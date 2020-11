Dein Freund, der Roboter

imago/AFLO Traurig schauen kann er jedenfalls: Roboter Pepper im Gespräch mit Kindern, Tokio, 2016

Das Dumme an der neuen Technik: Selbst das heißgeliebte Smartphone liebt einen einfach nicht zurück. Ob sich daran in Zukunft was ändern könnte, hat Gesine Schmidt auf einer Japan-Reise erkundet. Heute läuft ihr Feature »Happiness and Robots – Eine Reise in das Land der empathischen Roboter« (DLF Kultur 2020; 22 Uhr, DLF Kultur). Zur selben Zeit läuft auf Radio Dreyeckland der musikalische »Magical Mystery Mix: Kinsky/Freud«. Hier wird der psychopathische Schauspieler auf die Couch gelegt.

Zum 100. Geburtstag des Dichters Paul Celan laufen die Features »Todesfugen und Sprachgitter – Der Celan-Effekt« (RBB/WDR 2020; Mi., 19 Uhr, RBB Kultur, u. a.) von Thomas von Steinaecker, Uta Ackermanns »Die Sprache mit den Fingerspitzen fühlen – Celan übersetzen« (DLF 2020; Fr., 20 Uhr, DLF) und Philip Scheiners »Gedächtnis und Mohn – Schauspielerinnen und Schauspieler erlesen Paul Celan« (So., 20.15 Uhr, ORF Ö1).

Der Sandbedarf der Bauindus­trie hat Tim Staffel zu dem Science-Fiction-Stück »Sandräuber« (RBB/NDR 2016; Mi., 20 Uhr, NDR Kultur) inspiriert. Und zurück zu den Sci-Fi-Wurzeln geht es mit Ursula K. Le Guin in »Angst unter Bäumen« (BR/SDR 1985; Mi., 20 Uhr, Bayern 2). Bassbetonte Musik stellt Marcus Maack in »Back to The Basics« (Do., 20 Uhr, Byte FM) zusammen, und Sebastian Reier kümmert sich in »Groovie Shizzl« (Do., 22 Uhr, Byte FM) um den Plattenladen als Ort sozialer Begegnungen.

Aus dem Leipziger Kunstraum D21 bringt »Anybody out there?« (Fr./ Sa., ab 15 Uhr, Radio Blau) dem Publikum das gleichnamige Radioprojekt näher. Unbedingt zu empfehlen ist David Lindemanns Hörspiel »Freak Volk« (DLF Kultur 2019; Fr., 21 Uhr, Bayern 2), in dem ein Virus die »Identitäre Bewegung« dezimiert. Über die Realität informiert dann »Corax Antifa Info« (Sa., 19 Uhr, FSK).

Aus einer 1898 erschienenen Novelle Alexander Kuprins hat Franziska Wenning das Hörspiel »Olessja« (DLF/HfS »Ernst Busch« Berlin 2020; Ursendung Sa., 20 Uhr, DLF) gemacht. Julia Solovieva widmet sich dem Thema Liebe im Alter mit dem Feature »Irmgard im Glück« (NDR 2016; So., 11 Uhr, NDR Info). Gleiches gilt für Fabrice Melquiot und dessen Hörspiel »Schwanengesänge« (SR/DKultur 2016; So., 17 Uhr, SR 2 Kulturradio), in dem eine vereinsamte Operndiva wieder aufblüht.

Franziska Seyboldt verarbeitet ihre Angststörungen in dem autofiktionalen Stück »Rattatatam, mein Herz« (BR 2020; Ursendung So., 15 Uhr, Bayern 2). Und Saralisa Volm konfrontiert ihre Hauptfigur mit einem schwarzen Loch im Schlafzimmer: »Wir haben keine Krise« (DLF Kultur 2020; Ursendung So., 18.20 Uhr, DLF Kultur). Mit den Nürnberger Prozessen, die vor 75 Jahren begannen, setzt sich Gerhard Zwerenz’ »Dialog unterm Galgen – Der Fall Ohlendorf« (HR 1989; So., 22 Uhr, HR 2 Kultur) unter Regie von Hans Gerd Krogmann auseinander, zu dem Thema gibt es außerdem ­Gustave M. Gilberts »Götterdämmerung in Nürnberg« (WDR 1988; 1/4 Mo., 19 Uhr, WDR 3). Ein Hörspiel über Begehren und Sexualität kommt mit Luise Voigts »Heterotopia« (DLF Kultur 2018; Mo., 22 Uhr, MDR Kultur), ein O-Ton-basiertes, aber komplett von Schauspielern gesprochenes Stück.

Ein zurückhaltender Belami treibt in Dror Mishanis Krimi »Drei« (DLF Kultur 2020; Ursendung 1/3 und 2/3 Mo., 22 Uhr, DLF Kultur) sein Unwesen. Drei Frauen verfallen hier seinem charmanten Wesen. Musikalisch klingt die Woche auf Byte FM aus mit Klaus Walters »Was ist Musik« (Mo., 20 Uhr) und Matthias Westerwellers »Hello Mellow Fellow« (Mo., 22 Uhr).