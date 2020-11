Sachelle Babbar/imago images/ZUMA Wire Sagen, was ist. Teilnehmerin des Frauenstreiks am 8. März 2020 in München

Am 10. November veröffentlichte das Bundeskriminalamt (BKA) seine »Kriminalstatistische Auswertung« zur »Partnerschaftsgewalt« in Deutschland. Die entsprechenden Daten werden hierzulande erst seit 2015 erhoben. Einmal mehr fand das Thema keine große Resonanz, doch das Problem wird immer dringlicher. Die Zahl der Opfer ist im vergangenen Jahr weiter gestiegen, 81 Prozent von ihnen waren Frauen. Umgerechnet besagen die ermittelten Daten, dass an jedem dritten Tag je eine Frau von ihrem Partner oder Expartner getötet wurde. Im Jahr 2019 kamen insgesamt 117 Frauen infolge solcher Gewaltanwendung ums Leben – sechsmal mehr als 2018. Die gebräuchlichen Bezeichnungen, mit denen die Gewalt gegen Frauen begrifflich erfasst werden soll, sagen viel über das mangelnde Problembewusstsein aus. Die Bundesregierung spricht von »häuslicher Gewalt«, und in der offiziellen Statistik ist von »Partnerschaftsgewalt« die Rede. Das verschleiert den wirklichen Sachverhalt: »Bei Vergewaltigung, sexueller Nötigung und sexuellen Übergriffen in Partnerschaften sind die Opfer zu 98,1 Prozent weiblich, bei Stalking, Bedrohung und Nötigung in der Partnerschaft sind es 89 Prozent. Bei vorsätzlicher, einfacher Körperverletzung waren 79,5 Prozent der Opfer Frauen, und bei Mord und Totschlag in Paarbeziehungen waren es 76,4 Prozent«, fasst das Familienministerium die Ergebnisse des BKA zusammen.

Laut der »Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes« umfasst die häusliche Gewalt »alle Formen physischer, sexueller und/oder psychischer Gewalt zwischen Personen in zumeist häuslicher Gemeinschaft«. Diese Bezeichnung und auch die der »Partnerschaftsgewalt« sind in anderen Ländern längst überholt. Denn sie sagen nichts darüber aus, dass die Opfer in der überwiegenden Zahl Frauen sind. Somit bleiben die Täter im dunkeln. In Spanien etwa benennt selbst der konservative Partido Popular das Problem des gewalttätigen Machismus beim Namen, verwendet die offizielle Bezeichnung für solche Delikte: »geschlechtsspezifische Gewalt«. Dort werden die Daten nicht wie in der Bundesrepublik in ihrer Gesamtheit von der Polizei präsentiert, sondern analysiert und erklärt vom Instituto de la Mujer (Fraueninstitut), das diese Aufgabe seit 2006 erfüllt.

Manche Feministinnen sprechen sich für die Einführung der Bezeichnung »Femizid« aus; gemeint ist damit die Tötung von Frauen aufgrund ihres Geschlechts. Statistisch gesehen wurde in Deutschland im vergangenen Jahr alle 45 Minuten je eine Frau von ihrem Partner angegriffen. Zudem darf nicht vergessen werden, dass zu den präsentierten Zahlen (114.000 Angriffe 2019) noch eine erhebliche Dunkelziffer hinzukommt. Nannte Familienministerin Franziska Giffey die aktuellen Zahlen schon »alarmierend«, so dürften jene für das Jahr 2020 angesichts der coronabedingten Einschränkungen noch erheblich schlimmer ausfallen.

Neben höheren Gehältern und einer verlässlichen Lösung für das Problem der Kinderbetreuung und der Pflege der Angehörigen brauchen Frauen dringend Frieden in wie auch außerhalb der eigenen vier Wände. Denn Gewalt gegen Frauen ist – statistisch erwiesen – nicht nur eine Frage von Armut und wirtschaftlicher Abhängigkeit. Diese Umstände verschärfen zwar die Bedingungen, doch Frauen jedes Alters und jeder Klasse können Opfer machistischer Gewalt werden. Und wenn ein Angriff tödlich endet, lässt sich sehr wohl von Femizid sprechen. Solange die strukturellen Unterschiede zwischen Frauen, Männern und anderen Geschlechtern so gravierend bleiben, braucht es Begriffe, diese hässlichen Realitäten treffend zu bezeichnen, sowie vor allem ein allgemeines Bewusstsein dafür, dass endlich materielle und faktische Änderungen nötig sind.