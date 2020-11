Reichwein/imago images Ruhrbaron war einmal: Bei Thyssen-Krupp werden immer mehr Stellen gestrichen (Duisburg, 3.12.2019)

Rhein und Ruhr ohne Hochöfen von Thyssen-Krupp. Eine Perspektive, an die sich die Menschen in der Region wohl gewöhnen müssen. Und es wird nicht besser: Am Donnerstag rechnete die Konzernspitze ab, bilanzierte das Ende September abgelaufene Geschäftsjahr 2019/2020. Das operative Ergebnis (bereinigtes EBIT) war erwartbar: 1,6 Milliarden Euro Miese fuhr der Konzern ein. Davon entfielen 946 Millionen Euro auf den Stahlbereich. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr lag das Minus bei Thyssen-Krupp insgesamt bei 110 Millionen Euro. Der Umsatz verringerte sich um 15 Prozent auf 28,9 Milliarden Euro. Nicht nur das: Der Wert der Stahlsparte musste um mehr als eine Milliarde Euro nach unten korrigiert werden – der Grund: düstere Geschäftsaussichten bei den Hüttenwerkern.

Wenig überraschend: Das nun verschärfte Kürzungsprogramm zielt auf die Beschäftigten. Statt der im vergangenen Jahr angekündigten 6.000 Stellen sollen in den kommenden drei Jahren insgesamt 11.000 wegfallen, 3.600 sind bereits gestrichen worden. »Wir sind noch nicht da, wo wir hin müssen«, sagte Konzernchefin Martina Merz laut Mitteilung am Donnerstag. Die nächsten Schritte könnten schmerzhafter werden als die bisherigen. »Wir werden sie dennoch gehen müssen.« Selbst betriebsbedingte Kündigungen wolle man »im Moment nicht ausdrücklich ausschließen«, sagte Personalvorstand Oliver Burkhard. Das sei aber nur die Ultima ratio. Das Management werde überdies mit Betriebsräten »passende Instrumente finden – je nach Ausmaß und Härte der wirtschaftlichen Lage.«

Beschäftigtenvertreter sind wenig amüsiert. Die jetzt bekanntgegebenen Pläne für zusätzliche Stellenstreichungen seien nicht mit ihnen vereinbart worden, betonte der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende bei Thyssen-Krupp und Hauptkassierer der IG Metall (IGM), Jürgen Kerner, am Donnerstag auf jW-Anfrage. »Konzernweite Abbauprogramme lehnen wir ab.« Weiter erklärte er: »Kostenreduzierungen, die sich auf Personalabbau und Mitarbeiterbeiträge konzentrieren, sind kontraproduktiv.«

Überdies scheint eine »Konzernstrategie« für den Stahlsektor zu fehlen. Welche Beschäftigten an welchen Standorten künftig um ihre Jobs bangen müssen, bleibt offen: »Das wissen wir noch nicht so genau«, hieß es am Donnerstag aus Unternehmenskreisen gegenüber jW. Ein »wasserfestes Statement« könne es in der aktuellen Situation nicht geben. Der Konzern müsse aber »auf die Tube« drücken, um aus der Verlustzone zu kommen. Fest steht: Die Vorstandsetage sondiere »ergebnisoffen verschiedene Optionen im Wettbewerb miteinander«, steht in der Mitteilung. Will sagen: Sie favorisiert offenbar den Verkauf von Thyssen-Krupp Steel. Offiziell gibt es einen Interessenten: Der britische Stahlinvestor Sanjeev Gupta hatte Mitte Oktober über seine Firma Liberty ein Angebot an die Essener Konzernzentrale gerichtet. Der Betriebsratsvorsitzende der Stahlwerker, Tekin Nasikkol, lehnte die Offerte umgehend ab, bezweifelte die Finanzkraft von Liberty. »Ich will lieber Zukunftskonzepte sehen, anstatt öffentlich durch Charmeoffensiven erdrückt zu werden«, erklärte er am Montag gegenüber dem Handelsblatt (Onlineausgabe). Statt dessen machen sich Nasikkol und die IG Metall für eine Staatsbeteiligung mit mindestens 25 Prozent an Thyssen-Krupp Steel stark. Der Bund und der Landtag von Nordrhein-Westfalen haben diese Projektidee bereits abgelehnt. Auch eine sogenannte Deutsche Stahl AG, eine innerdeutsche Fusion mit der Salzgitter AG etwa, ist kaum mehr als ein Planspiel.

Rückendeckung erhalten die Thyssianer und Kruppianer vom wirtschaftspolitischen Sprecher der Grünen-Landtagsfraktion in NRW, Horst Becker – teilweise zumindest. Er fordert die Verantwortlichen im Land und Bund eindringlich auf, »die weitere Zerschlagung von Thyssen-Krupp zu verhindern«. Dazu müsse der Staat so schnell wie möglich »ein Mitspracherecht im Konzern erwerben«, sagte er am Donnerstag auf jW-Anfrage. Ein Direkteinstieg des Landes NRW sei indes »allenfalls eine Notlösung«.

Das erste Opfer des Kahlschlags: In Duisburg-Hüttenheim wird das Grobblechwerk dichtgemacht. »Der Abgesang hat begonnen«, räumte Dieter Lieske, Erster Bevollmächtigter der IGM in Duisburg-Dinslaken, am Donnerstag im jW-Gespräch ein. Am Dienstag hatte die Geschäftsführung per »Mitarbeiter Info«, die jW vorliegt, folgendes mitgeteilt: »In einem mehrmonatigen intensiven Verkaufsprozess haben wir mit verschiedenen Interessenten Gespräche geführt. Leider ohne Ergebnis.« Die Geschäftsführer beschwichtigen einstweilen. »Mit der Schließung des Werks wären keine Entlassungen verbunden«, das sehe der Tarifvertrag »Zukunftspakt Stahl 20-30« vor. In engem Austausch mit dem Betriebsrat solle für die rund 800 Kollegen »nach individuellen Lösungen« gesucht werden, wie die Versetzung an andere Stahl-Standorte. Und das könne jetzt sehr schnell passieren, vermutet Lieske. Dennoch: Die Skepsis ist groß ob der Konzernpolitik: »Wir müssen uns auf harte Auseinandersetzungen bei Thyssen-Krupp einstellen«, so der Metaller.