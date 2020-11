Sina Schuldt/dpa pool/dpa Wo hat man seinen Spaß, sucht nach den Schätzen der Welt, lernt Wissenschaft und Technik? – In der Marine!

Zur Marine zu gehen sei das beste, was man bei der Bundeswehr machen kann. Der Obermaat lächelt auf der Brücke in die Kamera. Die Truppe ist auf Youtube schon längst mit eigenen Produktionen präsent, seit dieser Woche mit der Serie »Besatzung Bravo. Kameradschaft auf hoher See«. Ausgewählte Besatzungsmitglieder werden von mehreren Kamerateams »hautnah« begleitet. Hier hat das Militär die Regie und inszeniert sich selbst, vermittelt gute Stimmung und zeichnet ein Bild vom spaßigen Abenteuer an Bord – harmlose Pannen inklusive. Was noch fehlt ist, dass jemand »In the Navy« pfeift. Gefilmt wird auf der Fregatte Baden-Württemberg, die etwas mehr als zwei Wochen lang in der Ostsee auf Übungsmission fährt. Wo Krieg und Kriegsdienst in Wirklichkeit entmenschlichen und aus Einzelnen Befehlsempfänger machen, treten dagegen hier die Protagonisten als Individuen auf, mit Vorlieben, Abneigungen und Familien. So geht Propaganda. (mb)