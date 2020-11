imago images/Jürgen Schwarz Falls die Funke-Mediengruppe ihre Pläne umsetzt, wird es in Thüringen Ende 2021 keine Zeitungsdruckerei mehr geben

Im September schockte die Funke-Mediengruppe die Beschäftigten ihres Erfurter Druckzentrums mit der Nachricht, die Niederlassung bis Ende 2021 komplett zu schließen. Sollte der Essener Konzern seine Ankündigung wahrmachen, würde dies für 100 Drucker sowie weitere 170 Versandhilfskräfte den Verlust ihres Arbeitsplatzes bedeuten. Geht es nach dem Willen des Medienkonzerns, sollen die drei Thüringer Regionalzeitungen demnächst in Braunschweig gedruckt werden. Dementsprechend sprach Anfang September die Internetseite »Kyffhäuser Nachrichten« von einem »Kahlschlag«, und die Berliner Zeitung (Ausgabe vom 3. September) fragte gar, ob der Freistaat nun zur »Zeitungswüste« werden könnte.

Für Jan Schulze-Husmann, Gewerkschaftssekretär im Bereich »Verlage, Druck und Papier« bei Verdi steht fest, die Schließung »muss unbedingt verhindert werden«, wie er am Montag gegenüber jW sagte. »Wenn der Standort in Erfurt zumachen sollte, dann würde es in ganz Thüringen keine Zeitungsdruckerei mehr geben.« Das würde beispielsweise dazu führen, dass aktuelle Berichterstattungen wegen der nötigen Vorverlegung der Andruckzeiten fast unmöglich würden. Zudem ergibt laut Schulze-Husmann die Schließung aus wirtschaftlicher Perspektive keinen Sinn. Denn »eine Modernisierung der Druckerei ist ökonomisch sinnvoller als die geplante Auslagerung«.

Auch Andreas Fröhlich, Leiter des Bereichs Tarifpolitik bei Verdi sprach von einem »Schlag ins Gesicht der Beschäftigten«. Gemessen an dem drohenden Kahlschlag fällt die Forderung von Verdi jedoch eher gemäßigt aus. Funke solle, nach Fröhlichs Willen, mit dem Betriebsrat des Erfurter Druckzentrums »Verhandlungen über Möglichkeiten des Erhalts des Funke-Druckzentrums« aufnehmen. Diese Möglichkeit hat die Unternehmensleitung für sich bereits ausgeschlossen. Hintergrund für die Entscheidung der Geschäftsführung ist die stetig sinkende Auflage der bei Funke erscheinenden Regionalblätter Ostthüringer Zeitung, Thüringer Allgemeine und Thüringische Landeszeitung. Noch vor 30 Jahren erschienen diese mit 500.000 Exemplaren, aktuell sind es noch 220.000. Die Erneuerung der veralteten Anlagen würde Funke einen zweistelligen Millionenbetrag kosten. Diese Investition scheut das Unternehmen, welches auch die Berliner Morgenpost und das Hamburger Abendblatt herausgibt.

Neben dem Jobverlust für die betroffenen Beschäftigten würde die Schließung für Thüringen auch aus Sicht des Deutschen Journalistenverbandes noch weiter reichende Folgen haben. Die Vorsitzende des Verbandes, Heidje Beutel, hatte bereits Anfang September vor dem Landesverbandstag erklärt, der Freistaat drohe als Medienstandort an Bedeutung zu verlieren, sollte Funke das Erfurter Druckzentrum aufgeben. In einem Statement gegenüber jW am Montag sagte Lena Saniye Güngör, Arbeitsmarkt- und Gewerkschaftspolitikerin von der Partei die Linke in Thüringen: »Ich appelliere an die Verlegerin der Funke-Mediengruppe Julia Becker, sich ihrer unternehmerischen Verantwortung zu stellen und sich für den Medienstandort Erfurt einzusetzen.«

Ob Funke im Falle einer Schließung des Erfurter Standortes auf mehr Onlineangebote setzen oder den Druck in ein anderes Bundesland verlegen wird, in jedem Fall wird sich der Zugang zu Nachrichten für Kundinnen und Kunden der Funke-Gruppe in Thüringen deutlich verschlechtern. Die Folge der Konzentration von Presseorganen in den Händen weniger privater Unternehmen erweist sich damit einmal mehr als problematisch. Doch »wir sind noch längst nicht am Ende«, versicherte Gewerkschafter Schulze-Husmann. »Wir sind kampfesmutig und werden die Kollegen nicht im Stich lassen.«