damalige Chefredakteur Marin van Amerongen erinnerte sich 1997 in einem Artikel zum Abschied an eine kleine Episode, die wohl typisch für Vecht war. Mitte der 70er streikten die Arbeiterinnen einer Zigarrenmanufaktur in Oude Pekela, einem Dorf bei Groningen, das eine Hochburg der Kommunistischen Partei war. Vecht schrieb darüber als Gastautor für De Groene Amsterdammer. Das Honorar habe Vecht an die streikenden Frauen überwiesen, während er, van Amerongen, nur die Zigarrenmarke gewechselt habe.

»De Groene Amsterdammer hatte noch nie einen besseren Direktor«, schrieb van Amerongen und stichelte: »Kommunisten beten vielleicht die falschen Götter an, aber sie sind harte Arbeiter, und organisieren können sie wie niemand sonst.« Am 10. November starb Constant Vecht im Alter von 72 Jahren an einem Herzinfarkt.