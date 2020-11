Votos-Roland Owsnitzki/imago images Mit Grandezza: Stella Sommer 2020 beim Neujahrskonzert in der Berliner Volksbühne

Eines dieser Modewörter, die so rumgehen, ist »glitzy«. Übersetzen kann man das mit »schillernd, glanzvoll«, aber auch mit verkäuflich; Dinge oder Personen, die glitzy sind, gehen gut in der Konsumwelt, ob auf Instagram oder irgendwo sonst, wo allein Oberflächen zählen. Wobei gegen glitzernde Oberflächen an sich nichts gesagt sein soll.

Eine glitzy Musikerin ist auch Stella Sommer, vermutlich 32, in St. Peter-Ording an der Nordsee geboren und über Hamburg inzwischen in Berlin gestrandet. Glitzy mit Schrammen allerdings, denkt man an ihr Frühwerk mit der Schrammelband Die Heiterkeit und Sommers immer noch sehr eigene Art zu singen. Mit Schrammen oder mit ansprechender Dark-Tönung. Der Vergleich, der immer dann kommt, wenn es um Sommers Stimme geht oder den Gefühlsausdruck der meisten ihrer Lieder und Songs, ist Nico: Frau mit tiefer Stimme, deutschem Akzent, umweht von einer geisterhaften, nun ja, glitzy Traurigkeit. Nur ist Stella Sommer kein Model, keine Schauspielerin, und sie fand (bislang) auch keinen Weg über Paris und Rom nach New York in die große Welt, auch wenn sie es mit einem englischsprachigen Album erneut zu versuchen scheint. Nein, Stella Sommer ist immer noch eine Indiefrau, nur eben eine mit Grandezza.

»Northern Dancer« heißt das neue Album, ihr zweites in Englisch, und man fragt sich schon, wohin sie damit will, außer in die Herzen meist männlicher Musikredakteure bei den großen Zeitungen hierzulande. Nicos Platz ist natürlich kein schlechter, aber die Welt hat schon Billie Eilish und Lana Del Rey, für das Abseitige gibt es Anna von Hausswolff oder Zola Jesus. Wo will Stella Sommer da mit einer irgendwo trotzdem sehr deutschen Platte voller Herbst- und Wintermusik hin?

Egal, vielleicht. Erst mal. Denn »Northern Dancer« ist eine geschmackssichere Platte. Sie beginnt mit Klavier und Stimme, und irgendwann steigt aus dem Hintergrund ein Orchester empor. Wobei das Orchester auch aus einem gut eingestimmten Synthie stammen mag. Eine getragene, feierliche Stimmung breitet sich gleich mit dem titelgebenden Eröffnungssong aus, eine Stimmung, die sich über die nächsten Stücke nicht ändern wird. Eine Mood-Platte sozusagen, eine, die kaum Beats, kaum Gitarren hat, dafür viel wuchtiges Geklöppel. Und immer diese dunkle Stimme, sehr weit nach vorn gemischt und in den entscheidenden Momenten von devoten Hintergrundstimmen unterstützt.

Insgesamt klingt das schön dramatisch und gar nicht so düster, wie man erst meint; andererseits auch älter als nötig. Die Coronajugend singt hier nicht. »The Eyes of the Singer« mit betontem G sticht aus dem herbstlichen Stimmungsblock etwas heraus, und »7 Sisters« klingt fast beschwingt. Aber Opulenz und Feierlichkeit bestimmen das ganze Werk.

Wäre das mit deutschsprachigen Stücken weniger glitzy geworden? Klänge es weniger nach einem Galaabend mit Vorhang und sitzendem Publikum? Nein, deutlicher. Vermutlich.