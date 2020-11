Eduardo Munoz / Reuters »Kylie is the real thing« (Nick Cave)

Es bedarf einiger Verrenkungen, um ausgerechnet Kylie Mi­nogue als Popkünstlerin mit politischem Bewusstsein zu bezeichnen, umschifft sie entsprechende Interviewfragen doch seit jeher elegant-uneindeutig. Mit etwas gutem Willen lässt sich ihr Engagement für homosexuelle Eheschließungen in ihrer Heimat Australien politisch deuten, ebenso der Titel ihres letzten, country-inspirierten Albums »Golden« als Anspielung auf die Bedeutung Sydneys als »Golden City for Gays« in den frühen 80ern.

Vielmehr verkörpert Kylie seit gut 33 Jahren vor allem Lebensfreude und Optimismus: »I Should be so Lucky«, der Hit, der ihr 1988 vom britischen Produzententeam Stock Aitken Waterman auf den jugendlichen Leib geschrieben wurde, war ihr Programm und Prophezeiung zugleich. Wobei es Minogue im Lauf ihrer Karriere gelang, den Ruf als Bubblegum-Leichtgewicht zugunsten dem einer krediblen Discoqueen loszuwerden, inklusive Ausflüge in ungewohnte Gefilde: Man erinnere beispielsweise das schwarzromantische Duett »Where the Wild Roses Grow« mit dem erklärten Minogue-Fan Nick Cave, der Skeptikern entgegen rief: »Kylie is the real thing«; oder ihre Rolle als winzige grüne Absinthfee in Baz Luhrmanns Film »Moulin Rouge«. Minogues Status als Schwulenikone ist – siehe »Golden« – längst verbürgt, vergleichbar mit Madonna oder Cher, die von queeren Communities ebenso verehrt werden.

Natürlich gab es dunkle Zeiten für Minogue, lebensbedrohliche sogar. 2005 musste sie eine laufende Welttournee abbrechen, weil bei ihr Brustkrebs diagnos­tiziert worden war. Doch selbst dieser belastenden Phase konnte sie positive Nebeneffekte abringen: Aufgrund der umfassenden Berichterstattung und Minogues nachdrücklicher Appelle an Frauen, zu Vorsorgeuntersuchungen zu gehen, stieg die Mammografierate in Australien um 40 Prozent an, so dass Medizinerinnen und Mediziner vom »Kylie-Effekt« sprachen.

Und vielleicht greift der Kylie-Effekt auch dieser Tage wieder – oder anders: Wir sollten auf ihn bauen. Wie andere kluge Popköniginnen (Roisin Murphy, Lady Gaga) und Popprinzessinnen (Dua Lipa, Jessie Ware) sieht Kylie Minogue dankenswerterweise davon ab, eine wie auch immer coronabeeinflusste bzw. -beeinträchtigte Platte zu veröffentlichen. In diesem Jahr sind klassische, langfristig beständige Werte gefragt: Kylies 14. Album buchstabiert Disco in Großbuchstaben und schwelgt tief in Glitzer und Dancefloorhistorie. Als eskapistisch oder gar ignorant bezeichnen das nur Leute ohne Herz und Verstand, Nick Cave jedenfalls bestimmt nicht.

Anders als Roisin Murphy macht Minogue keine Experimente in Richtung House, »Disco« besteht durch und durch aus Kylies einzigartiger Mischung aus Camp und Ernsthaftigkeit: angelehnt an den glamourösen Discosound der 70er und 80er Jahre, mit Streichern, geschmeidigen, an Nile Rodgers’ so lässigem wie genialem Style geschulten Gitarren und jubilierenden Refrains funktionieren die Songs in der heimischen Isolation genauso wie im Klub, wo wir uns dereinst doch alle wiedersehen (wollen).

Minogues wie üblich eher plakativ und allgemeingültig statt spezifisch gehaltene Lyrics wirken durch die außergewöhnliche globale Situation visionär: »Coz love is love it never ends / can we all be as one again«, singt Kylie auf der Single »Say Something«, und im großartigen »Dance Floor Darling«, das am ehesten das Zeug zum Klassiker eines »Spinnin’ Around« hat, verspricht sie »a good time« – das vermeintlich Banale wird zum Hoffnungsstrohhalm. Gleich zu Beginn greift Kylie – ganz die Absinthfee – zu ein bisschen »Magic«: Titel des zwingenden Four-to-the-Floor-Openers, der den Ton des Albums setzt, von dem nur in der conga-rhythmisierten Antilohnarbeitshymne »Monday Blues« abgewichen wird. »Disco« huldigt großen schwarzen Discostars von Chic über Donna Summer bis Gloria Gaynor, dem Sound von Kylies Kindheit und Basis jeder guten Dancemusic. »Your Disco Needs You« (um einen Hit von Minogue zu zitieren) gilt aktuell mehr denn je: Wann war das Private zuletzt so politisch wie 2020?