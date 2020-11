Annette Riedl/dpa Dem Bundesvorsitzendem der Grünen Robert Habeck ist es wichtiger zu regieren, als den Dannenröder Forst zu retten

Der Streit um den Ausbau der A 49 durch den Dannenröder Forst zeigt wieder mal: Die Grünen haben komplett versagt. Im »Heute-Journal«-Interview bestätigte der Bundesvorsitzende der früheren Ökopartei, Robert Habeck, diesen Befund nur zu gut. »In einem Rechtsstaat müssen sich Minister an Recht halten«, verteidigte Habeck seinen Parteikollegen und hessischen Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir, der für die Rodung des »Danni« zuständig ist. »So sehr die A 49 durch den Dannenröder Wald nicht unseren inhaltlichen Vorstellungen entspricht, so sehr ist es falsch, von einem Minister zu erwarten, dass er sich über das Recht hinwegsetzt. Tarek Al-Wazir kann nichts anderes machen.« Ein schönes Geständnis, dass von solchen Regierungskoalitionen nichts zu erwarten ist. Vor allem, wenn man – wie die Grünen – noch nicht einmal versucht, politischen Druck auf den Regierungspartner auszuüben. Es ist eben so: »Kompromisse gehören zur Demokratie.« Wie die Grünen trotz globaler Erderwärmung Kompromisse aushandeln wollen, bleibt ihr Geheimnis. (rsch)