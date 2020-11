imago/United Archives International Kann Menschen und Götter in Tiefschlaf versetzen: Griechischer Gott Hypnos

Anders Bortne lebt in Oslo und arbeitet freiberuflich als Redenschreiber für ein Ministerium, als Comiczeichner für eine Tageszeitung, als Schriftsteller und als Musiker. Er ist Vater von zwei Kindern, hat eine intakte Ehe und einen großen Freundeskreis. Was ihn vom Durchschnitt unterscheidet, sind seine Nächte: »Auf dem Sofa bis fünf wach gelegen. Eine Stunde lang immer wieder leicht eingenickt. Danach wach gelegen, bis unser Sohn um sieben aufwachte. Aufgestanden. Der Schlaf letzte Nacht: sehr leicht. Tageskondition: sehr schlecht.« Seit 16 Jahren bestimmt die Schlaflosigkeit Bortnes Leben. Zuerst hat er Tabletten genommen. Als die nicht mehr wirkten, hat er Yoga gemacht, sich einer Akupunktur unterzogen, mit einem Psychiater seine Träume analysiert und einen kognitiven Verhaltenstherapeuten besucht. Um besser zu schlafen, ist er sogar von der Stadt aufs Land gezogen – und ein paar Jahre später zurück.

Bortne hat seinen verzweifelten Kampf gegen die Insomnie in seinem Buch »Schlaflos. Wie ich nach tausend Nächten endlich Ruhe fand« festgehalten. Elegant vermischt er seine persönlichen Erlebnisse mit Fakten über den Schlaf. Er lässt Hypnos, den Gott des Schlafes, durch den Text wandeln, erzählt von den Betten seiner Kindheit und stellt eine verblüffende Verbindung her zwischen der Einführung der Taschenuhr, die den menschlichen Schlafrhythmus vom Sonnenlauf löste, der Erfindung des Ohrensessels, auf dem man sich auch tagsüber ein kurzes Nickerchen erlauben konnte, und Benjamin Franklins Ausspruch »Zeit ist Geld«. Bortne zitiert auch das norwegische Gesundheitsministerium mit der Aussage, Schlaflosigkeit sei »das am meisten unterschätzte Gesundheitsproblem der Menschen«.

Um so erstaunlicher ist das Fazit, mit dem er sein Buch beschließt: »Nach 16 Jahren Leben mit Insomnie beginne ich zu begreifen, dass es vielleicht nicht viel bringt, zuviel Zeit und Kraft auf das Warum, die zugrundeliegenden Ursachen, wie es mein Hausarzt formuliert, zu verwenden. Sich zu fragen: ›Warum schlafe ich nachts nicht?‹, ist gleichbedeutend mit der Frage: ›Warum bin ich so, wie ich bin?‹« Erstaunlich ist dieses Fazit, weil Bortne in seinem Buch viele kluge Antworten gibt, bevor er konstatiert, dass das Fragen sich nicht lohnt. Erstaunlich ist es auch, weil die Suche nach einem Warum doch eigentlich die Grundlage ist für Literatur, für Musik, auch für Comics und vielleicht auch für Reden eines Ministers.

Vielleicht ist das Fazit aber auch nicht so erstaunlich. Irgendwie passt es zu ein paar Widersprüchlichkeiten des Buches: Beispielsweise arbeitet Anders Bortne beeindruckend klar heraus, dass die Schlaflosigkeit unter Jugendlichen durch die sogenannten sozialen Medien und elektronische Gadgets erschreckend zugenommen hat, und doch gibt er wenige Seiten später mitten in der Nacht seiner fünfjährigen Tochter das I-Pad, damit sie sich mit einem halbstündigen Filmchen beruhigt und weiterschläft. Vor allem aber passt dieses Fazit zum boomenden Genre des Memoirs, das gesellschaftliche Probleme konsequent auf einer individuellen Ebene verhandelt. »Es scheint, als ob alles, was der moderne Mensch am allerliebsten mag, ihn um den Schlaf bringt«, so weit geht Anders Bortnes Analyse. Nach den Gründen dafür zu fragen ist nicht sein Anspruch, und wahrscheinlich ist es seinem Buch nicht einmal vorzuwerfen, dass es auch nicht danach fragt, welches Menschenbild hinter dem »Schlaftraining« steckt – der Behandlungsmethode, die Schlafforscher für die beste halten und bei der zwölf Menschen im Wochenrhythmus einbestellt werden, damit ihre »Schlafeffizienz« durch genaue Vorschriften für Schlafzeiten, -länge und -orte gesteigert wird. Die Antworten auf solche Fragen wären aber wichtig, um die Schlaflosigkeit vom Vorwurf des individuellen Versagens zu lösen. So ist »Schlaflos« vor allem ein unterhaltsamer und berührender Erfahrungsbericht, der sich leicht und flüssig wegliest. Auch wenn man gerade etwas müde ist.