Der Widerstand gegen die polizeiliche Räumung des Dannenröder Forstes in Hessen, der für den Weiterbau der »A 20« teilweise gerodet werden soll, ging am Freitag weiter. Im fernen Wien blockierten Unterstützer eine Straße, im nahen Stadtallendorf demonstrierten Aktivisten der Klimabewegung »Fridays for Future«, die sich dann den Besetzern im Wald anschlossen. Für den Nachmittag war zudem eine Demonstration vor der Justizvollzugsanstalt Frankfurt am Main III unter dem Motto »Free them all« (Befreit sie alle) geplant. Dort sitzen seit bald drei Wochen sieben Aktivisten ein, die sich an Abseilaktionen an Autobahnbrücken beteiligt hatten (siehe jW von Donnerstag).

Der Sprecher des hessischen Justizministeriums, Michael Achtert, konnte derweil die Kritik der Roten Hilfe an den Haftbedingungen der Waldschützer nicht nachvollziehen. Sie würden »wie alle anderen hessischen Untersuchungsgefangenen behandelt«, erklärte er am Freitag gegenüber jW. Wegen der Pandemie hätten sie zunächst getrennt untergebracht werden müssen. »Eine ›Isolation‹ fand und findet insoweit jedoch nicht statt«, so Achtert. Das nächtliche Wecken begründete er mit »Suizidprophylaxe«. Diese »Sicherungsmaßnahme« als »Instrument aus dem Folterbaukasten« zu bezeichnen, wie die Rote Hilfe es tue, weise er »entschieden« zurück.

Die Rote Hilfe hatte auch moniert, dass ihre Einzahlungen für die Gefangenen zum Kauf von veganen Lebensmitteln und Briefmarken von der JVA mit der Begründung zurückgewiesen worden seien, der sei Verein »verfassungswidrig«. Darauf ging der Sprecher nicht ein, teilte aber mit, es habe eine Rücküberweisung des Geldes an die Rote Hilfe stattgefunden. In der Sache entscheide nun das Amtsgericht Frankfurt am Main.

Die Rote Hilfe blieb bei ihrer Kritik: Die Mehrzahl der Gefangenen befinde sich auf der Coronaquarantänestation, obwohl die Quarantänezeit längst abgelaufen sei, erklärte Bert Kaufmann vom Bundesvorstand des Vereins gegenüber jW. Die Aktivisten müssten 23 Stunden allein in der Zelle verbringen. Die Suizidgefahr sei »konstruiert«. Schlafentzug sei eine Foltermethode. Durch das Wecken hätten die Gefangenen nur eineinhalb bis zwei Stunden Schlaf am Stück. Dass Geld an den Verein zurücküberwiesen wurde, sei korrekt. Über eine Verfassungswidrigkeit von Organisationen zu entscheiden sei aber nicht Sache der JVA.