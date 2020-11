Ringen der Regierenden

Fabrizio Bensch/REUTERS Kliniken wie hier in Neuruppin stellen sich auf steigende Zahlen von Covid-19-Intensivpatienten ein

Angesichts einer weiterhin hohen Zahl gemeldeter Coronainfektionen haben Bund und Länder am Montag über neue Maßnahmen beraten. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) schaltete sich am Nachmittag per Videokonferenz mit den Ministerpräsidenten zusammen, um eine Zwischenbilanz des bis Ende November befristeten »Teil-Lockdowns« in der Coronakrise zu ziehen. Bis zum jW-Redaktionsschluss lagen noch nicht alle Ergebnisse der Beratungen vor.

Da die zweite Welle der Pandemie noch nicht gebrochen sei, hatte der Bund vorgeschlagen, noch strengere Regeln zu erlassen. Unter anderem sollen sich weniger Menschen verschiedener Haushalte treffen dürfen. Das wiederum sehen einige Ministerpräsidenten kritisch. In einem Punkt hatte der Bund seine Vorlage vor der Videokonferenz bereits entschärft: Neue und einheitliche Auflagen für Schulen sollen vorerst nicht beschlossen werden. Statt dessen sollen die Länder bis zur kommenden Woche einen Vorschlag vorlegen, wie Ansteckungsrisiken im Schulbereich weiter reduziert werden können.

In der ursprünglichen Vorlage war unter anderem vorgesehen, das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes für Schüler aller Jahrgänge und für Lehrer auf dem Schulgelände und während des Unterrichts vorzuschreiben. Bereits am Wochenende hatte sich allerdings abgezeichnet, dass es keine Einigung bei weiteren Maßnahmen im Schulbereich geben wird. Die nächsten Beratungen werden in der kommenden Woche stattfinden, voraussichtlich am 23. November.

Bisher fehlt es weiter an Anzeichen für eine Trendumkehr beim Infektionsgeschehen. Die Gesundheitsämter meldeten dem Robert-Koch-Institut nach Angaben vom Montag 10.824 neue Infektionen binnen 24 Stunden. Das sind zwar rund 6.100 Fälle weniger als am Sonntag, der Montagswert lag aber auch in den vergangenen Wochen unter dem vom Sonntag. Am Wochenende wird weniger getestet.

Der vielzitierte Inzidenzwert lag bei 143 Fällen in sieben Tagen pro 100.000 Einwohner. Offizielles Ziel der Regierung ist es, an eine Inzidenz von 50 heranzukommen, weil so Kontakte von Infizierten eher nachvollzogen werden könnten. Auf den Intensivstationen in Deutschland werden nach Angaben der Deutschen Krankenhausgesellschaft 3.500 Covid-19-Patienten behandelt, 20 Prozent mehr als bei der ersten Welle im Frühjahr. (dpa/jW)