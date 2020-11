© Udo Slawiczek / r-mediabase.eu Hinter Lifestyleprodukten stecken oft miese Arbeitsbedingungen – bei Starbucks etwa

Neben »Cinnamon Swirl Frappuccino« oder »Pumpkin Spice Latte« gelten besonders Kettenbefristungen, miese Bezahlung sowie die systematische Unterdrückung von Betriebsräten zu den Spezialitäten der Kaffeehauskette Starbucks. Darauf machte am vergangenen Freitag der Verein »Aktion Arbeitsunrecht« mit dem Aktionsformat »#Freitag13« in mehreren Städten »gegen Fertigmacher, Union Buster und Anwälte des Schreckens« hierzulande aufmerksam.

In Berlin, Hamburg, Duisburg, Düren und Siegen wurde vor Starbucks-Filialen protestiert, zudem gab es eine Agitpropaktion in Köln. Dort wurde das zentral gelegene Denkmal für den früheren Kölner Oberbürgermeister und ersten Bundeskanzler der BRD, Konrad Adenauer (CDU), kurzerhand in ein »Arbeiter, denk mal!« umgestaltet. Mit verfremdeter grüner Starbucks-Barista-Schürze, Protestschild »Workers Rights are Human Rights« (Arbeiterrechte sind Menschenrechte, jW) und einer Sprechblase mit dem Adenauer-Zitat: »Mitbestimmung ist sicherzustellen«, erinnerte der bronzene Alte an das Ahlener Programm der CDU von 1947. Darin finden sich erstaunliche Passagen, etwa folgende: »Die neue Struktur der deutschen Wirtschaft muss davon ausgehen, dass die Zeit der unumschränkten Herrschaft des privaten Kapitalismus vorbei ist.« Oder: »Ein Mitbestimmungsrecht der Arbeitnehmer an den grundlegenden Fragen der wirtschaftlichen Planung und sozialen Gestaltung ist sicherzustellen«, skandierte Aktionssprecher Elmar Wigand. Ein Passant raunte sarkastisch, dass solche Aussagen heute »wohl eher ein Fall für den Verfassungsschutz« seien. Musikalisch untermalt wurde das Ganze von einer schrägen, aber durchaus fetzigen Arbeiterlieder-Soundcollage der »Alliierten Marschkapelle Schwarzer Freitag« aus der Domstadt.

Wie schlecht es um die Beschäftigtenrechte bei Starbucks steht, darauf deuten Recherchen der Aktivisten hin. Demnach hat nur ein Bruchteil der 165 deutschen Filialen (Stand 2019) Mitarbeitervertretungen nach dem Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG). Dort, wo sich welche bilden wollten, bekämpfe das Management sie mit Mitteln aus dem Werkzeugkasten des Union Busting, wie »Kündigung, Mobbing und systematische Zermürbung«, sagte Jessica Reisner, Campaignerin der »Aktion Arbeitsunrecht«. Besonders der Fall des Berliner Betriebsratsvorsitzenden Michael G. mache die Schikanen deutlich, so Reisner weiter. Es habe zahlreiche Kündigungsversuche mit konstruierten Begründungen gegeben, unter anderem, weil G. sich geweigert habe, seine Vorgesetzten zu duzen. Neben der sofortigen Wiedereinstellung von G. verlangten die Kundgebungsteilnehmer von der Kaffeehauskette, weitere Repressalien gegen gewerkschaftlich engagierte Kollegen zu unterlassen. »Wir fordern Starbucks auf, sich an deutsches Recht zu halten und flächendeckend Betriebsratswahlen zu ermöglichen«, sagte Reisner. Laut Paragraph eins des BetrVG sind in allen Betrieben mit mindestens fünf wahlberechtigten Beschäftigten Betriebsräte zu wählen.

Es gebe Finanztricksereien, mit denen das Unternehmen seine Überschüsse kleinrechne, so lautet ein weiterer Vorwurf: »Starbucks schafft Gewinne nahezu steuerfrei außer Landes und schädigt somit auch die Allgemeinheit. Über Finanztricks, ausgeklügelte Franchiselizenzen und die Steueroase Niederlande fließen fast 99 Prozent der Gewinne aus Deutschland ab«, heißt es auf der Homepage der »Aktion Arbeitsunrecht«. Nach einer Schätzung des Bundesverbands der Systemgastronomie erwirtschaftete Starbucks 2019 in Deutschland einen Umsatz von 130 Millionen Euro.

Zudem riefen die Teilnehmer zu einem »Konsumboykott« von Starbucks und seinen Supermarktprodukten auf. Dazu verteilten sie an Passanten sogenannte Ad-Busting-Sticker, mit denen Starbucks-Produkte verfremdet werden können. Auf denen reckt die emblematische Meerjungfrau ihre Faust und fordert: »Stopp Starbucks – Für Arbeitsrechte«. Pressesprecher Wigand wünscht sich: »Wer am Arbeitsplatz nicht wie ein moderner Sklave behandelt werden will, sollte auch beim Einkauf auf demokratische Arbeitsbedingungen Wert legen.«