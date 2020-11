Nazanin Tabatabaee/WANA via REUTERS »Mit welchen Gegenleistungen könnte der Iran rechnen?«: Wand der früheren US-Botschaft in Teheran (November 2019)

Die iranische Regierung hat den USA am Dienstag für den Fall eines Angriffs mit einer »zerschmetternden Antwort« gedroht. Sie reagierte damit auf Pressemeldungen, dass Donald Trump sich am vorigen Donnerstag bei einer Beratung im Weißen Haus nach »militärischen Optionen« gegen das iranische Atomprogramm erkundigt habe. Trump hat bis zur Vereidigung von Joseph Biden am 20. Januar noch zwei Monate Präsidentschaft vor sich und will die Zeit nutzen, um seinem Nachfolger eine Verständigung mit dem Iran so schwer wie möglich zu machen.

Um so größere Hoffnungen setzt die Regierung in Teheran anscheinend auf den nächsten US-Präsidenten. Die Nachrichtenagentur Reuters zitierte Außenminister Mohammed Dschawad Sarif am Dienstag mit der Aussage: »Wir sind bereit, darüber zu diskutieren, wie die USA dem (Wiener) Abkommen wieder beitreten können. Wenn Herr Biden den Willen hat, die Verpflichtungen der USA zu erfüllen, können auch wir sofort zur vollen Erfüllung unserer Verpflichtungen durch das Abkommen zurückkehren (…) und Verhandlungen im Rahmen von ›Fünf plus eins‹ (fünf UN-Vetomächte plus BRD, Anm. jW ) werden möglich. (…) Die Situation wird sich in den allernächsten Monaten verbessern. Biden kann alle Sanktionen mit drei Anordnungen aufheben.«

Als Reaktion auf den von Trump im Mai 2018 verkündeten Ausstieg aus den Wiener Vereinbarungen hatte der Iran ein Jahr später begonnen, sich seinerseits nicht mehr an alle Beschränkungen zu halten, die sich aus dem Abkommen ergeben. Damit sollte vor allem Druck auf die europäischen Vertragspartner Deutschland, Frankreich und Großbritannien ausgeübt werden, trotz der US-Sanktionen normale Wirtschafts- und Finanzbeziehungen zum Iran wiederherzustellen.

Ein offensichtliches Problem besteht aber darin, dass eine Rückkehr der USA zum Wiener Abkommen nicht automatisch eine Aufhebung aller Strafmaßnahmen zur Folge haben müsste: Die 2015 unterzeichneten Vereinbarungen beziehen sich ausschließlich auf »nuklearbezogene« Sanktionen. Anders begründete Maßnahmen bleiben davon unberührt. Das gilt für fast alle Anordnungen Trumps. Sie betreffen unter anderem alle iranischen Banken und den gesamten Energiesektor des Landes. Dadurch würden die Erleichterungen, die sich aus einer Rückkehr der USA zu ihren Verpflichtungen aus dem Wiener Abkommen ergeben könnten, gleich wieder zunichte gemacht. In den betont »optimistischen« Stellungnahmen der iranischen Regierung kommt dieser Aspekt jedoch nicht vor.

Was sagt Biden selbst dazu? Der US-Sender CNN veröffentlichte am 13. September eine Stellungnahme des Kandidaten unter der Überschrift »There’s a smarter way to be tough on Iran«. Dort kündigte er einerseits an: »Ich werde Teheran einen glaubwürdigen Rückweg zur Diplomatie anbieten. Falls der Iran zur strikten Einhaltung des Atomabkommens zurückkehrt, würden die USA dem Abkommen als Ausgangspunkt für darauffolgende Verhandlungen wieder beitreten.« – Andererseits sagte Biden dort aber auch: »Wir werden fortfahren, gezielte Sanktionen gegen Irans Menschenrechtsverletzungen, seine Unterstützung des Terrorismus und sein Raketenprogramm einzusetzen.«

Wenn man das ernst nimmt, bedeutet es eindeutig, dass Biden die meisten von seinem Vorgänger angeordneten Sanktionen in Kraft lassen wird. Selbst wenn er etwas anderes wollte, hätte er im Kongress nicht nur die Republikaner gegen sich, sondern auch die Mehrheit der Abgeordneten und Senatoren seiner eigenen Partei würde ihm nicht folgen.

Ebenso wie Trump, nur mit etwas »diplomatischeren« und klügeren Mitteln, strebt auch Biden eine Neuverhandlung des Wiener Abkommens an. An erster Stelle steht dabei zumindest eine erhebliche Verlängerung der Laufzeit aller Beschränkungen des iranischen Atomprogramms oder sogar deren Verewigung. Darüber hinaus soll der Iran dazu gebracht werden, die Unterstützung seiner Verbündeten – der syrischen Regierung, der libanesischen Hisbollah, der irakischen Schiiten, des palästinensischen Widerstands und der jemenitischen Gegenregierung – aufzugeben und die Entwicklung von Raketen einzustellen. Nicht einmal andeutungsweise wird jedoch darüber gesprochen, mit welchen Gegenleistungen die Iraner rechnen könnten, wenn sie sich auf diese Zumutungen einließen.

Bidens Vorteil ist, dass die europäischen Staaten – insbesondere das Trio Deutschland, Frankreich und Großbritannien – nach seinem Wahlsieg geradezu darauf drängen, möglichst schnell die von Trump schwer beschädigte transatlantische Zusammenarbeit im vollen Umfang wiederherzustellen. In einem Gespräch mit dem Deutschlandfunk bekannte Bundesaußenminister Heiko Maas sich am 9. November zum gemeinsamen Ziel eines »erweiterten Abkommens«, das auch Irans Raketenprogramm und seine »regionale Rolle« einbeziehen müsse. »Es wird nicht so sein, dass der Iran sein Verhalten so fortsetzen kann, und alle dann wieder in dieses Abkommen einsteigen. Da muss der Iran sich auch ganz wesentlich bewegen.« Realistisch betrachtet wird der Iran es daher mit Biden nicht leichter, sondern noch schwerer haben als mit Trump.