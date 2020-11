Christian Mang/REUTERS Neuauflage an diesem Mittwoch? Gruppenbild auf der Freitreppe des Reichstagsgebäudes (Berlin, 29.8.2020)

Die Polizei bereitet sich für den heutigen Mittwoch auf einen Großeinsatz rund um die Liegenschaften des Bundestags in Berlin vor. Bundesweit rufen Gegner der staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronapandemie für den Zeitraum von acht bis 22 Uhr zu Protesten und Blockadeaktionen rund um das Reichstagsgebäude auf. Neben Anhängern der sogenannten Querdenken-Bewegung mobilisiert einmal mehr eine Reihe faschistischer Gruppen und Splitterparteien ihre Anhängerschaft, darunter das rassistische Pegida-Netzwerk, die »Identitäre Bewegung«, die NPD und »Der III. Weg«. Von den im Parlament vertretenen Parteien unterstützen Abgeordnete der AfD die geplanten Proteste, bei denen laut Sicherheitsbehörden eine Teilnehmerzahl im »unteren fünfstelligen Bereich« erwartet wird. Unklar ist, welche Auswirkungen ein denkbares Versammlungsverbot auf die Mobilisierung hätte.

Anlass für den neuerlichen Aufmarsch ist der »Entwurf eines Dritten Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite«, der am Mittwoch mittag im Plenum des Bundestags zur Abstimmung steht und der in der »Querdenken«-Szene auf entschiedene Ablehnung stößt. Vergleiche mit dem Ermächtigungsgesetz von 1933 machen im Internet die Runde.

Während die Regierungsfraktionen die Notwendigkeit des Gesetzes mit der fortschreitenden Verbreitung des Coronavirus und der von diesem verursachten Krankheit Covid-19 begründen, die weitere Regelungen und Maßnahmen zum Schutz der öffentlichen Gesundheit und zur Bewältigung der Auswirkungen auf das Gesundheitswesen notwendig erscheinen lasse, kritisieren Gegner der staatlichen Maßnahmen, dass das Gesetz teils schwere Eingriffe in bestehende Grundrechte ermögliche.

Tatsächlich räumt der Gesetzentwurf den jeweils zuständigen Behörden eine Reihe von weitgehenden Befugnissen ein, was etwa das Durchsetzen von Kontaktbeschränkungen, die Schließung von Geschäften und kulturellen Einrichtungen oder auch Einschränkungen des Versammlungsrechts angeht.

Einmal mehr bemerkenswert an der teils äußerst aggressiv vorgetragenen Ablehnung des Gesetzes ist, dass ausgerechnet rechte und faschistische Kritiker des Entwurfs sich zu Verteidigern des Grundgesetzes aufschwingen. Dagegen thematisiert die politische Linke hauptsächlich die Folgen des Kampfes gegen die Pandemie etwa für sozial Benachteiligte und Kulturschaffende und moniert gleichzeitig die Folgen für die Grundrechte. Auf die durchaus vorhandene Möglichkeit, eigene Protestaktionen durchzuführen, um Kritik am bisherigen Vorgehen der Bundesregierung zu üben, verzichteten linke Parteien und Organisationen bislang jedoch vollständig.

Das Gros der Bundestagsabgeordneten erhielt in den vergangenen Tagen Tausende E-Mails von Gegnern des Gesetzentwurfs. So sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt am Dienstag in Berlin, dass allein sein Bundestagsbüro bis zum Vormittag etwa 37.000 E-Mails erhalten habe. Man erlebe derzeit »einen brutalen Missbrauch von politischer Debatte in den Netzen mit der Nutzung von bewusster Falschinformation, um Polarisierung in der Gesellschaft zu erreichen«. In vielen Zuschriften wird die Ablehnung einer angeblichen Impfpflicht betont, obwohl diese seit Wochen von Vertretern der Bundesregierung explizit ausgeschlossen wird. Auch die Behauptung, das Gesetz sehe keine Befristung für Ausnahmeregelungen vor, trifft nicht zu.

Am Dienstag warnte Ulla Jelpke, innenpolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke im Bundestag, dass Grundrechte »nicht leichtfertig geopfert werden« dürften und »die parlamentarische Mitwirkung und Kontrolle bei Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung erhalten und ausgebaut werden« müsse. Wem es jedoch wirklich um die Verteidigung von Grundrechten in Zeiten einer Pandemie gehe, der müsse »die selbsternannten Querdenker isolieren und die Nazis in dieser Bewegung mit aller Schärfe bekämpfen«, so die Abgeordnete.

Kritik an Bundeskanzlerin Angela Merkel aufgrund ihres Vorgehens vor den Bund-Länder-Verhandlungen am Montag kam am Dienstag sogar von der SPD. Die Vorbereitung der Ministerpräsidentenkonferenz durch das Kanzleramt sei suboptimal gewesen, sagte der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Carsten Schneider.

Antifaschistische Organisationen kündigten für den Mittwoch mehrere Kundgebungen in der Nähe des Regierungsviertels an, um gegen unangemeldete und angemeldete Versammlungen mit rechter Beteiligung zu protestieren. Am Dienstag wurde bekannt, dass rechte »Coronakritiker« am kommenden Sonnabend erneut in Leipzig aufmarschieren wollen, wo sie ebenfalls mit Protesten von Antifaschisten rechnen müssen.