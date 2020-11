Kirche kappt Budgets

imago/Rolf Zöllner Lange ist es her: Erste Studiengruppe der Evangelischen Journalistenschule Berlin 1995

Bei der Evangelischen Synode hatten Kirchenführer vor zwei Wochen beklagt, dass man mit 30 Prozent weniger Budget bis 2030 rechne. Das Geldproblem betrifft auch die Evangelische Journalistenschule, kurz EJS, in Berlin. Das berichtete der Deutschlandfunk auf seinem Onlineportal vergangene Woche in einem längeren Beitrag. Bereits im Februar war bekanntgeworden, dass die 1995 gegründete Einrichtung nach dem aktuellen 13. Ausbildungsjahrgang geschlossen werden könnte (siehe jW vom 20. Februar) .

Damals gründete sich eine breite Solidaritätskampagne von ehemaligen Schülern und Schülerinnen sowie Prominenten zur Rettung der EJS. Doch die Zukunft der Schule, an der auch zahlreiche Volontäre der jW im Rahmen ihrer Ausbildung Kurse absolviert haben, ist weiter nicht gesichert. Dabei kämpfen vor allem ehemalige Absolventen um den Erhalt der Bildungseinrichtung.

Noch ist die komplette Schließung der EJS durch die Finanzentscheidungen der Synode nicht beschlossen. Allerdings werde die Fortführung in bisherigem Umfang nicht mehr möglich sein, zitierte deutschlandfunk.de Jörg Bollmann, Direktor des Gemeinschaftswerks der Evangelischen Publizistik (GEP). In den nächsten Jahren werde das GEP knapp zwei Millionen Euro weniger zur Verfügung haben. Und das sei möglicherweise nicht die letzte Kürzungsrunde.

Bezogen auf die EJS, sei es im Moment so, »dass die Finanzierung nicht geklärt ist, aber dass wir auch nicht einfach so aus der journalistischen Ausbildung unter dem Dach des GEP aussteigen wollen«, so Bollmann. »Das jedenfalls ist der Wunsch des Rates der EKD und der Wunsch des Aufsichtsrats, die sich beide intensiv mit dieser Frage beschäftigt haben. Und das heißt, wir haben den Leiter der Evangelischen Journalistenschule gebeten, zusammen mit den Alumni und dem Freundeskreis Konzepte zu entwickeln zur Fortsetzung der journalistischen Ausbildung unter dem Dach des GEP.«

Mit anderen Worten: Alle Varianten sind derzeit möglich, von Kooperationen bis hin zur Schließung, heißt es in dem Beitrag. Bis März nächsten Jahres soll für die Schule ein endgültiges Konzept erarbeitet werden. Eine der Überlegungen dabei sei, die fehlenden Mittel für die Schule durch Kooperationen mit anderen Institutionen, etwa Universitäten oder Medienunternehmen, zu kompensieren. (jW)